RB Leipzig geht gegen Manchester City mit 6:3 unter: Der LIVE-TICKER der Champions League zum Nachlesen

In der Champions League kam es zum Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig. Hier gibt es den LIVE-TICKER der Königsklasse zum Nachlesen.

Bundesligist RB Leipzig ist mit einer krachenden Niederlage in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Der deutsche Vizemeister unterlag beim englischen Titelträger Manchester City mit 3:6 (1:3).

Christopher Nkunku (43., 51., 74.) traf für die Sachsen. Die von Pep Guardiola trainierten Citizens kamen durch Nathan Ake (16.), ein Eigentor des Leipzigers Nordi Mukiele (29.), Riyad Mahrez (45.+2, Handelfmeter nach Videobeweis), Jack Grealish (56.), Joao Cancelo (75.) und Gabriel Jesus (85.) zum Torerfolg. Leipzigs Angelino (79.) sah bei seinem ehemaligen Arbeitgeber in der Schlussphase Gelb-Rot.

Manchester City vs. RB Leipzig Endstand: 6:3 Tore 1:0 Ake (16.), 2:0 Mukiele (28., ET), 2:1 Nkunku (41.), 3:1 Mahrez (45.+2.), 3:2 Nkunku (50.), 4:2 Grealish (56.), 4:3 Nkunku (73.), 5:3 Cancelo (75.), 6:3 Jesus (85.) Aufstellung Manchester City Ederson - Cancelo, Dias (K.), Ake, Zinchenko - Rodrigo (59. Fernandinho), De Bruyne (71. Foden), Bernardo Silva (59. Gündogan) - Grealish (81. Jesus), Torres (71. Sterling), Mahrez Aufstellung RB Leipzig Gulacsi (K.) - Mukiele, Klostermann, Orban, Angelino - Laimer (59. Haidara), Adams - Nkunku (81. Gvardiol), Forsberg (59. Szoboszlai), Olmo (71. Brobbey) - Silva (59. Poulsen) Gelbe Karten Zinchenko (12.), Klostermann (45.+1.), Adams (49.), Angelino (58.) Rote Karten Angelino (79.)

nach Abpfiff | Das wars von uns, nach 90 aufregenden Minuten und neun Toren. Wir sagen Danke fürs Dabei sein und hoffen, Sie hatten ebenfalls Freude an dieser Partie. Morgen berichten wir ab 18.45 Uhr live von der Europa League, ein solches Tor-Spektakel wie in Manchester können wir aber leider nicht garantieren. Wir freuen uns dennoch, wenn Sie dabei sind - ansonsten bis bald!

nach Abpfiff | Manchester City erwartet am Samstag (16 Uhr) den FC Southampton zum 4. Spieltag der Premier League. In der Champions League kommt es zum Duell der Kolosse: Die Skyblues sind (ebenfalls am 28, September) zu Gast in Paris. Messi, Neymar und Mbappe wissen mit Lücken in der nachlässigen City-Defensive sicherlich mehr anzufangen.

nach Abpfiff | Durch das 1:1 im Parallelspiel der Gruppe A zwischen Club Brugge und Paris St. Germain geht RB Leipzig als Tabellenletzter in den 2. Spieltag der Champions League am 28. September. Zu Gast sein wird Brügge. In der Bundesliga geht es am kommenden Samstag (18.30 Uhr) auswärts gegen den 1.FC Köln.

nach Abpfiff | Was nehmen die Leipziger aus diesem Scheibenschießen mit? Von der angekündigten Kompaktheit war wenig zu sehen, vom Mut schon mehr. RB offenbarte eklatante Schwächen im Abwehrverbund, fand nie wirklich Zugriff auf die flinken und technisch starken Citizens. RB zeigte über 90 Minuten lediglich Ansätze, zu den Toren wurden die Sachsen teils eingeladen. Ein Sieg für City, der auch in der Höhe in Ordnung geht. Auf Jesse Marsch wartet viel Arbeit.

