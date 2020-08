RB Leipzig vs. Atletico Madrid jetzt live: Das Viertelfinale der Champions League im LIVE-TICKER - 0:0

In der UEFA Champions League trifft der deutsche Vertreter RB Leipzig im Viertelfinale auf Atletico Madrid. Goal ist heute im LIVE-TICKER mit dabei.

Donnerstagabend, die UEFA steht auf dem Plan: spielt gegen den spanischen Top-Klub . Um 21 Uhr wird angepfiffen.

RB Leipzig hat im Achtelfinale den Vorjahresfinalisten aus dem Weg geräumt und nun den nächsten großen Namen vor der Linse. Mit Atletico ist eine echte CL-Konstante der Gegner in diesem Viertelfinale.

Die Rojiblancos nahmen den , den Titelverteidiger, aus dem Wettbewerb. Wer hat an diesem Abend von Lissabon die Nase vorne und zieht ins Halbfinale ein?

Mehr Teams

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER verfolgen - Goal macht's möglich! Wir sind hautnah im Champions-League-Viertelfinale mit dabei.

RB Leipzig - Atletico Madrid 0:0 Tore: - Aufstellung RB Leipzig Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen Aufstellung Atletico Madrid Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Herrera, Koke, Saul, Carrasco - Llorente, Costa Gelbe Karten: -



40. | Halstenberg und Savic sind beide wieder auf dem Platz.

38. | Mukiele macht sich warm, aber Halstenberg sieht so aus, als könne er weitermachen. Savic bekommt einen Verband um den Kopf, auch er wird aufs Feld zurückkehren. Beide scherzen an der Seitenlinie auch schon miteinander - letztendlich war der Schreck bei dieser Aktion glücklicherweise wohl größer als der Schaden.

36. | Halstenberg sitzt immerhin wieder, er hat aber auch eine Platzwunde an der Stirn und scheint stark zu bluten. Auch Savic kann wieder stehen, er blutet über dem linken Auge.

35. | Halstenberg und Savic sind beim Kopfballduell ordentlich mit den Köpfen zusammengerasselt. Beide bleiben am Boden liegen und müssen behandelt werden.

33. | Wir sehen ein intensives Spiel, bei dem es aber an Strafraumszenen fehlt. Oblak musste noch kein einziges Mal eingreifen, Gulasci wurde bislang zweimal gefordert.

31. | Saul geht mit zu viel Schwung ins Luftduell mit Sabitzer und trifft den Österreicher mit dem Knie im Rücken. Sabitzer bleibt vor Schmerz kurz liegen, kann dann aber weiterspielen.

28. | Marcos Llorente, mit zwei Toren Held im Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool, hat noch keine Bindung zum Spiel. Er hat die wenigsten Ballaktionen aller Akteure (vier).

25. | Nach einer Klärungsaktion von Savic bekommt Gimenez den Ball an den Arm. Die Leipziger fordern einen Elfmeter, aber den gibt es zu Recht nicht.

23. | Angelino foult in Richtung Poulsen, der Gimenez in den Rücken schiebt, um an den Ball zu kommen. Offensivfoul des Dänen, es gibt Freistoß für Atletico.

22. | Nkunku hat am Strafraumeingang etwas Platz und will Angelino schicken. Trippier hat das gerochen und fängt den Pass ab.

Jetzt kommen unsere Jungs mal wieder.



Dani #Olmo treibt das Leder durchs Mittelfeld, legt nach links auf Christo #Nkunku, der auf den mitgelaufenen #Angelino weiterleitet. Sein Pass bleibt aber an einem Abwehrbein hängen.



Weiter, weiter!!!#MissaoFinal#RBLATL | 21. | 0:0 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

20. | Carrasco bricht auf links durch und will die Kugel in die Mitte legen. Laimer bekommt sein Bein dazwischen, dann springt der Ball von Carrasco ins Aus. Abstoß Leipzig.

19. | Atletico ist inzwischen besser ins Spiel gekommen. Die Partie ist nun ausgeglichen.

17. | Kampl versucht es aus der zweiten Reihe. Der Abschluss ist überhastet und der Ball geht deutlich über das Tor.

16. | Die Wiederholung zeigt: Gulacsi hat Gimenez leicht an der Sohle getroffen, dadurch hat sich der Verteidiger gegen das eigene Bein. Das reicht nicht für einen Elfmeter und es gibt auch keinen.

