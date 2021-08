Es geht wieder los! Die Bundesliga startet in die Saison 2021/22 mit dem Duell Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern. Wer zeigt das Spiel live?

Nach knapp drei Monaten Sommerpause ist die Bundesliga zurück! Die Saison 2021/22 öffnet ihre Türen und hat gleich zum Auftakt einen echten Klassiker parat: Das Eröffnungsspiel bestreiten nämlich Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern München. Am Freitag (13. August) um 20.30 Uhr erfolgt der Anstoß im Borussia-Park.

Die Bayern gehen auch mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann natürlich wieder als absoluter Top-Favorit auf den Meistertitel an den Start, es winkt die zehnte Schale am Stück. Die Vorbereitung verlief jedoch holprig und wurde dadurch erschwert, dass viele Nationalspieler nach dem EM-Urlaub erst relativ spät ins Training einstiegen. Zudem stimmten die Ergebnisse in den Testspielen überhaupt nicht, so hat Nagelsmann bis dato noch keinen Sieg als Bayern-Coach feiern können.

Unter anderem verloren die Bayern Ende Juli einen Test gegen den heutigen Gegner Gladbach mit 0:2. Hannes Wolf und Michael Wentzel erzielten die Tore für die Fohlen, die im Gegensatz zu den Bayern ihr erstes Pflichtspiel der neuen Runde bereits hinter sich haben: Während sich Gladbach im DFB-Pokal knapp mit 1:0 bei Drittligist Kaiserslautern durchsetzte, musste das Erstrundenmatch der Bayern gegen Oberligist Bremer SV wegen eines Coronafalls beim Gegner auf Ende August verschoben werden.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt den Bundesliga-Start live im TV und im LIVE-STREAM? Im Folgenden bekommt Ihr alle wichtigen Informationen dazu, auf welche Sender Ihr am Freitag vertrauen könnt. Zudem geben wir Euch einen guten LIVE-TICKER an die Hand und erklären, wo Ihr nach Schlusspfiff die Highlights seht.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live? Der Bundesliga-Start im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Datum Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live im TV?

Neue Bundesliga-Saison, neue Hoffnungen, neue Erwartungen, neue Spannung: Jeder Fußball-Fan in Deutschland fiebert Jahr für Jahr auf den Auftakt in der deutschen Beletage hin.

Dabei ist es seit Jahren Tradition, dass die Eröffnungspartie der neuen Spielzeit live im Free-TV übertragen wird. Ist das auch diesmal für Gladbach vs. Bayern München der Fall?

Bundesliga-Start im Free-TV: Sat.1 zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live

Waren in den vergangenen Jahren noch meist die ARD oder das ZDF, also die öffentlich-rechtlichen Sender, für die Übertragung des ersten Spiels der neuen Bundesliga-Saison zuständig, hat für diese Spielzeit Sat.1 den Zuschlag erhalten.

Das Wichtigste vorweg: Sat.1 zeigt / überträgt also Gladbach gegen Bayern am Freitag live im Free-TV. Und natürlich will der Privatsender den Zuschauern dabei den besten Service bieten. Bereits um 18.55 Uhr, also gut eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff, beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel. Auch auf dem Kommentatorenplatz ist Sat.1 bestens besetzt, Kultstimme Wolff-Christoph Fuss wird die 90 Minuten live aus dem Borussia-Park begleiten.

Gladbach vs. Bayern live im Free-TV bei Sat.1: Die wichtigsten Infos zur Übertragung

Start der Vorberichte : Freitag, 13. August, 18.55 Uhr

: Freitag, 13. August, 18.55 Uhr Anstoß : Freitag, 13. August, 20.30 Uhr

: Freitag, 13. August, 20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Sat.1 darf in dieser Saison neben dem Eröffnungsspiel der Bundesliga übrigens auch jeweils eine Partie am 17. und am 18. Spieltag live im Free-TV übertragen. Zudem laufen der deutsche Supercup und auch die Relegationsspiele künftig bei Sat.1.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: DAZN zeigt die Bundesliga live auf dem Smart-TV

Neben Sat.1 ist DAZN der zweite Sender, der den Bundesliga-Start zwischen Gladbach und dem FC Bayern live überträgt. DAZN ist zwar kein klassischer Fernsehsender, sondern ein Streamingdienst, dennoch könnt Ihr das Spiel auch mit DAZN auf Eurem TV-Gerät anschauen.

Falls Ihr im Besitz eines Smart-TV-Geräts mit Internet-Verbindung seid, müsst Ihr Euch dort einfach nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, Euch mit Euren Login-Daten anmelden und könnt dann Gladbach vs. Bayern live im TV sehen.

Auf DAZN startet die Übertragung um 19.30 Uhr mit Vorberichten. Moderiert werden jene von Alex Schlüter, ihm steht mit Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner ein inzwischen extrem beliebter Experte zur Seite. Als Kommentator fungiert dann Uli Hebel.