90.+5. | Abpfiff! Das war's. Leipzig schießt drei Tore bei Manchester City und verliert dennoch.

90.+3. | Jesus probiert's aus ganz spitzem Winkel vom rechten Fünfereck, Gulacsi hat aber aufgepasst und hat den Ball im Nachfassen.

90.+2. | City lässt den Ball durch die Reihen laufen, die Partie plätschert ihrem Ende entgegen.

90.+1. | Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. | Gündogan und Sterling dribbeln durch die Leipziger Box und werden kaum gestört. Poulsen wird's zu bunt, der Däne riskiert bei seinem Tackling fast einen Elfmeter - kann aber klären.

90. | Eine vogelwilde Partie ist das, mit dem Unterschied, dass Leipzig weit mehr leichte Fehler macht als die Heimelf.

85. | Tooooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 6:3. Der VAR checkt den Abstauber von Gabriel Jesus kurz, gibt den Treffer dann aber doch. Nach einer Foden-Ecke klärt Brobbey direkt in die Mitte, die Kugel kommt prompt retour. Im Gewühl grätscht Ruben Dias in Richtung Ball. Orban blockt, doch die Kugel landet vor den Füßen des eingewechselten Brasilianers, der damit keine Mühe hat.

84. | 52 Prozent Ballbesitz verzeichnet die Statistik für Manchester, das grenzt an einen Minus-Wert für eine Elf von Pep Guardiola. Tatsächlich brauchten die Citizens ihr hochgelobtes Kombinationsspiel nur selten, um hier zu fünf Toren zu kommen.

82. | Foden bringt sich erstmals aktiv ein, zieht einen Eckball von der linken Flanke auf den Elfmeterpunkt. Fernandinho sucht mit seinem Kopfball Ake, der sich zentral vor Gulacsi positioniert hatte, aber im Abseits steht.

82. | Mit zehn Mann wird's schwer. Für Manchester City war auch so schon einfach genug.

81. | Josip Gvardioal darf auch noch mal das Grün betreten, der unglückliche Hattrick-Held Nkunku darf sich "feiern" lassen.

81. | Gabriel Jesus bekommt noch zehn Minuten, Jack Grealish geht vom Platz.

79. | Gelb-Rot! Angelino muss runter. Die Rückkehr des Spaniers an die alte Wirkungsstätte endet tragisch. Der Linksverteidiger zieht gegen Cancelo durch, obwohl der Ball längst weg ist. Der Schiedsrichter hatte keine andere Wahl, als die Ampelkarte zu zeigen.

75. | Tooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 5:3. Der Rythmus dieser Partie bleibt sich treu: ManCity stellt den alten Abstand wieder her, und wie! Cancelo darf sich den Ball 20 Meter halbrechts vorm Tor zurechtlegen, zieht wuchtig ab und trifft ins linke Eck.

73. | TOOOR!! Manchester City - RB LEIPZIG 4:3. Ist das verrückt! Leipzig spielt hier quasi fast nicht mit, macht aber drei Tore aus drei Chancen, und wieder ist es Nkunku. Poulsen findet am Strafraumrand die beste Lösung und schickt den Franzosen rechts in den Strafraum. Der fackelt nicht lange und trifft ins lange Eck.

72. | Letzter Wechsel bei Leipzig: Brobbey für Olmo.

72. | Außerdem bringt Guardiola Raheem Sterling für Mittelstürmer Ferran Torres.

71. | De Bruyne hat Feierabend, für ihn bekommt Philip Foden noch mindestens 20 Minuten Spielzeit.

70. | Guter Versuch! Szoboszlai darf laufen, und laufen, und laufen. Von halblinks zieht der Ungar in die Mitte, hält Fernandinho mit einem kleinen Wackler auf Distanz und zieht aus 25 Metern ab. Sein Fernschuss geht knapp über dem rechten Torwinkel nieder, Ederson muss nicht eingreifen.