15. | Der Video Assistant Referee überprüft die Aktion aktuell, der Ball war aber seitdem nicht im Aus.

14. | Nach der Ecke fordern die Madrilenen einen Elfmeter: Leipzig bekommt den Ball nicht weg und Gimenez nimmt ihn mit dem Rücken zum Tor an. Gulacsi steht hinter ihm und der Uruguayer geht schreiend zu Boden. Marciniak winkt ab.

13. | Gulacsi mit der Parade! Carrasco steckt clever für Lodi durch, der die Außenbahn entlangsprintet. Er findet Carrasco wieder im Strafraum, der Belgier nimmt den Ball direkt - Gulacsi hechtet nach links und lenkt die Kugel an sein Tor vorbei.

12. | Leipzig belagert den Atletico-Strafraum, kommt aber nicht zum Abschluss. Sabitzer will für Laimer durchstecken, aber Lodi geht dazwischen und haut das Leder ins Seitenaus.

10. | Lodi schläft einen Freistoß aus dem Halbfeld auf Savics Schädel. Der Ball fliegt hoch aufs Tor zu, aber Gulacsi steht richtig und fängt den Ball sicher.

7. | Guter Beginn der Leipziger. Das Spiel findet bislang fast ausschließlich in der Hälfte der Spanier statt.

4. | Die erste gute Möglichkeit: Nkunku flankt von links in den Strafraum. Gimenez klärt per Kopf vor die Füße von Halstenberg, der den Ball mit links volley nimmt. Der Schuss fliegt in den Oberrang.

2. | Upamecano setzt gleich mal ein Zeichen und entscheidet einen Zweikampf mit Diego Costa mithilfe eines resoluten Körpereinsatzes für sich.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Anpfiff im Champions-League-Viertelfinale

1. | Der Ball rollt!

vor Beginn | Der 39-jährige Pole Szymon Marciniak wird die Partie leiten.

vor Beginn | Die Spieler laufen ein, in wenigen Minuten wird für Leipzig das erste CL-Viertelfinale der Vereinsgeschichte beginnen!

Quelle: Getty Images

vor Beginn | Ein Leipziger Spieler wird daher sicherlich besonders motiviert sein - wenn es denn in einem Champions-League-Viertelfinale überhaupt noch einer zusätzlichen Motivation bedarf: Christopher Nkunku wurde bei PSG ausgebildet und wechselte erst letzten Sommer aus der französischen Hauptstadt nach Sachsen. In einem Halbfinale der Königsklasse auf seinen Heimatverein zu treffen, wäre für Nkunku sicherlich etwas Besonderes.

vor Beginn | Der Halbinalgegner des Siegers dieser Partie steht bereits fest: Paris St.-Germain. Der französische Meister setzte sich gestern Abend nach einer dramatischen Schlussphase gegen (2:1) durch.

vor Beginn | Mit dieser Einschätzung war Torhüter Jan Oblak aber nicht einverstanden: "Uns erwartet ein schwieriges Spiel. In einer Partie gibt es keinen Favoriten", sagte er. Auch Simeone sprach in hohen Tönen über den deutschen Gegner: "Sie spielen sehr gut und sind ein tolles Team. Ich habe viel Respekt für sie", erläuterte der Trainer.

vor Beginn | Atletico-Fans werden nach der Auslosung schon von einem dritten Finaleinzug in sieben Jahren geträumt haben: Denn auf dieser Seite des Turnierbaums sind die Spanier die einzigen, die in der Königsklasse schon mal im Endspiel standen. Zudem haben sie im Achtelfinale den Titelverteidiger Liverpool aus dem Turnier geschossen. Somit gelten die Madrilenen heute als Favorit.

vor Beginn | "Timo Werner ist schon ein Verlust, denn er war hier der Star und hatte eine unglaubliche Präsenz in der Kabine", gab Nagelsmann vor der Partie zu. Aber er sieht auch eine Chance für seine Offensivkräfte, nun ihr Können unter Beweis zu stellen: "Spieler, die bislang im Schatten waren, können jetzt aus dem Schatten kommen und für den Verein viele Tore schießen", erklärte er.

vor Beginn | Ersetzt wird er von heute von Yussuf Poulsen. Dem Dänen sind in der laufenden Saison fünf Tore gelungen.

