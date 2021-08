Bundesliga, Übertragung live im TV und LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele der Saison 2021/22 übertragen

Die Bundesligasaison 2021/2022 steht in den Startlöchern. Goal befasst sich in diesem Artikel mit der Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die Europameisterschaft ist vorbei, Mitte August geht der wichtigste deutsche Wettbewerb wieder los: Die Bundesliga steht in den Startlöchern!

In diesem Sommer ging es Schlag auf Schlag: Das Ende der Bundesligasaison sowie das Finale des DFB-Pokals und der Champions League, dann die EM und die Olympischen Spiele: Fußballfans wird im Jahr 2021 alles andere als langweilig.

Bis zum 8. August 2021 geht Olympia in Japan dieses Jahr, gerade einmal fünf Tage darauf fängt die Bundesligaspielzeit 2021/2022 an. Für manche Spieler wie die Spanier Pedri vom FC Barcelona oder Dani Olmo von RB Leipzig (Dreifachbelastung, dann EM und Olympia) ist Erholung also ein Fremdwort - ob sich das in der nächsten Saison in Verletzungen auszahlen wird, bleibt abzuwarten.

Eine der besten Ligen der Welt geht bald wieder los - unzählige Anhänger:innen werden Woche für Woche die Bundesliga LIVE im TV verfolgen wollen. Goal schaut sich in diesem Artikel an, wie der erste Spieltag stattfindet und wie die Bundesliga diese Saison LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Übertragung der Bundesliga 2021/2022: So wird das deutsche Oberhaus im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Es ist der mit Abstand wichtigste deutsche Wettbewerb im Vereinsfußball: 18 Teams in ganz Deutschland kämpfen über 34 Spieltage um die deutsche Meisterschaft - jede Woche aufs Neue geht es auf dem Rasen rund.

Auch für diese Saison sind die Übertragungslizenzen der Bundesliga früh vergeben worden, wenig überraschend wird es auch in der kommenden Spielzeit wieder Veränderungen geben. Wir betrachten in diesem Artikel, wer die Bundesliga in der kommenden Saison, also die Spielzeit 2021/2022, übertragen wird.

Bundesliga zur Primetime - kostenlos! DAZN überträgt Bayern, BVB, Frankfurt, Leipzig und Co.

Fangen wir bei dem bekanntesten Anbieter an: DAZN wird auch in der kommenden Saison am Start sein! Der Streamingdienst kann sein Angebot im Vergleich zu Saison 2020/2021 sogar noch steigern: Alle Sonntags - und Freitagsspiele zeigt DAZN ab jetzt LIVE seinen Kund:innen.

Ein ganz besonderes Feature hat DAZN: Mit dem kostenlosen Probemonat ist das gesamte Programm, also neben der Bundesliga auch Champions League, Basketball, Olympia, Tour de France etc., kostenlos zu sehen ! Mit diesem Link geht's zum Gratismonat!

Frauenfußball verdient mehr Sichtbarkeit, deshalb zeigen wir euch ab der kommenden Saison alle Spiele der UEFA Women’s Champions League live & weltweit frei empfangbar auf YouTube. #WeAllRise #DAZNUWCL @dazngroup pic.twitter.com/4DhaCfRbIY — DAZN DE (@DAZN_DE) June 30, 2021

Sky zeigt die Bundesliga: Das deutsche Oberhaus läuft LIVE im Pay-TV

Ebenfalls wieder dabei: Bezahlsender Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München ist schon seit langer Zeit der wichtigste Partner der Bundesliga, wenn wir über die TV-Ausstrahlung sprechen. Allerdings ist die Blütezeit von Sky vorbei: Nicht nur in der Champions League hat Sky nächste Saison weniger oder gar keine Spiele im Angebot.

DAZN hat sich bei der Vergabe der Übertragungsrechte der Bundesliga auch die Sonntagsspiele sichern können, aus diesem Grund bleiben Sky nur noch die fünf bis sechs Samstagsspiele pro Spieltag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) übrig.

Überraschung! Sat1 überträgt die Bundesliga 2021/2022

Kommen wir nun zu einem Neuzugang: Fernsehsender Sat1 hat sich ebenfalls Rechte an der Übertragung der Bundesliga gesichert! Der TV-Sender hat sich das "Free-Live"-Paket gesichert, welches erlaubt, insgesamt drei Spiele pro Saison (von insgesamt 306) zu übertragen. Zuletzt hatte der öffentlich-rechtliche Sender ZDF dieses Paket inne.

Die drei Spiele sind die folgenden: Das Freitagsspiel des ersten, des 17. (letzter Hinrundenspieltag) und des 18. (erster Rückrundenspieltag) Spieltags. Nicht nur die Bundesligisten verstärken aktuell ihre Teams: Mit Moderator Matthias Opdenhövel kommt ein Neuzugang vom Konkurrenten Sportschau (ARD) und präsentiert nun die Bundesliga bei dem Privatsender.