68. | Leipzig befreit sich wieder mit einem langen Ball, dann hat Szoboszlai im Zentrum Zeit. Pass auf links zu Angelino, dessen Flanke aber erneut geblockt wird.

67. | Check over, kein Tor, weiter 4:2.

66. | Toor - oder doch nicht? Cancelo schickt Ferran Torres, der Klostermann entwischt war. Der Videoschiedsrichter checkt auch diese Szene.

64. | Leichter Ballverlust der Leipziger im Zentrum, dann geht's schnell. De Bruyne spielt zentral vor der Box ab auf Gündogan, doch der verdribbelt sich.

62. | Ake treibt den Ball nach vorn, spielt links raus auf Grealish, der im Zentrum de Bruyne findet. Haidara hat aber aufgepasst und grätscht dem Belgier knapp vor der Mittellinie den Ball vom Fuß.

61. | Zwei Wechsel bei City, drei bei Leipzig, allesamt positionsgetreu. An der Statik des Spiels dürfte das wenig ändern.

59. | Dominik Szoboszlai kommt für Emil Forsberg aufs Feld.

59. | Der glücklose Andre Silva wird von Yussuf Poulsen ersetzt.

59. | RB Leipzig tauscht ebenfalls durch: Haidara ersetzt Laimer.

59. | Auch für Bernardo Silva ist der Abend zuende. Jetzt hat Ilkay Gündogan seinen Auftritt.

59. | Rodri verlässt den Platz, Pep Guardiola bringt Fernandinho.

58. | Angelino zieht die Handbremse beim davonlaufenden de Bruyne und sieht Gelb.

56. | Tooooooooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 4:2. Adams lässt Grealish viel zu viel Platz, spekuliert auf Abseits. Wie von ihm gewohnt zieht der Linksaußen in die Mitte, wackelt kurz und schließt halblinks vor dem Tor mit dem Innenrist ab. Sein Schuss landet im rechten langen Eck, Gulacsi ist chancenlos.

54. | Nkunku zieht den Freistoß, Laimer führt kurz aus. Das Spiel von RB hat an Ruhe dazugewonnen.

54. | Zweiter Schuss aufs Tor, zweiter Treffer: In Sachen Effizienz macht den Roten Bullen hier heute keiner etwas vor.

51. | Tooooooooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 3:2. Christopher Nkunku schnürt hier den Doppelpack, und wieder ist es ein Kopfball. Laimer hat Platz, macht Dampf und treibt den Ball im Zentrum über die Mittellinie. Links findet er Olmo, der den Ball in die Mitte hebt, wo Nkunku präzise ins rechte Eck trifft.

49. | Adams tritt Grealish weit in der Hälfte der Citizens von hinten in die Beine und sieht dafür Gelb. Marke Frustfoul.

47. | Doppelpass an der linken Linie zwischen Angelino und Forsberg, die nachfolgende Flanke des Spaniers findet keinen Abnehmer.

46. | Leipzig macht gleich Druck und gerät in einen Konter. De Bruyne schickt Torres auf halblinks, dessen Flachschuss kann Gulacsi aber locker aufnehmen.

46. | Weiter geht's in Manchester, die zweite Halbzeit läuft. Wechsel gab es keine.

Halbzeit | Das 3:1 kurz vor der Pause ist ein Tiefschlag für die Leipziger, aus sportlicher Sicht aber der gerechte Zwischenstand. Die Skyblues haben das Spiel unter Kontrolle, während Leipzig wenig einfällt. Der Anschlusstreffer per Kopfball durch Nkunku war eher glücklich und hatte sich nicht angedeutet. RB lässt gegen einen bislang übermächtigen Gegner noch den Mut vermissen, den Trainer Marsch angekündigt hatte.

45.+3. | Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit und bittet die Mannschaften in die Kabinen.

