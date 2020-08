Atalanta Bergamo vs. PSG live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der Champions League duellieren sich Atalanta Bergamo und PSG. Wer zieht als erstes ins Halbfinale ein? Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Der Kampf ums Halbfinale der ist eröffnet. trifft heute Abend im ersten Viertelfinale des Finalturniers der Königsklasse auf PSG . Das Spiel im Lissaboner Estadio da Luz wird um 21 Uhr angepfiffen.

Für Trainer Thomas Tuchel geht es mit Paris St. Germain auch um seine persönliche Zukunft. Denn bei den Franzosen zählt eigentlich nur der Champions-League-Titel, seit der Übernahme durch katarische Investoren kam das Starensemble in sieben Versuchen aber bislang nie über das Viertelfinale hinaus. Nun sind es für Tuchel, der sich bei einer Trainingseinheit den Mittelfußknochen gebrochen hat, und seine Superstars um Neymar oder Kylian Mbappe theoretisch nur drei Spiele, um den großen Traum zu erfüllen.

Die erste Hürde hört auf den vergleichbar kleinen Namen Atalanta Bergamo. Der Königsklassen-Debütant um den oft überragenden deutschen Flügelspieler Robin Gosens spielte sich mit einer furchtlos offensiven Spielweise in die Herzen der Fans. Nach drei Niederlagen zum Auftakt der Gruppenphase wendeten die Italiener das vorzeitige Aus noch ab, im Viertelfinale wurde der aus dem Wettbewerb geschossen (4:1/4:3). Nun hofft die ganze Region Lombardei, die unheimlich stark vom Coronavirus betroffen war, auf die nächste große Überraschung.

Wer die Begegnung nicht hier im LIVE-TICKER verfolgen, sondern lieber im TV oder LIVE-STREAM sehen will, kann das selbstverständlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung von Atalanta vs. PSG.

Atalanta Bergamo - PSG 1:0 Tore: 1:0 Pasalic (26.) Aufstellung Bergamo

Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Pasalic - Duvan Zapata Aufstellung Paris Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Neymar, Icardi, Sarabia Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

31. | Das gibt dem Spiel dann die erste plötzliche Wendung, denn wir hatten ja gerade festgestellt, dass PSG auf einem guten Weg war - um festzustellen, dass Bergamo immer treffen kann.

28. | Das Starensemble auf der anderen Seite sucht gleich die Antwort, aber Neymar setzt seinen Schuss aus der zweiten Reihe am Tor vorbei.

TOOOR! Atalanta Bergamo - PSG 1:0 | Torschütze: Pasalic

26. | Mitten hinein in die Pariser Zuversicht gehen die "Gastgeber" hier in Führung. Duvan Zapata bringt die Kugel zu Mario Pasalic halbrechts im Sechzehner vor das Tor und der zögert nicht lange, sondern zirkelt den Ball oben links in den Winkel. Navas ohne Abwehrchance.

FAKTEN-EINWURF:

Mario Pasalic - übrigens in Mainz geboren - mit seinem 3. CL-Tor. Damit ist er nach Josip Ilicic (5 Tore) zweitbester Torschütze Bergamos in dieser CL-Saison.

Mario Pasalic war in seinen letzten 6 CL-Spielen an 5 Toren direkt beteiligt (3 Tore, 2 Assists) - in seinen ersten 9 CL-Spielen für Bergamo und war ihm kein Scorerpunkt gelungen.

24. | Mittlerweile hat Paris etwas mehr Spielanteile und wagt sich nun auch zielstrebiger nach vorne. Neymar vermag, in der Abwehr von Bergamo immer mal wieder Lücken zu finden.

22. | Die nächste Chance auf der anderen Seite hat Mario Pasalic nach einer Flanke von Gomez auf dem linken Halbfeld, aber der Kopfball kommt dann nicht wirklich platziert, so pflückt Navas ihn scheinbar mühelos herunter.

Champions League jetzt live: Atalanta Bergamo und PSG kämpfen mit offenem Visier

19. | Ganz schneller Vorstoß von PSG als Atalanta weit aufgerückt war. Neymar eilt über links nach vorne und legt den Ball dann in die Mitte, aber zu ungenau für den mitgelaufenen Mauro Icardi. Marco Sportiello ist rechtzeitig am Ball.

