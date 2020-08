Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Halbfinale der Champions League treffen RB Leipzig und PSG aufeinander. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Es ist das erste Semifinale der - und es ist nur ein einziges Spiel. Bundesligist trifft auf den französischen Top-Klub PSG ( ). Anpfiff ist am Dienstagabend um 21 Uhr in Lissabon.

Leipzig sorgte für eine der großen Überraschungen, denn das Team von Julian Nagelsmann warf in der Runde der letzten Acht Atletico Madrid aus dem Wettbewerb. Beim 2:1-Erfolg glänzten Sabitzer, Poulsen und Co. vor allem mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Doch nun wartet ein Team, das noch mehr individuelle Klasse aufzuweisen hat...

Neymar zeigte beim knappen 2:1 gegen Atalanta Bergamo für eine Galavorstellung, der Brasilianer war in absoluter Top-Form. Zudem hat das Team von Trainer Thomas Tuchel mit Kylian Mbappe ein weiteres Ass im Ärmel. Wenn Leipzig die Kreise der beiden Ausnahmespieler einengen kann, dann sollte ein Überraschungscoup gegen das favorisierte PSG deutlich machbarer werden.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League auf einen Blick hier bei Goal. Außerdem: wo ihr die Highlights sehen oder das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Und: eine generelle Übersicht über die Übertragung der UCL.

RB Leipzig vs. PSG in der UEFA Champions League: Die Übersicht

Duell RB Leipzig vs. PSG Runde Champions League, Halbfinale Datum 18. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon ( ) Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live im TV? Alle Informationen

Es ist das erste Halbfinale der diesjährigen Champions-League-Saison und wer hätte damit gerechnet? RB Leipzig, der Tabellendritte der , hat es bis hierher geschafft. Nun fordert die Truppe aus Sachsen keinen Geringeren als den Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel und dessen Star-Ensemble aus Paris.

Ihr wollt Euch dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen und RB Leipzig vs. PSG live und in voller Länge im TV anschauen? Verständlich! Deswegen informieren wir Euch über die Übertragung im Fernsehen und verraten Euch in der Folge auch, welche Alternativen Euch bleiben.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live im TV: So geht's

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der Übertragung des Halbfinales der UEFA Champions League in dieser Saison und zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Begegnung RB Leipzig vs. PSG im Fernsehen.

Ihr braucht ein Abonnement, um das ganze Spiel live zu sehen. Dieses müsst Ihr aber bereits vor dem Anpfiff am Dienstagabend abgeschlossen haben. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den verschiedenen Paketen bei Sky.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live im TV: Alle Details

Übertragungsbeginn rund um die Champions League : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentar : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Kanal: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky zeigt / überträgt die CL normalerweise sowohl in Einzelspielen als auch in der Konferenz - am Dienstag ist allerdings alles anders. Denn da nur RB Leipzig vs. PSG auf dem Plan steht, wird Fußball nur live im TV als Einzelspiel gezeigt.

Es gibt allerdings noch weitere Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten live im Stream anschauen könnt. Hier kommen die Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM?

RB Leipzig spielt gegen PSG am Dienstag und es gibt gleich mehrere Kanäle, die die Partie im LIVE-STREAM zeigen / übertragen. Wir stellen Euch die Optionen vor.

Übrigens: Es ist nicht nur an Sky, die Begegnung Leipzig vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM zu übertragen. Auch ein anderer Kanal hat dabei die Finger im Spiel.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält ebenfalls Rechte an der Live-Übertragung der UEFA Champions League in dieser Saison. DAZN zeigt / überträgt PSG vs. Leipzig live im Stream und ist in voller Länge dabei, wenn die Entscheidung um den Finaleinzug fällt. In und in Österreich könnt Ihr das Champions-League-Spiel live sehen.

Das Halbfinale der Königsklasse wird also nicht nur bei Sky, sondern auch bei DAZN übertragen. Dies gilt dann auch für das Finale von Lissabon. Im zweiten Halbfinale zwischen Lyon und Bayern kann dann der Gegner ermittelt werden (Mittwoch).

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM: Alle Infos

Vorberichte: ab 20.45 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Per Mertesacker

Um bei DAZN Fußball live anschauen zu können, bietet sich der Gratismonat an. DAZN schenkt jedem Neukunden 30 kostenlose Tage, in denen der Service getestet werden kann. Danach kostet ein Abo 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr.

Sky Go zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM

Sky hat mit Sky Go eine eigene Streamingwelt und gute Nachrichten für alle, die die Begegnung zwischen den Deutschen und den Franzosen live im Internet anschauen wollen. Sky Go zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM.

Um auf Sky Go zugreifen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky haben. Dann bekommt Ihr einen Zugang zur Streamingwelt, meldet Euch damit an und schaut Fußball live im Stream bei Sky Go.

Hier gibt es alle Informationen, wie Ihr genau auf Sky Go zugreifen könnt.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG im LIVE-STREAM

Dem gegenüber steht die Übertragung von RB Leipzig vs. PSG am Dienstagabend bei einem anderen Portal von Sky. Sky Ticket zeigt PSG gegen Leipzig ebenfalls im LIVE-STREAM - natürlich aber nicht kostenfrei.

Der Vorteil gegenüber Sky Go ist aber definitiv, dass Ihr keine langfristigen Abos abschließen müsst. Ihr könnt sogar nur für diesen einen Tag Sky Ticket buchen und dann im LIVE-STREAM mit dabei sein. Hier geht es direkt zu Sky Ticket und den Paketen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG in den Highlights?

Ihr habt die Champions League und damit das Halbfinale zwischen RB Leipzig und PSG live im TV und LIVE-STREAM knapp verpasst und wollt so schnell es nur geht sehen, was so passiert ist? Dann meldet Euch jetzt bei DAZN an und schaut dort die Highlights des Spiels.

DAZN zeigt die besten Szenen der Begegnung gleich nach Abpfiff und das auch noch kostenlos, wenn Ihr noch nicht angemeldet wart. Hier geht es direkt zum Probemonat von DAZN. Ihr wollt weitere Informationen zum Streamingdienst? Dann gibt es hier ein paar Übersichtsartikel:

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live? Goal ist im LIVE-TICKER mit von der Partie

Das Halbfinale der UEFA Champions League zwischen Leipzig und PSG gibt es alternativ auch im LIVE-TICKER von Goal. Dann seht Ihr zwar keine Live-Bilder aus Lissabon, erfahrt aber dennoch alles rund um die Begegnung.

Ob Tor oder Abseits, Gelb oder Rot, Foul oder Schwalbe - im LIVE-TICKER zu RB Leipzig vs. PSG könnt Ihr kostenlos mitfiebern. Hier geht es direkt zum Ticker.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG live? Die Übertragung im Überblick