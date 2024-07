Das zweite Halbfinale der EM 2024 steigt am Mittwochabend! Wo wird Niederlande gegen England heute live übertragen?

Wer wird der zweite Finalist der EM 2024? Die Antwort auf diese Frage bekommen wir am Mittwoch (10. Juli), wenn sich die Niederlande und England in Dortmund gegenüberstehen. Das zweite Halbfinale wird heute um 21 Uhr angepfiffen.

Beide Mannschaften haben im bisherigen Turnierverlauf nicht vollends überzeugt. Die Engländer mühten sich mit uninspirierten Auftritten ins Viertelfinale, wo Jude Bellingham und Co. sich gegen die Schweiz zumindest etwas steigerten, am Ende aber dennoch das Elfmeterschießen benötigten, um weiter zu kommen.

Die Niederländer wurden in ihrer Vorrundengruppe indes nur Dritter und wären nach dem alten Modus schon früh ausgeschieden. Einem klaren 3:0 im Achtelfinale gegen Rumänien folgte dann zuletzt ein hart erarbeitetes 2:1 im Viertelfinale gegen die Türkei.

Übertragen wird Niederlande gegen England heute jedenfalls live im Free-TV bei der ARD. Das Erste stellt zudem einen kostenlosen LIVE-STREAM bereit. Im Pay-TV ist das Duell zwischen Oranje und den Three Lions derweil live bei MagentaTV zu sehen.

Niederlande (Holland) vs. England heute live: Anstoß, Datum und Spielort in der Übersicht

Spiel Niederlande - England Wettbewerb EM 2024, Halbfinale Datum Mittwoch, 10. Juli 2024 Uhrzeit 21 Uhr Spielort Dortmund

Wer zeigt / überträgt Niederlande (Holland) vs. England heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Die Aufstellung der Niederlande

Auf welche Aufstellung Oranje-Trainer Ronald Koeman heute setzt, erfahrt Ihr eine Stunde vor Spielbeginn hier.

Die Aufstellung von England

Hier reichen wir etwa eine Stunde vor dem Anstoß die englische Startelf nach.

Niederlande (Holland) vs. England im Free TV und im LIVE STREAM: Der direkte Vergleich

Das EM-Halbfinale heute ist das insgesamt 23. Länderspiel zwischen der Niederlande und England. Von den bisherigen 22 Duellen konnte Oranje sieben gewinnen, sechs gingen an die Engländer und neunmal trennte man sich unentschieden.

Getty Images

An das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Fußballnationen bei einer EM erinnern sich sicherlich die Engländer lieber. Bei ihrer Heim-EM 1996 fertigten die Three Lions die Niederlande nämlich in der Gruppenphase mit 4:1 ab. Doppelpacks von Alan Shearer und Teddy Sheringham sorgten für den hohen Sieg, Patrick Kluivert gelang dann immerhin noch der Ehrentreffer für Oranje. In die K.o.-Phase zogen letztlich übrigens beide Mannschaften ein.

Das insgesamt bisher letzte Duell zwischen der Niederlande und England gab es im Juni 2019 im Rahmen des Final-Four-Turniers der Nations League. Im Halbfinale setzte sich damals Oranje mit 3:1 nach Verlängerung durch.

Getty

Duelle insgesamt 22 Siege Niederlande 7 Siege England 6 Unentschieden 9 Bisher letztes Duell Niederlande vs. England 3:1 n.V. (6. Juni 2019, Nations League)

Wer zeigt / überträgt Niederlande (Holland) vs. England heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Nützliche Links zur EM 2024