45.+2. | Toooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 3:1. Riyad Mahrez verwandelt eiskalt, der Schuss schlägt rechts oben im Knick ein!

45.+1. | Folgerichtig gibt's noch Gelb für Klostermann.

Manchester City vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Klostermann (RB Leipzig)

45.+1. | Er gibt ihn! Elfmeter für Manchester City, und das zurecht. Klostermann hat den Arm zu weit vom Körper gestreckt.

45. | War das ein Handspiel? Klostermann scheint den Kopfball mit dem Arm geblockt zu haben. Der Unparteiische checkt die Szene zusammen mit dem Videoassistenten.

42. | Toooooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 2:1. Da ist der Anschluss für RB: Nkunku köpft ein! Forsberg hat links in der Box etwas Platz und chippt den Ball quer durch den Sechzehner auf die rechte Seite. Am langen Pfosten hat Eigentorschütze Mukiele genug Zeit und Raum, bringt den Ball per Kopfball nach innen. Nkunku geht am kurzen Pfosten einen Meter entgegen und trifft ins lange Eck.

Konferenz macht richtig Spaß #UCL — DAZN DE (@DAZN_DE) September 15, 2021

40. | Drei von vier Leipziger Pässen zielen nach hinten. Angelino drischt den Ball an der linken Linie entlang, sein Pass ist aber zu weit für Forsberg, der den Ball in die Hände von City-Keeper Ederson hebt.

38. | Laimer findet links Angelino mit einem langen flachen Zuspiel. Der Spanier zieht in die Mitte, findet in der Box aber keinen Anspielpartner. Sein Querpass landet bei Ake, der es besser macht als Mukiele und den Ball aus dem Fünfmeterraum klärt.

36. | Rodri stoppt den Tempogegenstoß, foult Olmo kurz hinter der Mittellinie. Aus einer möglichen Drei-gegen-drei-Situation wird nicht mehr als ein Freistoß für Leipzig.

35. | Leipzig macht sich seine Angriffe selbst kaputt: Silva steht nach Zuspiel von Forsberg erneut im Abseits, der Schiedsrichter lässt den Portugiesen noch verwandeln. Das Tor zählt freilich nicht, dafür braucht es auch keinen VAR.

34. | Bisher bekommt RB hier keinen Fuß auf den englischen Boden. Es droht die dritte Zu-Null-Niederlage auf englischem Boden nacheinander...

33. | City hält den Ball in den eigenen Reihen, behauptet die Kugel und trägt den nächsten Angriff nach vorn. Mahrez sucht Torres mit dem Chipball, aber Orban hat rechts an der Sechzehnerkante aufgepasst und nimmt den Ball auf.

32. | Angelino hat links viel Platz, schlägt die nächste Flanke. Der Ball segelt durch den Strafraum und landet rechts bei Mukiele. Wieder ein hohr Ball, den Ake locker aus der Gefahrenzone klärt - damit wird man City nicht gefährlich.

31. | Das könnte noch ein ganz bitterer Abend werden für die Leipziger, die hier weit davon entfernt sind, im Etihad zu punkten.

28. |Tooooooooor! MANCHESTER CITY - RB Leipzig 2:0. Unglaubliches Eigentor von Nordi Mukiele! De Bruyne tanzt Leimer aus und flankt von halbrechts unbedrängt in den Strafraum. Der Ball springt einmal auf, Mukiele will den Ball aus drei Metern in die Hände von Gulacsi köpfen, trifft aber bei dem Versuch ins eigene Netz. Der Ungar im RB-Tor wurde auf dem falschen Fuß erwischt

Manchester City vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Tor für Manchester City!

26. | 30 Meter links vom Tor bringt De Bruyne einen Freistoß in die Mitte, drei Citizens - alle im Abseits - segeln frei vor Gulacsi am Ball vorbei. Manchester will hier den zweiten Treffer.

25. | Wichtiger Block von Nkunku: Der Offensivspieler macht nach hinten mit und blockt einen Schuss von Grealish, der links in der Box zum Volley ausgeholt hatte.

