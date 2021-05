Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Champions League heute im LIVE-TICKER

Im Rückspiel des Halbfinales in der Champions League treffen Manchester City und PSG (Paris Saint-Germain) aufeinander. Goal ist im LIVE-TICKER dabei.

Die UEFA Champions League wird heute ihren ersten Finalisten der Saison 2020/21 bekommen. Das Rückspiel im Halbfinale zwischen Manchester City und PSG (Paris Saint-Germain) wird um 21 Uhr angepfiffen.

Im ersten Duell zwischen beiden Teams war PSG in Halbzeit eins dominant, dann aber gaben Neymar, Mbappe und Co. das Spiel aus der Hand und ManCity drehte die Partie noch zu einem 2:1-Auswärtssieg. Damit gehen die Mannen von Pep Guardiola heute als Favorit auf das Weiterkommen in das Rückspiel.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) live im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co : Heute habt Ihr die Möglichkeit, auf mehreren Kanälen die vollen 90 Minuten zu verfolgen. Goal liefert hier alle Infos zur Übertragung.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung ManCity Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Fernandinho - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden Aufstellung PSG Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Herrera - di Maria, Verratti, Neymar - Icardi Gelbe Karten -

vor Beginn | ManCity wirkte noch nie so reif für sein erstes CL-Finale seiner Vereinsgeschichte wie heute. Nicht unbedingt weil es PSG im Hinspiel im zweiten Durchgang so dominierte, das konnte man bei dieser Spielanlage gar erwarten. Beeindruckend war aber vor allem die Leistungssteigerung nach der Halbzeit. Nicht an der eigenen schwachen Leistung aus einem ersten Durchgang verzweifeln, sondern dagegen erfolgreich anzuwirken, zu reagieren, Dinge in einem Spiel zu ändern, das sind Fähigkeiten, die finalwürdig sind.

vor Beginn | Im Hinspiel vor einer Woche sahen wir gleich beide Gesichter in den 90 Minuten, in Erinnerung blieb aber vor allem ein fragwürdiger Auftritt in der zweiten Halbzeit. PSG machte den Eindruck, als könne es mit Courage und Einsatz das System City knacken, legte eine starke erste Halbzeit hin. Nur um dann völlig die Nerven zu verlieren, als City nach Wiederanpfiff die Daumenschrauben nur etwas enger anlegte. Neben der 1:2-Heimniederlage stand auch die moralische Pleite, durch die es viel Vorstellungskraft braucht, um heute noch an PSG zu glauben.

vor Beginn | Welches Gesicht von PSG kriegen wir heute präsentiert? Das der ewig nörgelnden Diva, zickig und durchgehend mit Kleinkriegen beschäftigt, oder das mannschaftlich geschlossene, das an einem Strang zieht für das große Ziel, Rückschläge auch mal verkraftet und nicht aufgibt? Nur mit einem dieser beiden Gesichter scheint eine erfolgreiche Aufholjagd und das zweite CL-Finale in Folge möglich.

vor Beginn | Volle Kapelle bei City, Trainer Guadiola kann schon seit Wochen aus dem Vollen schöpfen und hin- und herrotieren ohne Qualitätsverlust. Heute sind es im Vergleich zum 2:0-Sieg zuletzt gegen Crystal Palace neun Wechsel, deswegen sparen wir uns diesen Vergleich. Zieht man jedoch das Hinspiel gegen PSG heran, sind es nur zwei Veränderungen: Zinchenko und Fernandinho übernehmen die Positionen von Cancelo und Rodri.

vor Beginn | Paris St.-Germain schickt diese Startelf ins Rennen: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes - di Maria, Verratti, Neymar - Icardi.

vor Beginn | Manchester City beginnt folgendermaßen: Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - de Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Silva, Foden.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum LIVE-TICKER der Begegnung zwischen Manchester City und PSG.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Manchester City hat keines seiner 4 Europapokalspiele gegen Paris verloren (S2 U2), auch das letzte Heimspiel konnte man gegen die Franzosen gewinnen: im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League im April 2016.

PSG hat in der Champions League nur gegen den AC Milan (4 x) öfter gespielt, ohne auch nur ein Spiel gewonnen zu haben als gegen Man City (3 x). Im Laufe dieser Saison gewann Paris schon bei Man Utd. Sie sind die 6. Mannschaft, die im Verlauf einer Europapokalsaison bei beiden Teams aus Manchester antreten muss; keiner der vorherigen 5 Klubs hat es geschafft, beide Spiele dort zu gewinnen.

Manchester City hat seine letzten 6 Champions League-Spiele gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg würden sie einen neuen Sieg-Rekord für englische Teams im Landesmeister-Pokal/Champions League aufstellen. Bisherige Rekordhalter sind mit je 6 Siegen hintereinander: Manchester United (1965-66), Leeds United (1969-70) und Arsenal (2005).

Vor diesem Duell gab es im Landesmeister-Pokal/UEFA Champions League in der K.o.-Phase (mit Hin- und Rückspiel) in Auswärtsspielen 47 Mal einen Hinspielsieg einer englischen Mannschaft und 47-mal kamen am Ende die Engländer weiter.

Paris konnte sich im letzten K.o.-Rundenduell, in dem man das Hinspiel verloren hatte, doch noch durchsetzen: letztes Jahr unterlag man im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Borussia Dortmund mit 1:2, kam aber durch ein 2-0 im Rückspiel weiter. Allerdings sind die Franzosen noch nie eine Runde weitergekommen, wenn sie das Hinspiel zuhause verloren haben.

Sollte Man City weiterkommen, stünde der Klub erstmals seit 51 Jahren wieder in einem Europapokal-Endspiel: 1970 gewann City den Pokal der Pokalsieger gegen Górnik Zabrze. Dies wäre eine neue Bestmarke für die längste Pause zwischen 2 Europapokal-Endspielen, gehalten bisher von Sporting CP (41 Jahre zwischen dem Finale im Pokal der Pokalsieger 1964 und dem Finale des UEFA-Pokals 2005).

Manchester City hat in dieser Champions League-Saison 10 seiner 11 Spiele gewonnen (U1), und das bei 23-4 Toren. Sie könnten nun mit einem weiteren Sieg gegen PSG als 1. englische Mannschaft im Landesmeister-Pokal/Champions League 11 Spiele in einer Saison gewinnen. Bisher hält Manchester United die Bestmarke mit 10 Siegen (2002-03).

Für Pep Guardiola ist es das 63. Champions-League-Spiel in der K.o-Phase, er übertrifft damit die bisherige Bestmarke von Carlo Ancelotti (62). In Pflichtspielen hat der Coach von Manchester City seinen Gegenüber Mauricio Pochettino 11-mal besiegt. Nur gegen Manuel Pellegrini und Sean Dyche gelangen ihm noch mehr Siege (je 12).

PSG-Stürmer Kylian Mbappé hat im Hinspiel keinen einzigen Schuss auf das Tor von Man City abgegeben; erstmals in einem Champions-League-Spiel, in dem er von Beginn an dabei war. In seinem bisher einzigen Spiel im Etihad gelang ihm ein Treffer für Monaco (Februar 2017).

3 seiner 10 Champions-League-Tore für Man City erzielte Kevin De Bruyne gegen Paris. Die Franzosen sind das einzige Team, gegen das er mehr als 1-mal getroffen hat. Er könnte nun als 2. Spieler nach Neymar in 4 Champions-League-Spielen in Folge gegen Paris treffen.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute ... im TV DAZN, Sky im LIVE-STREAM DAZN, Sky Go, Sky Ticket

In der Champions League geht es heute ans Eingemachte, das Rückspiel des Halbfinales steht an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Manchester City und PSG heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Manchester City hat am Dienstag beste Chancen, erstmals ins Finale der Champions League einzuziehen. Die Citizens wollen nach dem 2:1-Hinspielsieg bei Paris St. Germain ihre gute Ausgangslage nutzen.

Manchester/Köln (SID) Pep Guardiola schärfte vor dem entscheidenden Duell nochmal die Sinne. "Wir müssen unseren Job erledigen. Am Dienstag werden wir die bestmögliche Leistung abliefern müssen", sagte der Teammanager des designierten englischen Meisters Manchester City vor der bislang vielleicht wichtigsten Partie der Saison am Dienstag (21.00/Sky und DAZN) im Halbfinalrückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain.

Dabei dürfte Nationalspieler Ilkay Gündogan wieder eine zentrale Rolle in seinen Personalplanungen spielen. Der Ex-Bayern-Coach Guardiola weiß allerdings um die Schwere der Aufgabe gegen den mit zahlreichen Ausnahmekönnern bestückten Vorjahresfinalisten PSG. "Wir spielen gegen das Team mit den wohl talentiertesten Offensivspielern. Es sind nicht nur ein oder zwei", betonte der Katalane.

Der Angriff um Megastar Neymar, den pfeilschnellen Weltmeister Kylian Mbappe und den Argentinier Angel Di Maria könne das Spiel mit einer Aktion entscheiden. Trotz des enormen Drucks mit zuletzt drei gescheiterten Anläufen mit den Citizens in Folge blieb Guardiola vor dem Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sachlich, dabei ist das große Ziel nach dem 2:1-Hinspielsieg in Paris so nah wie nie zuvor. Dreimal in Serie waren die Skyblues im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden, nun ist die Mannschaft um Superstar Kevin De Bruyne nur noch einen Schritt vom Endspiel in Istanbul am 29. Mai entfernt.

Aber PSG gibt sich längst nicht auf. "Wir haben die Schlacht verloren, aber der Krieg geht weiter", schrieb der brasilianische 222-Millionen-Mann Neymar martialisch bei Instagram. Die Bayern-Bezwinger benötigen für das zweite Endspiel in Folge allerdings einen Sieg und müssen mindestens zwei Treffer erzielen. Trotz der guten Ausgangsposition für das Rückspiel warnte Guardiola seine Mannschaft unmittelbar nach dem Erfolg in Paris ausdrücklich.

"Es wird noch ein hartes Stück Arbeit, es kann noch alles passieren", äußerte Guardiola. Die Statistik gibt dem Spanier recht: In der K.o.-Phase gewann Paris seine Auswärtsspiele sowohl beim FC Barcelona (4:1) als auch bei Bayern München (3:2), beide Ergebnisse würden in Manchester reichen. Auch in der Gruppenphase hatte PSG auswärts überzeugt und sowohl bei Istanbul Basaksehir (2:0) als auch bei Citys Stadtrivalen Manchester United (3:1) gewonnen.

Nur bei RB Leipzig verloren die Franzosen mit 1:2... In der Liga ist der Hauptstadtklub hingegen ungewohnt unter Zugzwang und musste am Freitag gegen den Aufsteiger RC Lens (2:1) mächtig zittern. Im packenden Titelrennen liegt die Mannschaft von Mauricio Pochettino drei Spieltage vor Saisonende nur auf Platz zwei hinter dem OSC Lille.

Für City ist die Meisterschaft nach dem 2:0-Erfolg bei Crystal Palace nur noch reine Formsache. Der vorzeitige Titel konnte das Team von Guardiola am Sonntag allerdings nicht feiern, denn das Duell zwischen Verfolger Manchester United und dem 2020-Meister FC Liverpool wurde aufgrund massiver Fan-Proteste kurzfristig abgesagt.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden. - Teammanager: Guardiola

: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden. - Teammanager: Guardiola PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe. - Trainer: Pochettino

: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe. - Trainer: Pochettino Schiedsrichter : Björn Kuipers (Niederlande)

