"Ich habe Bayern nicht so kennengelernt": Dante ist beim FC Bayern von einer speziellen Neuerung begeistert

Elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler kehrte Dante in diesem Sommer als Trainer zum FC Bayern zurück. Der mittlerweile 42-jährige Brasilianer übernahm die Reservemannschaft, dazu wird er künftig auch die U19 in der UEFA Youth League betreuen.

Bei seiner Ankunft in München traf er auf einige bekannte Gesichter: Klubpatron Uli Hoeneß natürlich, aber auch Sportvorstand Max Eberl, die beiden waren einst gleichzeitig für Borussia Mönchengladbach tätig. Infrastrukturell hat sich einiges getan am Vereinsgelände an der Säbener Straße, auch aktuell wird umgebaut. Dazu ist Dante aber noch eine ganz grundsätzliche Neuheit bei der Ausrichtung des Klubs aufgefallen - zurückzuführen ist sie auf Profitrainer Vincent Kompany.

"Er hat Bock, junge Spieler zu entwickeln und sie spielen zu lassen", sagte Dante bei einer kleinen Presserunde am Donnerstag, an der auch SPOX teilnahm. "Ich habe Bayern nicht so kennengelernt. Die jungen Spieler hatten damals nicht so viele Chancen, wie sie bei Vinnie jetzt haben."

FC Bayern: Dante über sein Verhältnis zu Vincent Kompany

Der ehemalige Innenverteidiger spielte zwischen 2012 und 2015 für den FC Bayern. Unter Trainer Jupp Heynckes gewann er 2013 das Triple, es folgten weitere Titel unter Pep Guardiola. Die Münchner erlebten damals höchst erfolgreiche Zeiten, gleichzeitig litt aber die Förderung des hauseigenen Nachwuchses. Kaum Talente schafften den Sprung zu den Profis. Das ist unter Kompany ganz anders: Er verhalf erst Lennart Karl zum Durchbruch und ließ in der vergangenen Saison neun weitere Talente bei den Profis debütieren.

Dante sieht es als seine Aufgabe an, diesen Trend weiter zu befeuern: "Mein Hauptziel hier ist es, die Jungs zu entwickeln." Die Tabellenplatzierung in der viertklassigen Regionalliga Bayern ist dementsprechend eher zweitrangig. "Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeit mit den jungen Spielern mache und Vinnie noch mehr von ihnen spielen lässt." Als vielversprechendste Kandidaten gelten aktuell unter anderem die Innenverteidiger Filip Pavic und Cassiano Kiala, Sechser Erblin Osmani und die beiden Offensivspieler Maycon Cardozo und Wisdom Mike.

Taktisch darf Dante mit seiner Mannschaft nach eigener Auskunft zwar "machen, was ich will". Im Trainingsalltag wolle er seine Spieler aber mit ähnlichen Übungen, wie sie Kompany pflegt, explizit auf Einheiten bei den Profis vorbereiten. Er habe bereits jetzt "einen guten Draht" zu Kompany, betonte Dante. "Wir sprechen immer am Telefon und ich habe ihn zwei-, dreimal getroffen." Zuletzt am Dienstag: Da leiteten Kompany und Dante gemeinsam ein großes Sichtungstraining, an dem über 60 Spieler aus verschiedenen Altersklassen teilnahmen.

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Max Eberl lotste Dante zum FC Bayern

Dantes Reserve startet am Freitag mit einem Heimspiel gegen SC Eltersdorf in die neue Regionalliga-Saison. Absolute Highlights werden selbstredend die beiden Derbys gegen den abgestürzten Erzrivalen TSV 1860. "17. Oktober, das weiß ich", rief Dante wie aus der Pistole geschossen den Termin des Hinspiel-Duells und lachte. "Nach unserem ersten Freundschaftsspiel haben uns unsere Fans begrüßt und gleich gerufen: 'Derby! Derby!' Solche Spiele haben mehr Emotion, mehr Adrenalin."

Dante selbst beendete seine aktive Karriere erst in diesem Sommer bei OGC Nizza in Frankreich. Dass er nun die Reserve des FC Bayern trainiert, ist Sportvorstand Max Eberl zu verdanken. "Ich war in München", erzählte Dante, an den exakten Termin könne er sich nicht mehr erinnern. "Da habe ich Max gesagt: 'Treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee oder so.' Dann haben wir gesprochen. 'Was machst du? Was machst du danach?' Ich habe ihm erzählt, dass ich unbedingt Trainer werden will. Dann haben wir uns immer wieder ausgetauscht. 'Was denkst du? Wie gehst du ins nächste Jahr?' Ich habe gesagt: 'Ich weiß noch nicht.' Dann hat sich das entwickelt."

Als Trainer will sich Dante vor allem an drei ehemaligen Weggefährten orientieren: Pep Guardiola, Jupp Heynckes und Lucien Favre, unter dem er einst in Gladbach gespielt hat. "Gutes von Pep, Gutes von Jupp, Gutes von Favre. Daraus muss ich die Identität von Dante als Trainer aufbauen."