Das gab es in der Bundesliga noch nie: Bayern-Star Michael Olise stellt neue Bestmarke auf

Der französische Flügelstürmer steigerte seinen Marktwert laut dem Portal Transfermarkt.de auf 170 Millionen Euro - so viel war noch nie ein Bundesligaspieler wert. Vor dem Turnier hatte Olise bereits den Rekordwert von Norwegens Superstar Erling Haaland aus dem Jahr 2021 eingestellt (150 Millionen/damals Borussia Dortmund).

Auch Haaland (Manchester City), der Norwegen bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 mit sieben Treffern bis ins Viertelfinale geführt hatte, hob seinen Wert noch einmal an - von 200 auf satte 220 Millionen Euro. Den gleichen Sprung machte laut dem Portal Spaniens 19 Jahre alter Youngster Lamine Yamal (FC Barcelona). Die beiden gelten demnach als aktuell wertvollste Spieler der Welt und stellten mit der Summe eine neue Bestmarke auf. Nie zuvor waren Spieler als so teuer eingeschätzt worden.

In anderen Dimensionen bewegt sich Fan-Liebling Vozinha. Der 40 Jahre alte Torwart sorgte mit dem WM-Debütanten Kap Verde für Furore und vervielfachte nicht nur seinen Instagram-Abonnenten, sondern verzehnfachte auch seinen Marktwert: Von 50.000 auf 500.000 Euro.



