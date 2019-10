4' Was für ein Start in dieses Spitzenspiel! Ronaldo rennt sich an der Mittellinie an Skriniar fest und gibt den sterbenden Schwan, das ist selbst Kollege Pjanic zu blöd. Der spielt einfach weiter und schickt Paulo Dybala auf und davon, weil Skriniar in der Abwehr fehlt. Der Argentinier zieht links an Godin vorbei in die Box und zündet einen wuchtigen Strahl ins lange Eck, den Handanovic nicht mehr zu fassen bekommt. Erstes Saisontor für Dybala!