Wer zeigt Gladbach vs. Bayern live? Die Übertragung auf DAZN

Vorberichte ab : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sandro Wagner

Um DAZN zu empfangen, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Das kostet seit Anfang August 14,99 Euro monatlich oder einmalig 149,99 Euro für ein Jahresabo. Bei letzterer Variante zahlt ihr pro Monat heruntergerechnet also lediglich rund 12,50 Euro.

Das DAZN-Angebot in puncto Bundesliga hat sich zur neuen Saison indes extrem erweitert. So seht Ihr alle Freitags- und alle Sonntagsspiele künftig live bei DAZN, die allermeisten davon sogar exklusiv. Hinzu kommen fast alle Partien aus der Champions League im LIVE-STREAM sowie internationaler Spitzenfußball aus LaLiga, der Serie A oder der Ligue 1.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu den neuen Bundesliga-Rechten von DAZN. Und in diesem Artikel erfahrt Ihr, wie die Anmeldung beim Streamingdienst funktioniert.

Bundesliga-Start 2021/22: Wer zeigt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Genau wie im TV habt Ihr auch im LIVE-STREAM zwei verschiedene Möglichkeiten, das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Gladbach und Bayern live zu sehen. Wir erläutern sie Euch in den nächsten Abschnitten.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer 1 ist DAZN. Die Übertragung ist die identische, wie wir sie Euch bereits im Abschnitt "TV" erläutert haben. Auch im LIVE-STREAM beginnen die Vorberichte um 19.30 Uhr, zudem ist das Team das gleiche wie im Fernsehen.

Über die Preise für ein DAZN-Abo haben wir Euch oben informiert - es gibt aber auch die Möglichkeit, Gladbach gegen Bayern via DAZN kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Ja, das geht - und es gibt sogar zwei Optionen! Solltet Ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, schenkt Euch der Streamingdienst den ersten Monat des Abonnements. Das heißt: Wer sich jetzt bei DAZN anmeldet, kann sich alle Inhalte bis Ende September gratis anschauen und sieht somit auch Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München am Freitag kostenlos im LIVE-STREAM.

Möglich macht das der sogenannte Probemonat bei DAZN. Alle wichtigen Informationen dazu haben wir Euch hier zusammengestellt. Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr ganz einfach wieder kündigen oder Euch mit einem kostenpflichtigen Abo weiterhin Zugang zu DAZN sichern - das liegt ganz bei Euch.

Zudem bietet auch Sat.1 sein Programm nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM an. Ran.de ist dabei die Adresse, die Ihr anwählen müsst, um Gladbach gegen Bayern kostenlos im Internet zu sehen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung, die am Freitag um 18.55 Uhr startet.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Warum zeigt / überträgt Sky den Bundesliga-Start nicht?

Die Bundesliga am Freitag läuft bereits seit einigen Jahren nicht mehr live bei Sky, sondern im LIVE-STREAM auf DAZN. Das ist auch weiterhin so und gilt auch für das Eröffnungsspiel zwischen Gladbach und Bayern (wobei beim Saisonauftakt wie oben ausgeführt ausnahmsweise eben auch das Free-TV überträgt).

Ohnehin hat Sky zur neuen Spielzeit einen weiteren Teil seines Rechteportfolios für die deutsche Fußball-Beletage eingebüßt. So zeigt der Pay-TV-Sender zwar weiterhin alle Bundesligaspiele am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) live und exklusiv, die Sonntagspartien werden ebenso wie alle Freitagsspiele künftig jedoch auf DAZN übertragen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Wo kann ich die Highlights sehen?

Für die Highlights sind die gleichen Sender zuständig wie für die Live-Übertragung. Im Anschluss an die 90 Minuten könnt Ihr sowohl auf Sat.1 als auch auf DAZN die besten Szenen des Spiels zwischen Gladbach und Bayern noch einmal in der Zusammenfassung sehen.

🎙 @YannSommer1 im Interview über die Stimmung auf dem Betzenberg, die Leistung der Fohlen und das anstehende #Bundesliga-Auftaktspiel. — Borussia (@borussia) August 10, 2021

Wer so lange warten kann, hat zudem die Möglichkeit, die Highlights von Gladbach gegen Bayern am Samstag in der Sportschau zu sehen. Jene beginnt wie gewohnt um 18 Uhr in der ARD, nach den Dritt- und Zweitligapartien und vor den Zusammenfassungen der Samstagsspiele der Bundesliga werden dort dann auch noch einmal die Highlights von Gladbach vs. FCB zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Du bist am Freitagabend unterwegs und hast keine Möglichkeit, Gladbach vs. Bayern live zu schauen, willst aber dennoch auf dem Laufenden bleiben? Der LIVE-TICKER von Goal schafft Abhilfe.

Kostenlos informieren wir Dich darin über alle wichtigen Entwicklungen aus dem Borussia-Park, die Tore bekommst du beinahe in Echtzeit mit. HIER geht es direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf geht Julian Nagelsmann in sein erstes Pflichtspiel als Trainer des FC Bayern? Welche elf Spieler schickt Adi Hütter auf Gladbacher Seite ins Rennen? Etwa eine Stunde vor Spielbeginn seht Ihr hier die Aufstellungen der Borussia und vom FCB.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München live? Die Übertragung im Überblick