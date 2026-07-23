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Jonas Rütten

Michael Olise in die Bredouille: Hinweis auf Wechsel des Bayern-Stars zu Real Madrid?

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Die Gerüchte rund um einen Wechsel zu Real Madrid nehmen nicht ab - und jetzt verliert Michael Olise offenbar auch noch sein Heim in München.

Wie die Bild berichtet, muss sich der Superstar des FC Bayern demnächst auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Denn der Eigentümer seiner Villa in Grünwald, kein geringerer als Jerome Boateng, hat den Mietvertrag mit dem 24-Jährigen offenbar gekündigt.



Ein Hinweis auf einen bevorstehenden Wechsel des Franzosen zu Real Madrid sei das aber nicht, heißt es in dem Bericht Denn Boateng wolle schlichtweg sein Anwesen endgültig verkaufen - und das schon seit 2024. Olise, der aufgrund des mangelnden Interesses von Käufern nach seinem Wechsel von Crystal Palace in Boatengs Villa campieren durfte, müsse demnach bis Ende August ausziehen und sich eine neue Bleibe suchen.

Michael Olise im Transfer-Fokus von Real Madrid

Spätestens seit Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nahmen die Wechselgerüchte rund um den Offensivspieler immer mehr Fahrt auf. Real Madrid soll äußerst interessiert an einer Verpflichtung von Olise sein, der FC Bayern erklärte den Spieler aber stets und mit öffentlichem Nachdruck von allen Seiten für unverkäuflich.

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Während der WM soll Teamkollege Kylian Mbappe bei Olise immer wieder die Werbetrommel für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt gerührt und Olise regelrecht "umgarnt" haben. Olise selbst soll indes einige Spieler der Equipe Tricolore über seine Wechselabsichten informiert haben. Das alles scheint aber nur Schall und Rauch zu sein, denn aktuell sollen die Königlichen selbst nicht davon ausgehen, Olise zumindest in dieser Sommertransferperiode verpflichten zu können.

The Athletic und auch die Mundo Deportivo berichteten jüngst übereinstimmend, dass Real einen Olise-Transfer, der deutlich über 200 Millionen Euro verschlingen würde, intern als "nahezu unmöglich" abgestempelt habe. Womöglich auch, weil Olise laut Sky derzeit keinen Abschied vom deutschen Rekordmeister plane.

Auch beim FC Bayern gibt es nach wie vor das klare Bestreben, Olise zu halten und dessen noch bis 2029 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Dafür will man dem Vernehmen nach tief in die Tasche greifen und das Jahressalär des Offensivmannes von geschätzten 14 Millionen Euro auf rund 25 Millionen Euro erhöhen.

Von welchem sportlichen Wert der Franzose für die Münchner ist, steht außer Frage. 96 Torbeteiligungen in 107 Einsätze steuerte er in seinen ersten beiden Spielzeiten für die Münchner bei. Zudem überzeugte Olise bei der WM mit sieben Vorlagen, was gleichzeitig einen Rekord bedeutet. Noch nie bereitete ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft mehr Tore vor, zuvor stand Brasiliens Legende Pele an der Spitze. Mit sechs Assists bei der Endrunde 1970.

Michael Olise: Leistungsdaten beim FC Bayern München und Frankreich

Mannschaft

Spiele

Tore

Torvorlagen

Scorerpunkte

FC Bayern

107

42

54

96

Frankreich

25

7

10

17


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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Dazu ist nichts bekannt. 

Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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