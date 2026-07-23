Der FC Bayern München hat offenbar den Angreifer im Auge, der Weltmeister Spanien bei der WM 2026 das einzige Gegentor einschenkte.

Wie der italienische Corriere della Sera berichtet, beschäftigt sich der FCB derzeit angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Charles De Ketelaere. Konkretere Informationen über ein mögliches Werben des deutschen Rekordmeisters um den Offensivspieler von Atalanta Bergamo liefert der Bericht allerdings nicht. Dafür schreibt der Corriere della Sera, dass auch Paris Saint-Germain De Ketelaere im Blick habe - explizit als Alternative für den Fall, dass der Champions-League-Sieger den angeblichen Wunschspieler Maghnes Akliouche von der AS Monaco nicht bekommt. Zudem sollen sich einige Premier-League-Klubs nach De Ketelaere erkundigen.

Dessen Preisschild in Höhe von satten 50 Millionen Euro macht konkrete Bemühungen der Bayern um ihn zusätzlich unwahrscheinlich. Schließlich haben die Münchener in diesem Sommer mit Ismael Saibari, der für 50 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven kommt, bereits ein ähnliches Spielerprofil verpflichtet. Saibari und De Ketelaere sind in der Offensive jeweils flexibel einsetzbar, können auf beiden Außenbahnen, als Zehner oder auch als Mittelstürmer eingesetzt werden. Dass Bayern nach Saibari einen weiteren solchen Akteur für derart viel Geld holen würde, darf bezweifelt werden.

Charles De Ketelaere wurde schon im Mai beim FC Bayern gehandelt

Dass De Ketelaeres Name in Verbindung mit Bayern genannt wird, ist allerdings nicht neu. Im Mai hatte der renommierte Journalist Sacha Tavolieri von einem konkreten Interesse des FCB an dem 25-Jährigen berichtet, dessen Vertrag bei Atalanta noch bis 2028 datiert ist. In Bergamo soll De Ketelaere nach dem geplatzten Transfer von Mittelfeldspieler Ederson zu Manchester United nun ein Verkaufskandidat sein. Das Geld, das der italienische Topklub für Ederson eingenommen hätte, soll dem Vernehmen nach nun ein anderer namhafter Spieler einbringen.





Getty Images





De Ketelaere hat sich bei der WM zuletzt ins Schaufenster gestellt. Mit Belgien schaffte er es bis ins Viertelfinale, dort traf er beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Spanien zum zwischenzeitlichen Ausgleich und ist somit der einzige Spieler, der im Verlauf der Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen die Iberer ein Tor erzielte. Zuvor hatte De Ketelaere im Achtelfinale gegen Co-Gastgeber USA zwei Tore und einen Assist zum belgischen 4:1-Sieg beigesteuert.