24. | Dritte Ecke für Manchester, die dritte von links. Grealish entscheidet sich zum zweiten Mal für die Flanke, bringt den Ball an den langen Pfosten. Ake steigt hoch, erwischt den Ball aber nur leicht. Adams klärt zum Einwurf.

23. | Olmo findet Forsberg, der zentral vorm Strafraum viel Platz hat und diagonal rauslegt auf Nkunku, Aber: Wieder macht ein Abseitspfiff einen aussichtsreichen Leipziger Angriff zunichte.

22. | 20 Minuten rum, City vorn. Das 1:0 geht bisher in Ordnung. Manchester macht mehr fürs Spiel und hat Leipzig unter Kontrolle.

21. | Aufregung um ein mögliches Handspiel: Mahrez zieht rechts in den Strafraum und zirkelt den Ball mit links aufs lange Eck. Orban zieht den Arm weg, ist aber dran am Ball. Hätte Ecke geben müssen, gibt sie aber nicht.

20. | Bernardo Silva trifft Adams im Zweikampf am Kopf, nicht fest, aber doch. Der Referee verzichtet diesmal auf eine Gelbe Karte.

18. | Erster Auftritt in der Champions League, erster Assist: Die Ecke von links hatte Jack Grealish geschlagen.

16. | Toooooor! Nathan Ake bringt City per Kopfball nach einer Ecke in Führung! RB lässt dem Innenverteidiger viel zu viel Platz, der Engländer kann Anlauf nehmen und vorn machen Mukiele und Orban keinerlei Anstalten, zu verteidigen. Ake köpft den Ball aus fünf Metern an die Unterkante der Latte und ins Tor. Das ging sehr einfach.

14. | Erster Torschuss der Partie: Forsberg klopft den Ball beim Freistoß nach vorn, den Return nimmt Klostermann volley, schießt aus mittlerer Position und 22 Metern vorm Tor aber weit drüber.

14. | Bald eine Viertelstunde rum und wenig Spielfluss: City kontrolliert das Spiel, Leipzig versucht, keine Fehler zu machen.

13. | Leipzig legt den Ball beim folgenden Freistoß quer, anstatt ihn aus halbrechter Position in die Box zu schlagen. Der Ball wandert von rechts nach links, ehe Angelino geblockt wird.

12. | Zinchenko triffft Olmo mit dem Arm am Kinn und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

11. | Adams rempelt Ferran Torres links im Strafraum um, doch Glück für Leipzig: wieder Abseits, diesmal auf der anderen Seite.

10. | Nächster Versuch, die Citizens mit hohen Bällen zu überspielen. Angelino schlägt die Kugel links hoch nach vorn, Silva ist vor Ake am Ball. Aber: Abseits. Ball wieder weg.

8. | Weiter Ball über die Abwehrkette auf Nkunku, der links vorm Strafraum und gut bewacht aber keine Lösung findet und den Ball verliert.

7. | RB kann sich nur schwer befreien, die Citizens pressen hoch, ziehen Leipzig immer wieder auseinander. Bisher passen die Gäste aber auf, sind wach.

6. | ManCity taucht erstmals im Leipziger Strafraum auf. De Bruyne bekommt die Kugel von Klostermann zurück, seine versuchte Flanke wird aber geblockt. Einwurf, keine Gefahr.

4. | Rodri trifft Tyler Adams beim Befreiungsschlag im Gesicht, der Leipziger blutet leicht. Dürfte aber weitergehen für den US-Amerikaner.

3. | Die Sachsen stehen etwas tiefer, laufen erst hinter der Mittellinie an. Da ist sie, die von Jesse Marsch angekündigte Kompaktheit.

2. | Und da haben wir auch das erste Foul: Laimer drückt Mahrez von hinten zu Boden. Ballbesitz City, die in hellblau und im 4-3-3 antreten.

