PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City live: Champions League JETZT im LIVE-TICKER - 1:0

In der UEFA Champions League treffen PSG und Manchester City zum Spitzenspiel aufeinander. Goal ist im kostenfreien LIVE-TICKER mit von der Partie.

Gigantenduell in der UEFA Champions League! Am heutigen Dienstagabend treffen PSG und Manchester City am 2. Spieltag der Gruppenphase aufeinander. Um 21 Uhr geht es los!

Beide Teams gelten als Anwärter auf den Gruppensieg und als Kandidaten auf den Titelgewinn, beide Mannschaften wollen heute zeigen, wer der Herr von Gruppe A ist. Ihr könnt hier im kostenlosen LIVE-TICKER oder aber im TV und LIVE-STREAM gratis mit dabei sein.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER - 1:0

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City Tore 1:0 Gueye (8.) Aufstellung PSG Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Herrera, Gueye - Messi, Mbappe, Neymar Aufstellung ManCity Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, Bernardo, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

13. | Zaghafte Antwortversuche von City. Bernardo Silva steckt halblinks in die Box in Richtung Grealish. Einen Tick zu lang, der Rekord-Einkauf kommt nicht mehr ran.

10. | PSG stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Wenn man nach zehn Minuten von einem "Verlauf" sprechen kann. Aber City war halt bis dato tonangebend.

Tooooor! PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City 1:0 | Torschütze: Gueye

Paris geht mit dem ersten Vorstoß in Führung! Angriff über rechts, Mbappe wird an die Grundlinie geschickt. Er legt an den Elfmeterpunkt, Neymar haut über die Kugel, Gueye machts besser und nagelt das Ding rechts oben rein! Keine Chance für Ederson.

7. | Siehste, schon verzeichnet PSG die erste Ballbesitzphase. Alles noch mit überschaubarem Tempo, da kommt City leicht hinterher. Aber die Pariser wollen auch mitmachen. Müssen sie ja, bei dem Kader.

5. | PSG überlässt City den Ball, presst ab der Mittellinie. Kennen wir auch so aus der Vorsaison. Nur da war Messi noch nicht dabei, der alte Konterspieler.

3. | Wenn man so will, knüpfen wir nahtlos an die Halbfinals der Vorsaison an. PSG foult City, Verratti legt de Bruyne. Links draußen. Der Belgier kümmert sich auch gleich um den Freistoß. Seine Hereingabe ist aber eher eine zum Warmwerden, nichts Gefährliches. Marquinhos köpft die Murmel raus.

1. | Der Ball rollt!

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Carlos del Cerro Grande aus Spanien. Als VAR ist Juan Martinez Munuera im Einsatz. An dessen Seite sitzt ein Deutscher: Christian Dingert.

vor Beginn | Eitel Sonnenschein hingegen bei City. Der Auftakt in der Königsklasse lief blendend, das 6:3 war eines der Fußballfeste, wie man sie von Guardiolas Männern kennt. Und auch die Generalprobe ist geglückt: Gegen Chelsea siegten die Citizens verdient mit 1:0.

vor Beginn | Für Unruhe sorgten die "Granden" selbst. Pochettino hatte es gegen Lyon gewagt, Messi auszuwechseln. Der zog danach eine dunkle Miene. Sechs Tage danach der nächste Aufreger. Beim Heimspiel gegen Montpellier am Samstag musste Mbappe in der 88. Minute vom Feld. Für ihn kam Draxler, der mit seinem ersten Ballkontakt den 2:0-Endstand erzielte - nach Vorlage von Neymar. Eine Kamera fing dann ein, wie Mbappe meckerte: "Zu mir passt er nicht". Glasklar, wer damit gemeint ist.

vor Beginn | Der größere Druck lastet nämlich auf den Gastgebern. In der Liga marschieren Pochettinos Männer durch, in der Königsklasse hingegen enttäuschten sie zuletzt in Brügge (1:1). Ungeduldig wartet man unter dem Eiffelturm darauf, dass das Trio Messi, Mbappe und Neymar endlich zündet.

vor Beginn | Den letzten Schritt konnte City damals nicht gehen, scheiterte im Finale. Genauso wie Paris ein Jahr davor. Mit exorbitanten Transferausgaben hecheln die Klubs dem Henkelpott hinterher. Bislang vergebens. Aber irgendwann muss es klappen - und da steht heute, besonders für Paris, ein wegweisendes Spiel an.

