Die italienischen Traditionsklubs und haben am Mittwoch dem Mailänder Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung eines neuen Fußballstadions vorgestellt. Die Investitionen für die neue Arena, die das legendäre San Siro ersetzen wird, werden auf 1,2 Milliarden Euro taxiert.

Im Gegensatz zum Giuseppe-Meazza-Stadion, wie das San Siro seit 1990 heißt, soll das neue Stadion nicht im Besitz der Gemeinde sondern der beiden Fußballklubs stehen. Der Bau einer neuen Spielstätte sei notwendig, da die Renovierung des bestehenden Stadions zu kostspielig sei, argumentierten die Klubs.

Der erste Ring des Stadions war 1926 errichtet worden, der zweite 1960 und der dritte 1990. Das neue Stadion entsteht in direkter Nachbarschaft des San Siro.