1. | Erster Angriff von RB! Angelino hat auf links Platz und schlägt die Flanke in den Strafraum. Nkunku kommt links am Fünfmeterraum an den Ball und wird möglicherweise leicht von Nathan Ake getroffen. Der Leipziger steht aber wieder, der Referee gibt das Spiel frei.

1. | Anstoß im ersten Europa-Cup-Duell zwischen City und Leipzig! RB stößt an und spielt von rechts nach links, die Skyblues spielen heute in - Überraschung - komplett himmelblauen Shirts.

vor Beginn | Hier läuft noch die CL-Hymne, manchem läuft's kalt den Rücken runter: Gleich rollt die Kugel!

vor Beginn | Nüchtern betrachtet spricht heute wenig für den dritten deutschen Auftaktsieg in die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22, nachdem die Bayern (3:0 in Barcelona) und der BVB (2:1 bei Besiktas) vorgelegt haben. Die Roten Bullen treffen hier immerhin auf den Vorjahres-Finalsten.

vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Niederländer Serdar Gözübüyük. Was der nicht sieht, wird Videoassistent Pol van Boekel im besten Fall nach Ansicht der Bewegtbilder erkennen. Der Ball wird in wenigen Minuten freigeben, dann geht's los im Etihad.

vor Beginn | Andre Silva und Jack Grealish laufen zwar in unterschiedlichen Trikots auf, haben aber doch eine Gemeinsamkeit: Sowohl der RB-Stürmer als auch Grealish, Rekordeinkauf der Skyblues, geben heute ihr Europacup-Debüt für den neuen Verein.

Gleich geht‘s los. Seid ihr auch so gespannt wie wir? #MCIRBL pic.twitter.com/F8SOMH8dRy — DAZN DE (@DAZN_DE) September 15, 2021

vor Beginn | Das Gesetz der Serie meint es ebenfalls nicht so gut mit den deutschen Gästen: RB hat drei seiner letzten vier Auswärtsspiele in der Champions League verloren. Trainer Jesse Marsch setzt trotzdem auf einen mutigen Auftritt seiner Elf. Gegen die Bayern habe er gute Leipziger gesehen. Heute gelte es, ManCity mutig entgegenzutreten und diesmal den Matchplan einzuhalten. Heißt: kompakter stehen als gegen die Münchner, nicht so hoch pressen, aggressiv gegen den Ball arbeiten und im richtigen Moment eine Prise Geduld einstreuen.

vor Beginn | Ein besonderes Wiedersehen feiert Angelino: Der Spanier war 2019 von Manchester nach Leipzig ausgeliehen worden, weil Pep Guardiola keine Verwendung mehr für ihn fand. In Leipzig dagegen reifte Angelino unter Ex-Trainer Nagelsmann zu einem offensivstarken Außenverteidiger und absoluten Stammspieler. Guardiola habe damals sein "Selbstvertrauen gekillt", erzählte der Spanier dem "Kicker".

vor Beginn | Ungeschlagen ist keiner der Kontrahenten mehr: Manchester City kam erst nach dem 0:1 zum Premier-League-Auftakt gegen Tottenham in Fahrt und gewann seitdem jede Liga-Partie zu Null. Die Sachsen dagegen mussten schon mehrere Tiefschläge verdauen und verloren drei ihrer vier Bundesliga-Spiele.

vor Beginn | RB Leipzig versucht, mit folgender Elf einen Coup zu landen: Gulacsi - Klostermann, Orban, Mukiele, Angelino - Laimer, Adams - Olmo, Forsberg, Nkunku - Silva.

vor Beginn | Gegenüber dem 1:0-Sieg am Wochenende bei Leicester City wandern also vier Citizens auf die Bank: Walker, Laporte, Gündogan und Gabriel Jesus.

vor Beginn | Pep Guardiola schickt Manchester City in folgender Formation aufs Spielfeld: Ederson - Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko - de Bruyne, Rodri, Silva - Grealish, Torres, Mahrez.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung der Gruppenphase zwischen Manchester City und RB Leipzig.

