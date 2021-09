In der UEFA Champions League duellieren sich mit PSG und Manchester City gleich zwei Giganten. Wer zeigt / überträgt das Duell im TV und LIVE-STREAM?

2. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League und der nächste Kracher steht auf dem Plan. Am Dienstagabend empfängt PSG (Paris Saint-Germain) den englischen Spitzenklub Manchester City. Anpfiff im Parc des Princes ist um 21 Uhr.

Vergangene Saison spielten beide Teams noch im Halbfinale gegeneinander, in diesem Jahr ist bereits in der Gruppenphase ein Aufeinandertreffen angedacht. Zudem spielen auch noch Bundesligist RB Leipzig und der FC Brügge in Gruppe A mit.

PSG ließ am 1. Spieltag beim 1:1 in Brügge direkt Federn, während Pep Guardiolas Skyblues RB mit 6:3 auf die Heimreise schickte. Ob es dieses Mal ähnlich spektakulär wird?

In der UEFA Champions League kommt es zur Begegnung PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City. Wer aber zeigt das Spiel am Dienstag live im TV und LIVE-STREAM, wo gibt es einen LIVE-TICKER und wie ging das letzte Duell beider Teams aus? Hier erfahrt Ihr es.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City: Wann und wo findet die Champions League statt?

Duell PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City Wettbewerb UEFA Champions League, Saison 2021/22 - Gruppenphase (Gruppe A, 2. Spieltag) Datum 28. September 2021 - Uhrzeit: 21 Uhr Ort Parc des Princes (Paris) Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live im TV?

Schlagerspiel - das ist klar: Mit Lionel Messi - dessen Einsatz ungewiss ist - Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi und Co. ist PSG offensiv unfassbar gut aufgestellt, aber auch die Offensivpower von Manchester City kann sich sehen lassen. Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Jack Grealish und wie sie alle heißen wollen in Paris Zählbares mitnehmen.

Fans in Deutschland können das Spiel von Manchester City bei PSG live anschauen. Im Free-TV wird das Match der UEFA Champions League allerdings nicht live im TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass die Gruppenphase seit geraumer Zeit nur noch im Pay-TV oder im LIVE-STREAM kostenpflichtig gezeigt wird.

Amazon Prime (1 Spiel am Dienstag) und DAZN - der Ismaninger Streamingkanal - sind in dieser Saison die wichtigsten Namen für die Übertragung der Königsklasse. Doch wo laufen die vollen 90 Minuten zwischen PSG und ManCity am Dienstagabend?

DAZN zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM

DAZN! Das ganze Spiel PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City läuft auf den Kanälen des Ismaninger Anbieters. Amazon dagegen hat am Dienstag nur das Duell des BVB gegen Sporting Lissabon live im Angebot, entsprechend kommen alle weiteren Partien des Abends live auf DAZN.

15 von 16 Spielen des Gruppenspieltags sind also am Dienstag und Mittwoch dort im TV und LIVE-STREAM zu sehen. DAZN hat mittlerweile zwei lineare TV-Kanäle am Start, auf DAZN 1 und DAZN 2 seht Ihr die wichtigsten Events aus der Welt des Sports ebenfalls.

So oder so: DAZN ist Euer Anbieter, wenn Euch von den acht Spielen des Dienstags PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City am meisten interessiert. Hier ein paar Details zur Übertragung des Krachers live auf DAZN:

Übertragungsbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Jonas Hummels

: Jonas Hummels Parallel auch in der Konferenz auf DAZN

Matchday 2! 🙌



Which game will be most entertaining? 🍿#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 27, 2021

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM: Was ist mit Sky?

2. Spieltag der Gruppenphase und noch immer wundert sich der ein oder andere Fan, warum Sky keine Rolle mehr spielt. Denn jahrelang zeigte Sky den meisten Live-Fußball aus der UEFA Champions League, sowohl im Pay-TV als aber auch im LIVE-STREAM auf Sky Go oder Sky Ticket.

Doch nach dem Ende der letzten Saison bahnte sich eine Änderung der Rechtelage an, woraus der Unterföhringer Sender als Verlierer hervorgegangen ist. Sky verlor die Übertragungsrechte an DAZN, der Ismaninger Kanal strahlt mittlerweile die meisten CL-Spiele aus (sogar in der Konferenz). Außerdem überträgt DAZN mittlerweile auch den Freitag und den Sonntag der Bundesliga, Sky nur noch den ganzen Samstag.

DAZN zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM sehen ist mit DAZN überhaupt kein Problem. Der Kanal beginnt - wie oben beschrieben - bereits eine halbe Stunde vor Spielstart mit der Übertragung und wirft dabei auch einen Blick auf die Formkurve beider Teams. Doch was kostet ein LIVE-STREAM bei DAZN eigentlich?

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City kostenlos sehen: DAZN hat NOCH den Gratismonat

PSG gegen Manchester City läuft kostenlos auf DAZN! Ja, das geht wirklich. Logischerweise gilt das nicht für jeden, denn nur wer sich als Neukunde auf DAZN anmeldet, der bekommt einen Gratismonat obendrauf. Diesen Testzeitraum von 30 Tagen gibt es allerdings nur noch bis 30. September, danach müsst Ihr direkt beim Registrieren die ersten Zahlung entrichten.

Der Gratismonat hilft Euch allerdings nicht nur dabei, diesen Spieltag der Champions League live zu sehen. Auch in den kommenden Wochen ist zahlreicher LIVE-Sport auf DAZN geboten - seien es die Bundesliga, internationale Top-Spiele, die Länderspiele, der Clasico. Nach dem Gratismonat geht es wie folgt weiter:

Monatsabo (14,99 Euro pro Monat)

Jahresabo (149,99 Euro im Monat)

Jederzeit kündigen geht weiterhin

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City? Der LIVE-TICKER von Goal oder SPOX

Wenn Ihr kein Kunde bei DAZN seid, Euch aber nicht schon wieder bei einem neuen Kanal registrieren könnt, dann ist der LIVE-TICKER von Goal oder auch der von SPOX ebenfalls eine Option, wie Ihr PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City verfolgen könnt.

Beide LIVE-TICKER sind kostenfrei, Ihr könnt mitfiebern und Euch mit Push-Meldungen über die wichtigsten Ereignisse informieren lassen. Tore, Großchancen, Wechsel, Platzverweise, etc. - all das gibt es im Gratis-TICKER zu lesen. Und auch, wenn Ihr auf DAZN ein anderes Spiel verfolgt, dann ist der LIVE-TICKER eine Option.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

LIVE IM TV - LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal & SPOX

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City? So lief das letzte Duell

In der Champions-League-Saison 2020/21 gab es das Duell zwischen PSG und Manchester City ebenfalls, allerdings im Halbfinale. Das Ganze war eine klare Nummer zu Gunsten der Skyblues, die beide Spiele für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel in Paris gewann das Team von Pep Guardiola mit 2:1, das Rückspiel ging mit 2:0 ebenfalls an die Mannen aus Manchester.

PSG hatte in der Runde zuvor den FC Bayern München aus dem Weg geräumt, ManCity dagegen den BVB. Im Finale unterlagen Mahrez, Gündogan und Co. dann aber dem FC Chelsea mit 0:1.