vor Beginn | Sportlich ist das Duell definitiv ein "Leckerbissen". Hier Messi, Neymar und Mbappe - dort de Bruyne, Sterling und Rekord-Einkauf Grealish. Können, nein MÜSSEN, heiße 90 Minuten werden. Schon allein, weil in den Halbfinalspielen der Vorsaison ordentlich Feuer drin war. Zur Erinnerung: City warf Paris raus. Das wollte die französische Startruppe nicht einsehen. Üble Tritte in beiden Spielen, im Hinspiel flog Gueye mit Rot, im Rückspiel brannten di Maria die Sicherungen durch.

vor Beginn | Die Fachpresse hat das Buffett der Superlative reichlich befüllt. Suchen Sie sich was aus: Gigantenduell? Vorgezogenes Finale? Oder wie wärs mit der "Scheich-Schlacht"? Für jeden Geschmack was dabei.

vor Beginn | Pep Guardiola nimmt nach dem 1:0 gegen Chelsea zwei Wechsel vor: Mahrez und Grealish spielen anstelle von Gabriel Jesus und Foden.

vor Beginn | So beginnt Manchester City (4-3-3): Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Bernardo Silva, Rodrigo, de Bruyne - Mahrez, Grealish, Sterling.

vor Beginn | Messi kehrt wie erwartet in die Startelf zurück. Die Knieprobleme sind auskuriert. Außerdem neu dabei im Vergleich zum 2:0 gegen Montpellier sind Nuno Mendes und Verratti. Dafür sitzen Diallo und Paredes erstmal auf der Bank.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind da! So beginnt Paris (4-3-3): Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Ander Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappe, Neymar.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League zur Begegnung des 2. Gruppen-Spieltages zwischen PSG (Paris Saint-Germain) und Manchester City.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City: Die Aufstellung

Aufstellung PSG (Paris Saint-Germain):

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Herrera, Gueye - Messi, Mbappe, Neymar

Aufstellung Manchester City:

Ederson - Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo - Rodrigo, Bernardo, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish.

Here's how we're lining up in Paris! 📋



XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Grealish.



SUBS | Steffen, Carson, Stones, Ake, Jesus, Torres, Fernandinho, Foden, McAtee, Wilson-Esbrand.



🔷 #ManCity pic.twitter.com/K2sDdnFyRN — Manchester City (@ManCity) September 28, 2021

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Paris Saint-Germain und Manchester City duellierten sich bisher fünf Mal im Europapokal, dabei blieben die Franzosen sieglos (2U, 3N). Nur gegen Juventus Turin (8) absolvierte PSG mehr Europapoaklspiele und blieb dabei sieglos.

Paris Saint-Germain blieb in allen vier Champions-League-Duellen gegen Manchester City torlos. Eine derartige Serie passierte PSG im Meisterpokal/Champions League sonst nur gegen den AC Mailand (ebenfalls 4)

Paris Saint-Germain verlor vier der vergangenen fünf Champions-League-Spiele gegen englische Teams (1S). Die Franzosen verloren die vergangenen drei Heimspiele gegen englische Teams (2019 und 2020 gegen Manchester United, 2021 gegen Manchester City) – erstmals im Europapokal.

Paris Saint-Germain verlor am ersten Spieltag gegen den FC Brügge und ist damit in der UEFA Champions League seit vier Spielen sieglos (1U 3N). Das letzte Mal, dass Paris Saint-Germain in seinen ersten beiden Spiele in diesem Wettbewerb sieglos blieb, war in der Saison 2004/05, als man 0:3 gegen Chelsea und 0:2 gegen CSKA Moskau verlor.

Manchester City blieb in den vergangenen 10 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League ungeschlagen (8S 2U) und verlor seit Dezember 2017 kein Auswärtsspiel mehr außerhalb Englands (1-2 gegen Shakhtar Donezk).

Paris Saint-Germain blieb in den vergangenen drei Heimspiele in der UEFA Champions League sieglos (1U, 2N). Alle drei Partien wurden jedoch in der K.-o.-Phase des Wettbewerbs ausgetragen, während PSG in der Gruppenphase der UEFA Champions League nur eines der vergangenen 27 Heimspiele verlore (21S 5U).

Paris Saint-Germain’s Lionel Messi erzielte in sechs UEFA-Champions-League-Spielen sechs Tore gegen Mannschaften, die von Pep Guardiola trainiert wurden (4 gegen Manchester City und 2 gegen Bayern München) – so viele wie kein anderer Spieler in diesem Wettbewerb gegen den aktuellen Trainer von Manchester City.

Jack Grealish von Manchester City wurde am ersten Spieltag gegen RB Leipzig zum ersten Engländer, der bei seinem Debüt in der UEFA Champions League sowohl ein Tor als auch eine Vorlage erzielte, seit Wayne Rooney im September 2004 (gegen Fenerbahçe). Grealish könnte der erste englische Spieler werden, der in seinen ersten beiden Auftritten in der UEFA Champions League ein Tor erzielt.