16. | Eine Viertelstunde ist gespielt und man fühlt ein wenig mit Thomas Tuchel, der die Schwierigkeit des Spiels schon erwartet hatte. Sein Gegenüber steht mit verschränkten Armen regungslos in der Coaching Zone.

12. | Und da ist die nächste Möglichkeit für Bergamo! Nach Ecke von der linken Fahne kommt Mattia Caldara vor dem Fünfer zum Kopfball, den Navas abwehrt. Der Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung allerdings nicht gezählt.

11. | Ui! Rechts löst sich Hans Hateboer sehr gut und kommt vor Bernat zum Kopfball. Keylor Navas schaufelt die Kugel am Tor vorbei. Man atmet durch.

10. | Der Ballbesitz bis zum jetztigen Zeitpunkt übrigens weitgehend ausgeglichen. Ganz anders sieht es aus bei den Aktionszonen. Während gut ein Viertel des Spiels im Drittel vor Navas' Tor stattfindet, sind es auf der anderen Seite keine acht Prozent.

8. | Freistoß für Paris nachdem Juan Bernat an Hateboer abgeprallt war. Über den weiteren Verlauf des Standards muss man sich weiter nicht ausführlich auslassen.

6. | "La Dea" rückt jetzt schon weit auf, steht der Abwehrreihe von PSG immer wieder auf den Schlappen und findet dann auch bei Ballbesitz immer wieder die Lücke. Ein durchaus kurzweiliger Auftakt in Lissabon.

3. | Und gleich die ersten beiden Torchancen. Zunächst prüft Alejandro Gomez Paris-Keeper Navas, dann taucht Neymar vor dem Tor der Italiener auf und schiebt den Ball aus wenigen Metern rechts am Tor vorbei. Hier hätte das Publikum schon zweimal Anlass zum Aufheulen gehabt, wenn es denn da wäre.

2. | Wir sehen den ersten Vorstoß von Bernat über die linke Bahn und der kommt nicht sonderlich weit. Thomas Tuchel, der mit einem Mittelfußbruch auf einer Kiste vor der Bank sitzt, ist unzufrieden.

Atalanta Bergamo vs. PSG im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Schiedsrichter Anthony Taylor aus Manchester in pfeift die Partie nach einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie an. Der Ball rollt!

vor Beginn | Die Champions-League-Hymne schallt durch das Stadion. Unwirklich.

vor Beginn | Die beiden Mannschaften kommen jetzt ins leere Stadion auf den grünen Rasen. Das Thermometer zeigt 20 Grad Celsius.

vor Beginn | Mit einem Weiterkommen würde sich Paris SG übrigens das vielleicht schönste Geburtstagsgeschenk machen. Der Club wurde vor genau 50 Jahren gegründet - basierend auf den 1904 gegründeten Club Stade Saint-Germain aus dem Vorort Saint-Germain-en-Laye.

vor Beginn | Robin Gosens gibt im Interview mit DAZN außerdem folgendes zu bedenken: "Wir sind voll im Rhythmus und der ist ganz entscheidend für eine Mannschaft", die außerdem über den besseren Teamgeist verfüge. PSG hat in der Tat seit dem Frühjahr nur vier Spiele bestritten. Freundschaftsspiele gegen Glasgow und gerade erst gegen Sochaux und das Finale im Coupe de France (1:0 gegen St. Etienne) sowie das Endspiel um den Coupe de Ligue (6:5 im Elfmeterschießen) gegen , wo die Hauptstädter überhaupt nicht überzeugen konnten.

vor Beginn | Gerade all die defensiven Prinzipien, an die man Jahrzehnte glaubte, dass man auf seiner Bahn bleibt, nicht überkreuzt, Räume besetzt und sich unabhängig vom Laufweg des Gegners bewegt, würden für Atalanta nicht gelten.

vor Beginn | Thomas Tuchel, Coach des heutigen Gegners PSG, ist jedenfalls nicht der Auffassung, dass es für sein Starensemble ein Selbstläufer würde und zeigt Unverständnis über die Erwartungshaltung in . Ein Scheitern will er keinesfalls ausschließen, weil "die Gegner saustark sind. Deshalb lohnt es sich auch nicht, darauf zu reagieren, sich verunsichern und nerven zu lassen", so Tuchel.