Das ist die Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Cancelo, Dias (K.), Ake, Zinchenko - Rodrigo, De Bruyne, Bernardo - Grealish, Torres, Mahrez

RB Leipzig setzt heute auf folgende Aufstellung:

Gulacsi (K.) - Mukiele, Klostermann, Orban, Angelino - Laimer, Adams - Nkunku, Forsberg, Olmo - Silva

Manchester City und RasenBallsport Leipzig treffen erstmals im Europapokal aufeinander. Manchester City gewann in der vergangenen Saison alle vier Spiele gegen deutsche Mannschaften in der UEFA Champions League (jeweils zwei Siege gegen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach).

Nachdem RB Leipzig seine ersten beiden Spiele in der UEFA Champions League gegen englische Mannschaften gewann (beide gegen Tottenham in der Saison 2019/20), verlor RB drei der vergangenen vier Duelle in diesem Wettbewerb, darunter zwei Niederlagen gegen Liverpool in der Saison 2020/21.

Die Mannschaft von Pep Guardiola ist seit 17 Spielen in der Gruppenphase der UEFA Champions League ungeschlagen (S13 U4), die letzte Niederlage datiert im September 2018 gegen Lyon (1-2 im Etihad Stadium). Seit Guardiola Trainer bei Manchester City ist, verlor ManCity nur drei seiner 30 Spiele in der Gruppenphase dieses Wettbewerbs (S20 U7).

Manchester City gewann 49 seiner 90 Spiele in der UEFA Champions League gewonnen (U16 N25) und könnte damit die zweitschnellste Mannschaft mit 50 Siegen in der Geschichte des Wettbewerbs werden. Real Madrid gelang es 2003 am schnellsten auf 50 Siege, in 88 Spielen.

RB Leipzig verlor drei der vergangenen vier Auswärtsspiele in der UEFA Champions League (S1) und blieb bei allen drei Niederlagen ohne Torerfolg, davon zwei gegen englische Mannschaften (0-5 gegen Manchester United und 0-2 gegen Liverpool).

Pep Guardiola hat von den 25 Trainern, die in mindestens 50 Spielen in der UEFA Champions League auf der Trainerbank Platz nahmen, die beste Siegquote in der Geschichte des Wettbewerbs (63 % - 86/136).

Ferran Torres traf in vier seiner sechs Spiele in der UEFA Champions League für Manchester City (4 Tore). Der Spanier erzielte für die Citizens in diesem Wettbewerb im Schnitt alle 90 Minuten ein Tor und damit in 360 Minuten auf dem Platz vier Treffer.

RB Leipzig-Stürmer André Silva erzielte in seinen acht Einsätzen in der UEFA Champions League vier Tore und lieferte zwei Vorlagen. Für den RasenBallsport Leipzig lief der 25-jährige Portugiese allerdings noch nicht in diesem Wettbewerb auf. Seine acht CL-Spiele absolvierte er in der Saison 2016/17 für den FC Porto.

Riyad Mahrez war in 28 Startelf-Einsätzen in der UEFA Champions League für Leicester City und Manchester City an 22 Toren (10 Tore, 12 Assists) direkt beteiligt – seit Beginn der Saison 2018/19 war nur Raheem Sterling (19) an mehr Champions-League-Toren für die Citizens direkt beteiligt als Mahrez (6 Tore, 10 Vorlagen).

Angeliño, der im November 2019 gegen Schachtar Donezk ein einziges Mal für Manchester City in der UEFA Champions League auflief, war für RB Leipzig in elf Spielen in der UEFA Champions League an acht Toren direkt beteiligt (3 Tore, 5 Assists).

In der Champions League wird heute der 1. Spieltag der Gruppenphase gespielt. In diesem Artikel könnt Ihr erfahren, wo das Duell zwischen RB und Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Der Vorbericht zu Manchester City vs. RB Leipzig - Leipzig lacht vor City-Kracher: "Vielleicht nicht bereit, aber egal"

Und jetzt auch noch Manchester City! Auf RB Leipzig wartet nach dem unglücklichen Ligastart die größtmögliche Herausforderung in der Königsklasse.

Krise? Welche Krise? Trainer Jesse Marsch und die Fehlstarter von RB Leipzig lachten den Bundesliga-Blues locker weg. Beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Kracher bei Manchester City wurde am Cottaweg nach Herzenslust gefeixt und gerangelt, Marsch beobachtete das Treiben grinsend von der Seite.

Die 1:4-Heimpleite gegen Bayern München ist abgehakt, wie Marsch es befohlen hatte. "Vielleicht ist es nicht fair jetzt, dass wir solche großen Tests wie gegen Bayern und auswärts gegen ManCity haben", sagte Marsch vor dem Auftakt der Gruppenphase am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Vielleicht sind wir nicht bereit für eine solch große Herausforderung. Aber egal!"

Auch vor dem Abflug am Dienstag, die Maschine ENT580 hob um 14.17 Uhr in Leipzig ab, gaben sich die Spieler beim Check-in gelöst und optimistisch. Zweifel können sie sich trotz drei Niederlagen aus vier Ligaspielen nicht erlauben. Denn die Partie bei City setzt den Ton für die kommenden Wochen.

Ja, verlieren darf man bei Teammanager Pep Guardiola und seiner Weltauswahl. Eine Klatsche würde jedoch massiv am Selbstvertrauen nagen. Zumal die Leipziger in Gruppe A auch noch auf Paris St. Germain um Lionel Messi und Neymar treffen - und natürlich auf den FC Brügge.

"Das schwerste Spiel ist das erste jetzt in Manchester", stellte Marsch im kicker klar: "City ist im Vergleich zu PSG das vielleicht homogenere Team, und ich hatte gehofft, dass wir später gegen sie spielen, weil wir noch mitten in unserem Prozess sind." Was der 47-Jährige damit meint, war gegen die Bayern am Samstag deutlich zu beobachten.

War den Leipzigern in Sachen Einsatz und Intensität gegen den Ball wenig vorzuwerfen, krankte die Offensive. Dabei geht es um die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, um den berühmten tödlichen Pass. Mittelfeldspieler Kevin Kampl vermisste das "Durchsetzungsvermögen, unbedingt dieses Tor schießen zu wollen", und Marsch wünschte sich "mehr Klarheit".

In Manchester wird es die brauchen, ist Guardiolas Team mit seinem Positionsspiel doch ein Beispiel für das Filetieren von Abwehrreihen. Oder anders: City, das sich in der abgelaufenen Premier-League-Saison überlegen zum Meister gekrönt hatte, fand seine Identität vor Jahren. Leipzig ist jedoch gerade erst dabei, sie wiederzuentdecken.

Und dies geht "nicht von heute auf morgen", wie Torwart Peter Gulacsi sagte. Marsch lehrt eher die ursprüngliche RB-Idee, die stark auf Umschaltspiel setzt. Indessen hatte Julian Nagelsmann die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren stark auf Ballbesitz gepolt. Auch Zugänge wie Stürmer Andre Silva sind noch nicht komplett eingebunden.

All das braucht Zeit, die im Fußball-Business niemand hat. Das wissen sie in Leipzig natürlich, weshalb Rückschläge einkalkuliert sind. Auch am Mittwoch. "Wir werden gegen City alles reinlegen, alles versuchen", sagte Kampl: "Und auch da werden wir, egal wie das Spiel ausgeht, unseren Kopf nicht hängen lassen."

Quelle: SID

Manchester City vs. RB Leipzig: Das Duell der Champions League im Überblick

Partie: Manchester City vs. RB Leipzig

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Etihad Stadium | Manchester | England