vor Beginn | Eine große Frage bei RB wird natülich sein: Wie kommt die Offensive ohne Timo Werner zurecht. Der Nationalspieler, der sich dagegen entschieden hat bis Ende August in Sachsen zu bleiben und bereits zu seinem neuen Verein, dem , gewechselt ist, war in der laufenden Saison an 47% der Leipziger Tore beteiligt (34 Tore, 13 Assists).

vor Beginn | Auf dem Papier ist dieses CL-Viertelfinale erst mal ein sehr ungleiches Duell: Atletico ist zum fünften Mal in sieben Jahren in der Runde der letzten Acht. Für die Leipziger ist es dagegen das erste Mal, dass sie in diesem Turnier so weit kommen.

vor Beginn | Diego Simeone stellt gegenüber dem 1:1 gegen am letzten Spieltag in La Liga viermal um: Felipe, Partey, Vitolo und Morata machen Platz für Gimenez, Saul, Carrasco und Llorente.

vor Beginn | Atletico Madrid wird in einem klassischen 4-4-2 auflaufen: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Koke, Herrera, Saul, Carrasco - Llorente, Costa.

vor Beginn | Es stehen nur vier Spieler in der Startelf, die auch beim letzten Pflichtspiel der roten Bullen (ein 2:1-Sieg in Augsburg am 27. Juni) von Anfang an spielten: Upamecano, Halstenberg, Angelino und Olmo. Gulacsi, Klostermann, Laimer, Sabitzer, Kampl, Nkunku und Poulsen ersetzen Mvogo, Konate, Mukiele, Haidara, Adams, Forsberg und Werner.

vor Beginn | Zu den Aufstellungen - Julian Nagelsmann hat sich für ein 3-4-2-1 entschieden: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Champions-League-Viertelfinale. RB Leipzig spielt gegen Atletico Madrid und wir sind im LIVE-TICKER mit dabei.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

RB Leipzig - Aufstellung:

Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

RB Leipzig spielt im Viertelfinale der Champions League am Donnerstag gegen Atletico Madrid mit einem Angreifer und zwei offensiven Mittelfeldspielern dahinter. Trainer Julian Nagelsmann gab als Stoßstürmer Yussuf Poulsen gegenüber dem zuletzt leicht angeschlagenen Patrik Schick den Vorzug. Hinter Poulsen, der auch als Kapitän aufläuft und nach dem Wechsel von Torjäger Timo Werner zum FC Chelsea die Tore schießen soll, spielen Dani Olmo und Christopher Nkunku. Der Schwede Emil Forsberg sitzt zunächst nur auf der Bank. (SID)

Atletico Madrid - Aufstellung:

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Herrera, Koke, Saul, Carrasco - Llorente, Costa

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht vom SID

Bei der Anfahrt zum Estadio Jose Alvalade XXI genügt am Donnerstagabend ein Blick aus dem Busfenster, damit das Startfieber der Leipziger nochmals steigt. Für das größte internationale Spiel der jungen Klubgeschichte im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid hat RB in Lissabon rund 1400 Plakate anbringen lassen. Darauf zu sehen sind ein Spieler-Trio und der Spruch: "Eure Farben sind noch im Spiel."

In Rot und Weiß läuft traditionell auch Portugals Rekordmeister Lissabon auf, der an Leipzig in der Gruppenphase gescheitert war. Jetzt will RB auch die ganz Großen aus der Königsklasse kegeln. Der Viertelfinal-Neuling will über Atletico sogar bis ins Endspiel stürmen und dort nach dem Henkelpott greifen.

"Es kann bis ins Finale gehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann selbstbewusst. Stürmer Yussuf Poulsen sprach im SID-Interview sogar vom Titel: "Wenn du erst mal da bist, dann musst du den festen Willen haben, den ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel zu gehen." Das Motto "Missao Final", mit dem der RB-Tross in wirbt, ist also wörtlich zu nehmen.

Etwas dagegen haben natürlich die Madrilenen, deren Vorbereitung durch zwei positive Coronafälle gestört wurde. Trotzdem sei der von Trainer-Vulkan Diego Simeone meist hochmotiviert und taktisch perfekt eingestellte Gegner "ein dickes Brett, das wir bohren müssen", warnte Nagelsmann. Die Rojiblancos seien "positiv eklig und wollen immer gewinnen" - und zwar mit allen Mitteln. "Auf diese Spielchen", sagte Nagelsmann, "dürfen wir uns aber nicht einlassen."