vor Beginn | Und dazu bediente sich Bergamos Trainer Gian Piero Gasperini des bewährten Rezepts des Angriffspressings. Der "Guardian" zitiert den Übungsleiter mit einem chinesischen Sprichwort über die Kunst des Krieges: "Verteidigung macht unbesiegbar, aber wenn man gewinnen will, muss man angreifen." Und das tut der Serie-A-Club mit viel Einsatz und Bewegung im System. Der deutsche Linksverteidiger Robin Gosens klagte die Tage über die Ansprüche des Trainers "Er scheucht uns zwei oder zweieinhalb Stunden über den Platz." Das darf allerdings weniger als Kritik verstanden werden - im Gegenteil.

vor Beginn | Die Lombardei und die Stadt Bergamo war von der Pandemie im Frühjahr besonders hart getroffen worden, am 10. März sicherte sich Atalanta mit einem Sieg über Valencia den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in verlor "La Dea" (Die Göttin) nur das letzte Spiel der Saison. Es war fast wie der Aufstieg des Phoenix aus der Asche.

vor Beginn | Ein Spiel, eine Runde - mit dem Viertelfinale geht das Champions-League-Turnier in Portugals Metropole Lissabon los. Den Anfang machen heute Atalanta und PSG im Estadio da Luz. Die Italiener haben die als guter Dritter abgeschlossen und sich damit erneut für die Königsklasse qualifiziert. Paris ist in diesem Jahr am Grünen Tisch Meister geworden, weil die Saison der wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden war.

vor Beginn | Das letzte Spiel hatte PSG vor einer Woche gegen den FC Sochaux und Thomas Tuchel hat während des Spiels zehn Wechsel vorgenommen. Von der Startelf stehen nur noch Kaylor Navas, auf der rechten Seite Ander Herrera und Pablo Sarabia sowie Juan Bernat, der seinen Platz in der Viererkette heute Marquinhos überlässt und etwas weiter nach vorne rückt. Recht namhaft sind die Ausfälle der Franzosen: Während Angel di Maria nach seiner 3. Gelben Karte nicht mitwirken darf, müssen Layvin Kurzawa (Oberschenkel) und Marco Verratti (Wade) verletzt passen.

vor Beginn | Paris Saint-Germain schickt diese elf Akteure auf den Platz: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpempe, Marquinhos - Sarabia, Gueye, Herrera, Bernat - Icardi, Neymar.

vor Beginn | Die heutigen "Gastgeber" haben ihre Mannschaft im Vergleich zum Spiel am 1. August gegen Internazionale auf nur zwei Positionen verändert. Torhüter Pierluigi Gollini fällt wegen einer Knieverletzung aus - Marco Sportiello hütet den Kasten. Außerdem ersetzt Hans Hateboer den Kollegen Castagne rechts im Mittelfeld. Wirklich fehlen tut den Italienern Josep Ilicic, der derzeit in seiner slowenischen Heimat weilt und unter dem Eindruck der schrecklichen Zustände während der Corona-Pandemie offensichtlich nicht in die "Normalität" zurückgefunden hat. "La Repubblica" schrieb von einem "dunklen Schmerz in seinen Augen", der "kicker" schrieb über sein Spiel: "Er wirkte wie ein teilnahmsloser Schatten seiner selbst."

vor Beginn | Mit der folgenden Elf startet Atalanta Bergamasca Calcio in die heutige Partie: Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Zapata, Pasalic.

Atalanta Bergamo vs. PSG live: Fakten vor der Partie

Bei Atalanta sind es 2 Wechsel gegenüber dem 38. Spieltag der Serie A (0-2 gegen Inter): Marco Sportiello steht anstelle von Pierluigi Collini zwischen den Pfosten, und Hans Hateboer beginnt statt Timothy Castagne (Bank).

Thomas Tuchel wechselt im Vergleich zum Finale des Coupe de la Ligue auf 4 Positionen: Kehrer, Bernat, Sarbia und Herrera ersetzen Kurzawa, Bakker, Verratti und di Maria.

PSG feiert am heutigen Tag seinen 50. Geburtstag. Die Franzosen könnten sich selbst mit der ersten Halbfinal-Teilnahme seit 25 Jahren beschenken.

Marco Sportiello stand schon im Achtelfinal-Rückspiel beim 4-3 in Valencia zwischen den Pfosten.

Thiago Silva bestreitet heute sein 58. Europapokal-Spiel im Dress von Paris Saint-Germain - damit stellt er den Vereinsrekord von Marco Verratti ein, der heute verletzt fehlt.

Die heutige Startelf Bergamos erzielte in ihrer Karriere zusammengerechnet nur 9 CL-Tore - alleine Neymar fast 4-mal so viele (35).

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung im Viertelfinale zwischen Atalanta Bergamo und Paris St. Germain.

Atalanta Bergamo vs. PSG im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Atalanta Bergamo:

Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Pasalic - Duvan Zapata

Bank: Sutalo, Palormino, Czyborra, Muriel, Piccoli, Malinovskiy, Da Riva, Castagne, Bellanova, Gelmi, Rossi, Colley

Paris St. Germain setzt auf folgende Aufstellung:

Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Neymar, Icardi, Sarabia

Bank: Mbappe, Pardes, Rico, Choupo-Moting, Diallo, Draxler, Bakker, Muinga, Bulka, Dagba, Ruiz-Atil, Mbe Soh

Atalanta Bergamo vs. PSG im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das Ende der Saison 2019/20 ist das mit Abstand späteste Ende der Champions-League-Historie (inkl. Landesmeisterwettbewerb). Das zuvor späteste K.o.-Spiel einer Saison fand am 13. Juni 1956 zwischen und Reims statt.

Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Atalantas traf zuvor nur in der Europa-League-Gruppenphase 2017/18 auf ein französisches Team: In Lyon gab es ein 1-1, zu Hause eine 1-0-Erfolg.

Paris Saint-Germain gewann keines seiner 6 CL-Duelle mit italienischen Teams (4 Remis, 2 Niederlagen) – in allen 6 Partien kassierte PSG mindestens ein Gegentor.

Obwohl Atalanta die ersten 3 Spiele dieser CL-Saison verlor, schaffte es Bergamo als erster CL-Debütant seit 2016/17 ins Viertelfinale. Der letzte italienische Verein, der bei seiner Premiere so weit kam, war 1999/2000.

Paris erreichte erstmals seit 4 Jahren das Viertelfinale der Champions League (zuletzt 2015/16). Im CL-Halbfinale stand PSG zuletzt 1994/95, also vor 25 Jahren – damals kam dort das Aus gegen AC Milan (0-1 H, 0-2 A), bis dato Paris‘ einziges CL-K.o.-Duell gegen ein italienisches Team.

PSG bestritt nur 2 Pflichtspiele in den vergangenen 5 Monaten (die Endspiele im Coupe de France und Coupe de la Ligue am 24. und 31. Juli). In diesem Zeitraum bestritt Atalanta 13 Pflichtspiele (9 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage).

Atalanta gewann zuletzt 4 CL-Spiele in Serie, das kann aktuell nur der FC Bayern von sich behaupten (8 in Folge). In den beiden Achtelfinalspielen gegen Valencia erzielte Bergamo genauso viele Tore (8) wie in der kompletten Gruppenphase.

Atalanta kassierte von allen Viertelfinalisten die meisten Gegentore (16 in 8 Spielen, also 2 pro Partie). Auch der Expected-Goals-Against-Wert (16.7) ist der höchste der verbliebenen 8 Teams.

Paris Saint-Germain traf in jedem der vergangenen 32 CL-Spiele, das ist die derzeit längste Serie im Wettbewerb. Letztmals torlos blieb PSG im Viertelfinal-Rückspiel 2015/16 bei (0-1).

Bitterer Ausfall: Josip Ilicic erzielte 5 der letzten 7 CL-Tore Bergamos und holte 3 Elfmeter heraus – mehr als jeder andere Spieler in dieser CL-Saison.