DAZN, Sky und Sat1: Diese drei Sender zeigen 2021/2022 die Bundesliga LIVE

Anbieter Wochentag Uhrzeit DAZN Freitags 20.30 Uhr DAZN Sonntags 15.30 Uhr DAZN Sonntags 17.30 Uhr DAZN Sonntags 19.30 Uhr Sat1 Freitags (nur 1., 17. und 18. Spieltag) 20.30 Uhr Sky Samstag 15.30 Uhr Sky Samstag 18.30 Uhr

Bundesliga 2021 / 2022: Übertragung im LIVE-STREAM und der 1. Spieltag der neuen Saison

Die Übertragung der Bundesliga in der neuen Saison im TV ist also klar - trotzdem gibt es noch einen Punkt, den es in dem Kontext zu klären gilt: Die Ausstrahlung im LIVE-STREAM ist für viele Fans von wichtiger Bedeutung, schließlich hat nicht jeder einen Fernseher zu hause.

Bundesliga im LIVE-STREAM: Alle TV-Sender zeigen auch Internet-Übertragung

Gute Nachrichten für alle Fans: Alle Übertragungen, die wir für das Fernsehen präsentiert haben, sind auch im Internet zu sehen - jedes Mal beim selben Sender!

Wenn also Sky die Bundesliga im Pay-TV überträgt, könnt ihr das Ganze im Internet verfolgen - die richtigen Plattformen sind hierfür Sky Go (für alle mit Sky-Abonnement) oder das Sky Ticket (für alle, die nur ein flexibles Abo wollen) - kostenlos zeigt Sky das Programm aber sowohl im TV, als auch im LIVE-STREAM nicht.

Sat1 und DAZN zeigen die Bundesliga kostenlos: Fußball im LIVE-STREAM

Auch beim TV-Sender Sat1 ist ein LIVE-STREAM zu sehen - im Unterschied zu Sky ist das auch kostenlos möglich! Man muss sich zwar registrieren, dieser Prozess ist aber nicht mit Kosten verbunden.

Zuletzt schauen wir uns DAZN an - der Streamingdienst ist selbstverständlich im (kostenlosen) LIVE-STREAM zu sehen. Auch im TV kann man das Programm des modernen Anbieters verfolgen - Stichwort Smart-TV!

1. Spieltag der Bundesligasaison 2021-2022: So geht die Spielzeit los

Schauen wir uns nun etwas genauer den Ablauf des ersten Spieltags an: Am 13. August beginnt die neue Bundesligaspielzeit! Gerade einmal fünf Wochen nach dem EM-Finale, welches die italienische Nationalmannschaft für sich entscheiden konnte, und fünf Tage nach dem Ende der olympischen Spiele können sich Fans der Bundesliga wieder freuen!

Der 13. August ist ein Freitag - wie immer wird das erste Spiel der Saison, das Eröffnungsspiel, zum Start ins Wochenende stattfinden. Auch in diesem Jahr spielt der amtierende Meister - allerdings nicht in der heimischen Allianz Arena: Borussia Mönchengladbach wird der Gastgeber sein, das erste Spiel der Saison findet also im Borussia-Park statt!

Bundesliga 2021/2022: BVB vs. Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag

Wer in den anderen Begegnungen aufeinandertrifft ist bereits bekannt: So kommt es in Dortmund bereits zu einem Topspiel, wenn der Viertplatzierte der vergangenen Saison ( BVB ) auf Eintracht Frankfurt trifft, die ihrerseits Fünfter wurden.

Der 1. FC Köln, der nur durch die Relegation den Klassenerhalt schaffte, empfängt mit Hertha BSC ein weiteres Kellerkind der vergangenen Saison. Alle Begegnungen und wann welches Team spielt könnt ihr in der folgenden Tabelle erkennen.

Our 2021-22 Bundesliga Schedule 📺 pic.twitter.com/oQMJCi4egG — FC Augsburg (@FCA_World) June 25, 2021

Der 1. Spieltag im Überblick: So findet der Bundesligastart der Saison 2021/2022 statt

Begegnung Datum Uhrzeit Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 13. August 2021 20.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum 14. August 2021 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin vs. Bayer Leverkusen 14. August 2021 15.30 Uhr VfB Stuttgart vs. SpVgg Greuter Fürth 14. August 2021 15.30 Uhr FC Augsburg vs. TSG 1899 Hoffenheim 14. August 2021 15.30 Uhr Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg 14. August 2021 15.30 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt 14. August 2021 18.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig 15. August 2021 15.30 Uhr 1. FC Köln vs. Hertha BSC 15. August 2021 17.30 Uhr

Meister, Aufsteiger, Pokalsieger: Die Erfolge der vergangenen Saison