Respekt? Ja. Angst? Nein. "Wir können da jung und wild und mit viel Lust auftreten", sagte der RB-Coach bei DAZN. RB braucht aber auch einen erfolgreichen Plan, wie man den zum FC Chelsea abgewanderten Torjäger Timo Werner ersetzt. "Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen", sagte Nagelsmann am Mittwoch leicht genervt wegen der Nachfrage.

Der RB-Trainer spekuliert mit zwei Varianten. Option eins sei, vorne gegen Atleticos robuste Abwehrspieler mit "zwei richtigen Kanten" zu spielen, also mit Poulsen und Patrik Schick. Option zwei sei, "dass wir mit sehr vielen wuseligen Mittelfeldspielern auflaufen", sagte Nagelsmann, "quasi so spielen, wie Barcelona jahrelang gegen Atletico in der Liga gespielt hat". Dann dürften sich Emil Forsberg und Dani Olmo Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen.

Im möglichen Finale könnte es sogar zum deutschen Duell gegen Bayern München kommen. "Jetzt liegt es an uns, an den Bayern, das wahr zu machen", sagte Nagelsmann der Bild. Im Halbfinale würde aber zunächst der Sieger des Viertelfinals zwischen Paris St. Germain und Atalanta Bergamo warten. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN in den Highlights DAZN

Die Champions League wird heute Abend im kostenlosen LIVE-STREAM von DAZN gezeigt / übertragen, wenn Ihr Euch dort als Neukunde registriert. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung, die ausschließlich in Deutschland und Österreich empfangbar ist.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur Champions League

RB Leipzig und Atlético Madrid duellieren sich erstmals. Für Leipzig ist es sogar das erste Europapokal-Duell mit einem spanischen Team.

Atletico Madrid steht zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren im CL-Viertelfinale. Für RB Leipzig wiederum ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme.

Atletico Madrid setzte sich in der K.o.-Runde der Champions League in allen drei Duellen mit deutschen Teams durch: gegen Leverkusen 2014/15 und 2016/17, gegen Bayern 2015/16. Im Landesmeisterwettbewerb kam nur im Finale 1974 das Aus gegen den FC Bayern (1:1, 0:4 im Wiederholungsspiel).

Leipzig spielte in keinem der 14 CL-Spiele 0:0. In drei der letzten fünf CL-Spiele wahrte RB Leipzig eine Weiße Weste – in den ersten neun Spielen gelang das kein einziges Mal.

Vier der letzten acht CL-Tore Leipzigs waren Elfmeter. Überhaupt bekam nur Atalanta in dieser CL-Saison mehr Elfmeter zugesprochen (5) als die Leipziger (4).

Trotz eines Expected-Goals-Werts von 17.2 erzielte Leipzig 14 Tore in dieser CL-Saison. Die Differenz von 3.2 ist die höchste aller verbliebenen Teams.

Der letzte deutsche Halbfinalist, der nicht Dortmund oder Bayern hieß, war Schalke 04 in der Saison 2010/11.

Atletico Madrid könnte das erste Team seit 2013/14 werden, das zunächst den amtierenden CL-Sieger besiegt und am Ende den Henkelpott gewinnt. Übrigens ist Atletico das Team mit den meisten Endspielen in CL und Landesmeistercup ohne Titel (3).

Seit Jahresbeginn 2019 erzielte Atletico Madrid zwölf seiner 14 CL-Tore erst nach dem Seitenwechsel.

Atleticos Alvaro Morata erzielte mehr als die Hälfte seiner CL-Tore in der K.o.-Phase (8 von 15). Überhaupt erzielte seit der Saison 2013/14 kein Spanier so viele K.o.-Tore wie Morata.

Emil Forsberg erzielte vier der letzten acht CL-Tore der Leipziger – alle vier entweder in den ersten oder letzten zehn Spielminuten.

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Das vorhergegangene Achtelfinale im Rückblick

Achtelfinale Ergebnis (Hinspiel, Rückspiel) RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur 4:0 (1:0, 3:0) Atletico Madrid vs. FC Liverpool 4:2 (1:0, 3:2 n. V.)

RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER: Das Spiel auf einen Blick