Neymar erzielte 12 Tore in seinen letzten 16 K.o.-Spielen in der Champions League. Seit Saisonbeginn 2014/15 erzielten nur Cristiano Ronaldo (33), Lionel Messi (16) und Robert Lewandowski (14) mehr Tore in der K.o.-Runde der Königsklasse.

Die Champions League heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

Die Champions League heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Viertelfinale ausgespielt.

Atalanta Bergamo vs. PSG im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Für Tuchel geht es mal wieder um den Job - Neymar: "Sind bereit, Geschichte zu schreiben"

Thomas Tuchel steht mit Paris St. Germain gegen Atalanta Bergamo zum Auftakt der Finalrunde der Champions League vor einem richtungweisenden Spiel - auch für seine Person. Zuletzt gab es Medienberichte über interne Probleme des Coaches.

Thomas Tuchel startete angeschlagen in seine Triple-Mission. Auf Krücken humpelte der Trainer von Paris St. Germain auf den Übungsplatz in Faro, seine Kommandos brüllte Tuchel im Sitzen in Richtung der Stars um Neymar. Der Traum vom Triumph in der Champions League beim Finalturnier in Lissabon treibt den 46-Jährigen an, von den Berichten über angebliche Spannungen im Klub ließ er sich nichts anmerken.

Es knirscht offenbar gewaltig zwischen Trainer und Team, berichteten zuletzt jedenfalls L'Equipe und Le Parisien. Sogar Tuchels Job sei mal wieder in Gefahr, wenn seine Star-Truppe in der Königsklasse erneut vorzeitig scheitert.

Und so herrscht trotz Meisterschaft und Pokalsieg jede Menge Druck auf Tuchel, der sich zuletzt beim Fitness-Training den fünften Mittelfußknochen und den linken Knöchel verstaucht hat, vor dem Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch, 21.00 Uhr live auf DAZN ).

Doch all die lauten Nebengeräusche interessieren Tuchel nicht. "Wir sind ein sehr starkes Team", sagte er vor dem Beginn der Endrunde unter Corona-Bedingungen. Seine Mannschaft habe diese Saison schon einige "Titel gewonnen" und er sei "sehr glücklich, der Trainer von Paris St. Germain zu sein. Es ist ein Geschenk für mich".

Seit 2018 ist Tuchel Trainer in Paris - und national sehr, sehr erfolgreich. Aber der große Triumph in Europa, der dem Klub sowie den steinreichen Eigentümern aus Ruhm und Ehre verspricht, ist bisher ausgeblieben. Und Sportdirektor Leonardo, dem ohnehin ein schlechtes Verhältnis zu Tuchel nachgesagt wird, verliert offenbar langsam die Geduld. In Frankreich wird spekuliert, dass ein vorzeitiges Aus in Tuchel (Vertrag bis 2021) den Job kosten könnte.

Leonardo will offenbar Massimiliano Allegri, Ex-Trainer von , installieren. Doch eine Ablösung von Tuchel würde den Klub laut L'Equipe rund 15 Millionen Euro kosten - inklusive seines Stabes. In Zeiten von Corona sind das selbst für PSG keine Peanuts. Nur ein Triumph am 23. August könnte diese Schlagzeilen rund um Tuchel wohl beenden.

Und PSG sieht sich gut gerüstet für diese Mission, zumal Titelverteidiger und Seriensieger Real Madrid gar nicht mehr dabei sind. "Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben", sagte Neymar voller Selbstbewusstsein: "Ich glaube, ich habe meine beste Zeit seit meiner Ankunft in Paris." Und der Brasilianer ist auch endlich einmal fit, wenn es darauf ankommt.

Der zweite Superstar im Team, Weltmeister Kylian Mbappe, ist hingegen noch angeschlagen. Der Franzose hatte sich am 24. Juli im Pokalfinale am Knöchel verletzt, zuletzt das Lauftraining aber wieder aufgenommen und ein bisschen gegen den Ball getreten.

Aber ob es schon für einen Einsatz von Anfang an reicht? Wohl eher in einem möglichen Halbfinale gegen oder . Bergamo soll für Tuchel und Paris noch lange nicht die Endstation sein.

Atalanta Bergamo vs. PSG im LIVE-TICKER: Das -Duell im Überblick