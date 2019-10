Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Serie A

Top-Spiel in der Serie A: Inter Mailand empfängt Juventus. Wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Die Antworten gibt's hier.

7. Spieltag der Serie A: Im absoluten Top-Spiel der italienischen Liga trifft Inter Mailand auf Juventus Turin. Das Duell findet im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion (San Siro) statt. Anstoß ist am Sonntagabend um 20.45 Uhr.

Erster gegen Zweiter, Spitzenreiter gegen Verfolger. Während auf Platz eins der Tabelle der Serie A steht, lauert nur einen Platz dahinter. Verteidigt Inter die Tabellenführung? Oder gelingt es Juve, den Rivalen vom Thron zu stoßen?

Allerdings spielt Inter Mailand bislang eine überragende Saison: Aus sechs Spielen holten die Nerazzurri die bestmögliche Ausbeute von 18 Punkten. Ebenfalls noch ungeschlagen - aber mit zwei Zählern weniger auf dem Konto - ist Juventus Turin in die Saison gestartet. Während Inter am letzten Spieltag 3:1 bei Sampdoria Genua gewann, siegte die Alte Dame ebenfalls - 2:0 gegen SPAL.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Wer entscheidet das Spitzenspiel für sich? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Das Top-Spiel der Serie A im Überblick

Duell Inter Mailand vs. Juventus Turin Datum Sonntag, 6. Oktober 2019 || 20.45 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand ( ) Zuschauer 80.018 Plätze

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM?

Es ist das Spitzenspiel der Serie A: Inter Mailand gegen Juventus Turin - ein Leckerbissen für jeden Fußball-Fan! Doch wer überträgt das Duell live und in voller Länge? Wer zeigt das Top-Spiel im LIVE-STREAM? Die Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute in voller Länge im LIVE-STREAM

In besitzt nur DAZN die Übertragungsrechte an der Serie A. Nur der Streamingdienst zeigt alle Spiele der italienischen Liga live und in voller Länge - so auch das Top-Spiel am Sonntagabend.

Wollt Ihr Inter vs. Juve live verfolgen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau an der richtigen Adresse. Nur DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Spitzenspiels in der Serie A.

Inter Mailand vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM bei DAZN - hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Serie A:

Artikel wird unten fortgesetzt

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute kostenlos und in voller Länge im LIVE-STREAM

K-O-S-T-E-N-L-O-S! Ja, Ihr habt richtig gelesen. Fall Ihr noch kein Abonnement beim Streamingdienst habt, könnt Ihr Inter Mailand vs. Juventus Turin kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat! DAZN schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

So erlebt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos und könnt Inter vs. Juve live sowie kostenlos verfolgen. Damit aber nicht genug: Denn das Übertragungspaket bei DAZN ist extrem gut gefüllt! Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur. Champions League und Europa League, EM-Qualifikation und Bundesliga, Serie A und LaLiga, Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: All das bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

Inter Mailand vs. Juventus - Bock auf Spitzenfußball im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes für die Geräte Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live im TV?

Nur DAZN zeigt das Top-Spiel der Serie A zwischen Inter Mailand und Juventus Turin live und in voller Länge. Das heißt also: Kein weiterer Anbieter überträgt das Duell live - weder im LIVE-STREAM noch live im TV. Kein deutscher TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der Serie A - weder Sky noch ARD und ZDF oder andere bekannte Sportsender wie Eurosport oder Sport 1.

Inter vs. Juve läuft also nicht im Pay- und auch nicht im Free-TV. DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle. Doch zeigt der Streamingdienst Inter Mailand vs. Juventus Turin live im TV?

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Könnt Ihr Inter Mailand vs. Juventus Turin live im TV bei DAZN schauen? Nein, das ist nicht möglich. Warum nicht? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Alle Übertragungen - so auch die zur Serie A - laufen ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst:

DAZN bringt Euch Inter Mailand vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Somit müsst Ihr nicht darauf verzichten, das Top-Spiel der Serie A auf Eurem Fernseher zu genießen. Aber wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Wollt Ihr Inter Mailand vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen? Dann hier entlang, bitte:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Inter Mailand vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Inter Mailand vs. Juventus Turin: Die Bilanz

INTER MAILAND (insgesamt bislang 174 Duelle) JUVENTUS TURIN 47 Siege 83 44 Unentschieden 44 83 Niederlagen 47 201 Tore 248

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Juventus Turin heute live? Die Übertragung der Serie A in der Übersicht