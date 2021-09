Darum zeigt Sky die Champions League nicht mehr live

2021/2022 hat sich auf dem TV-Markt einiges geändert. Goal erklärt Euch, wieso Sky keine Champions-League-Rechte mehr hat und wer dafür einspringt.

Es war einmal ... Der Champions-League-Abend auf Sky ist Geschichte. Die Saison 2020/2021 war vorerst die letzte, in der CL-Spiele bei Sky ausgestrahlt wurden. Ab der Saison 2021/2022 haben sich DAZN und Amazon Prime die TV-Rechte an der Königsklasse gesichert. Sky geht leer aus. Die TV-Übertragung der Champions League ist nun eine grundlegend andere.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die neue Verteilung der TV-Rechte wissen müsst und wo Ihr die Champions League in Zukunft verfolgen könnt.

Übertragung der Champions League ab 2021/2022 live bei DAZN und Amazon Prime

Wie erwähnt konnten sich DAZN und Amazon Prime im Vergabeverfahren der Übertragungsrechte gegen Sky durchsetzen. Die beiden Streaminganbieter haben die Übertragung der Partien unter sich aufgeteilt, wobei DAZN ein Gros der Spiele übertragen wird. Ein Abonnement von Amazon Prime liegt aktuell bei 7,99 Euro monatlich, ein Jahresabo liegt bei 69 Euro (umgerechnet ca. 5,75 Euro monatlich). Darüber hinaus gibt es ein besonderes Angebot für Studenten, Auszubildende und Lehrlinge. Dieses findet Ihr hier. Die Konditionen von DAZN gibt es unter weiter unten zu sehen.

Im Folgenden ein kurzer Überblick über die Verteilung der Champions-League-Übertragung ab der Saison 2021/2022:

Amazon Prime DAZN Einzelspiele 16 Live-Einzelspiele 121 Live-Einzelspiele Konferenz - Exklusiv bei DAZN Gruppenphase 6 Topspiele LIVE 90 der 96 Gruppenspiele LIVE Achtelfinale 4 12 Viertelfinale 2 6 Halbfinale 2 2 Finale - DAZN

Die Champions League 2021/2022 im Free TV

Gute Nachrichten: Immerhin das Endspiel wird in den nächsten drei Jahren im frei empfangbaren TV übertragen. Für 2022, 2023 und 2024 konnte sich das ZDF gemeinsam mit DAZN die Rechte an der Übertragung des CL-Endspiels sichern.

Und dies unabhängig davon, ob ein deutscher Verein beteiligt ist.

Neben der Champions League hat DAZN auch einige andere interessante Angebote. Zum Beispiel die Übertragung der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Darüber hinaus zeigt DAZN Samstags ab 17.30 Uhr die Highlights der Bundesliga-Partien des Nachmittags.

Es gibt allerdings auch andere Ligen im Angebot. So wird auch die Ligue 1 bei DAZN übertragen. Dort könnt Ihr in Zukunft regelmäßig Lionel Messi für PSG auf Torejagd gehen sehen.

Auch die spanische LaLiga ist im Programmangebot von DAZN enthalten. Andere Sportarten kommen ebenfalls nicht zu kurz. So gibt es auch die amerikanischen Profiligen NBA, NFL oder NHL auf der Streamingplattform zu sehen. Diese Vielfalt ist allerdings nicht kostenlos. Bei DAZN könnt Ihr zwischen zwei Abonnementmöglichkeiten wählen: