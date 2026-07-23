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Er traf bei der WM als Einziger gegen Spanien: Millionenschwerer Offensivspieler Thema beim FC Bayern?

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Möglicherweise will Atalanta Charles De Ketelaere diesen Sommer zu Geld machen. Würde der FC Bayern als Abnehmer bereit stehen?

Der FC Bayern München hat offenbar den Angreifer im Auge, der Weltmeister Spanien bei der WM 2026 das einzige Gegentor einschenkte.

Wie der italienische Corriere della Sera berichtet, beschäftigt sich der FCB derzeit angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Charles De Ketelaere. Konkretere Informationen über ein mögliches Werben des deutschen Rekordmeisters um den Offensivspieler von Atalanta Bergamo liefert der Bericht allerdings nicht. Dafür schreibt der Corriere della Sera, dass auch Paris Saint-Germain De Ketelaere im Blick habe - explizit als Alternative für den Fall, dass der Champions-League-Sieger den angeblichen Wunschspieler Maghnes Akliouche von der AS Monaco nicht bekommt. Zudem sollen sich einige Premier-League-Klubs nach De Ketelaere erkundigen.

Dessen Preisschild in Höhe von satten 50 Millionen Euro macht konkrete Bemühungen der Bayern um ihn zusätzlich unwahrscheinlich. Schließlich haben die Münchener in diesem Sommer mit Ismael Saibari, der für 50 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven kommt, bereits ein ähnliches Spielerprofil verpflichtet. Saibari und De Ketelaere sind in der Offensive jeweils flexibel einsetzbar, können auf beiden Außenbahnen, als Zehner oder auch als Mittelstürmer eingesetzt werden. Dass Bayern nach Saibari einen weiteren solchen Akteur für derart viel Geld holen würde, darf bezweifelt werden.

Charles De Ketelaere wurde schon im Mai beim FC Bayern gehandelt

Dass De Ketelaeres Name in Verbindung mit Bayern genannt wird, ist allerdings nicht neu. Im Mai hatte der renommierte Journalist Sacha Tavolieri von einem konkreten Interesse des FCB an dem 25-Jährigen berichtet, dessen Vertrag bei Atalanta noch bis 2028 datiert ist. In Bergamo soll De Ketelaere nach dem geplatzten Transfer von Mittelfeldspieler Ederson zu Manchester United nun ein Verkaufskandidat sein. Das Geld, das der italienische Topklub für Ederson eingenommen hätte, soll dem Vernehmen nach nun ein anderer namhafter Spieler einbringen.


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De Ketelaere hat sich bei der WM zuletzt ins Schaufenster gestellt. Mit Belgien schaffte er es bis ins Viertelfinale, dort traf er beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien zum zwischenzeitlichen Ausgleich und ist somit der einzige Spieler, der im Verlauf der Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen die Iberer ein Tor erzielte. Zuvor hatte De Ketelaere im Achtelfinale gegen Co-Gastgeber USA zwei Tore und einen Assist zum belgischen 4:1-Sieg beigesteuert.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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