Neymar erzielte in 13 Heimspielen für Paris Saint-Germain in der UEFA Champions League 14 Tore und lieferte vier Vorlagen gegeben. Im Durchschnitt ist der Brasilianer alle 65 Minuten direkt an einem PSG-Tor im Parc des Princes direkt beteiligt.

Lionel Messi (124), Neymar (110) and Kylian Mbappé (70) sind seit der Saison 2018/19 die Spieler mit den meisten erfolgreichen Dribblings in der UEFA Champions League.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute ... im TV DAZN im LIVE-STREAM DAZN (Jetzt noch schnell Gratismonat sichern!!!) LIVE-TICKER Goal

In der UEFA Champions League wird heute der 2. Spieltag der Gruppenphase gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen x und y heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Paris gegen Manchester City ist für viele ein vorweggenommenes Finale. Sportpolitisch bleibt es ein äußerst fragwürdiges Duell.

Paris/München (SID) Wenn der Wundersturm um Weltstar Lionel Messi in der "Scheich-Schlacht" Trainer-Guru Pep Guardiola fordert, runzeln sie bei Bayern München ungläubig die Stirn. "Ich reibe mir gelegentlich verwundert die Augen, wie das alles funktioniert", sagte Coach Julian Nagelsmann über das Transfergebaren der internationalen Konkurrenz, die mit Kohle um sich wirft, als hätte es Corona nie gegeben.

Präsident Herbert Hainer raunte mit Blick auf die scheinbar ewig sprudelnden Geld-Quellen von Paris St. Germain: "Ich frage mich immer noch, wie das mit Financial Fair Play einhergeht." Eins müsse klar sein: "Wenn Regeln da sind, müssen sich schon alle daran halten. Wir tun das und erwarten das auch von anderen Klubs."

Doch die Besitzer von PSG und Manchester City, die sich am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegenüberstehen, pfeifen auf die Vorgaben. Javier Tebas, Chef der spanischen La Liga, schimpfte angesichts der Öl-Milliarden aus Katar bzw. Abu Dhabi von "Finanz-Doping" und prophezeite: "Wenn das so weitergeht, wird der Fußball am Ende von 20 Scheichs in 20 verschiedenen Vereinen beherrscht."

Sportlich ist das Duell der Finalisten der Jahre 2020 und 2021 ein Leckerbissen: Hier Messi, der seine Knieprobleme wohl rechtzeitig auskuriert hat, Neymar und Kylian Mbappe - dort Kevin De Bruyne oder Jack Grealish, der seit Sommer teuerste englische Kicker der Historie. Auch, weil City für ihn 117,5 Millionen Euro an Aston Villa überwies, fehlte letztlich das nötige Kleingeld, um die einstigen Barca-Helden Messi und Guardiola wiederzuvereinen.

Und so hat nun vor allem PSG "eine spannende Truppe zusammen", wie Oliver Kahn meinte - zumindest, "wenn man die Namen ansieht". Die Frage werde aber sein, betonte der Bayern-Boss, "ob das harmoniert". Bislang muss man attestieren: geht so. Messi steht nach drei Pflichtspielen für Paris bei null Toren.

Der Auftakt in der Königsklasse bei Außenseiter Brügge verlief enttäuschend (1:1); City schoss Leipzig 6:3 ab. RB-Trainer Jesse Marsch klagte, die finanziellen Voraussetzungen seien "nicht fair". Seine Mathe-Kenntnisse seien "ganz okay", aber "die Financial Fair-Play-Rechnung geht bei einigen Vereinen wirklich nicht auf".

Das hat auch die UEFA längst erkannt. Ihre Versuche, PSG oder City mit dem Vehikel FFP auszubremsen, sind gescheitert. Die Lösung soll eine Luxussteuer sein, die beim Überschreiten einer Gehaltsobergrenze zu leisten wäre. Doch weil die Scheichklubs mögliche Strafen aus der Portokasse zahlen könnten, dürfte sich das Machtgefüge im europäischen Fußball wohl sogar noch stärker in ihre Richtung verschieben.

PSG hat seit der Übernahme durch Katar 2011 stolze 1,4 Milliarden Euro für Spielertransfers ausgegeben, City kommt seit 2008 auf unfassbare 2,1 Milliarden. Zum Vergleich: die Bayern investierten im selben Zeitraum 784 bzw. 877 Millionen Euro. Die Ernte: zwei Triumphe in der Königsklasse. PSG und City hecheln dem Heiligen Gral vergeblich hinterher. Noch.

Quelle: SID

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick