Kader der Niederlande für die EM 2024: Wer ist für Holland mit dabei?

Oranje scheiterte vor drei Jahren im EM-Achtelfinale. Jetzt hat das Team aber das Zeug dazu, es noch weiter zu schaffen.

Die Niederlande gehören zwar nicht zu den Top-Favoriten bei der EM 2024, aber unter Trainer Ronald Koeman, der sie in ihrer Quali-Gruppe hinter Frankreich auf den zweiten Platz geführt hat, sind sie immerhin ein Außenseiter-Tipp. Koeman hat nach dem starken Einzug ins WM-Viertelfinale 2022 eine talentierte Mannschaft von seinem Vorgänger Louis van Gaal geerbt. Und er darf durchaus zuversichtlich sein, dass seine Mannschaft in diesem Sommer in Deutschland für noch mehr Furore sorgt.

Seit der überraschenden Achtelfinalpleite gegen Tschechien bei der letzten EM hat sich die Oranje-Mannschaft enorm weiterentwickelt. Mit einer perfekten Mischung aus Jugend und Erfahrung will man das Turnier zum ersten Mal seit 1988 nun wieder gewinnen.

In der Gruppe D kommt es zu einem erneuten Duell mit Frankreich und einer schweren Prüfung gegen Österreich, doch angesichts der Qualität, die das Team von Koeman auf den Platz bringen kann, muss es sich vor niemandem fürchten.

Die Frage ist: Wer steht im finalen Kader der Niederlande für das EM-Turnier? GOAL wirft einen Blick auf die Kandidaten.