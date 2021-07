FC Bayern München vs. SSC Neapel live: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER - 0:0

Am Samstagnachmittag trifft der FC Bayern München im Testspiel auf die SSC Neapel. Goal liefert Euch den Härtetest gegen Napoli heute im LIVE-TICKER.

Eine Woche vor dem Saisonauftakt im DFB-Pokal empfängt der FC Bayern am Samstag die SSC Neapel. Anpfiff des Testspiels ist heute um 16.30 Uhr in der Allianz-Arena.

Nach drei Testspielen wartet der FC Bayern weiterhin auf den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Während zuletzt noch etliche Stars nicht zur Verfügung standen, sollen gegen die Partenopei unter anderem Robert Lewandowski, Leon Goretzka und Leroy Sane zurückkehren.

Gelingt dem FC Bayern München die Generalprobe gegen die SSC Neapel ? Goal liefert Euch die Partie im LIVE-TICKER. Zudem findet Ihr unter diesem Link alle Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und im LIVE-STREAM .

FC Bayern München vs. SSC Neapel heute im LIVE-TICKER: Das Testspiel im Überblick

FC Bayern München vs. SSC Neapel Spielstand: 0:0 Tore - Aufstellung FC Bayern München Ulreich - Pavard, Upamecano, Nianzou - Stanisic, Goretzka, Musiala, Coman (9. Choupo-Moting) - Gnabry, Lewandowski, Sane Aufstellung SSC Neapel Contini - Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Lobotka, Elmas, Politano - Zielinski, Zedadka - Osimhen Gelbe Karten -

46. Minute | Und weiter geht's! Die zweite Halbzeit läuft.

Halbzeit | Bitter bleibt natürlich die frühe Auswechslung von Coman, der schon nach zehn Minuten mit Hüftproblemen Choupo-Moting weichen musste.

Halbzeit | Bis auf Choupo-Moting und Sane sind alle anderen Feldspieler in der Kabine geblieben. Es wird ordentlich gewechselt.

Halbzeit | In den ersten 45 Minuten konnten die Bayern spielerisch überzeugen, nur ein Tor wollte bislang noch nicht gelingen. Der FCB hatte das Spiel über weite Phasen sicher im Griff, nur gegen Ende der ersten Hälfte wurden Napoli etwas mutiger und kam zu einigen Abschlüssen.

HALBZEIT | FC Bayern München vs. SSC Neapel heute im LIVE-TICKER | Spielstand zur Pause: 0:0

44. Minute | Napoli dreht zum Ende der ersten Hälfte etwas auf. Zielinski läuft auf den Strafraum zu und findet die Lücke. Der Schuss aus 17 Metern geht knapp links am Tor vorbei.

42. Minute | Gnabry nimmt einen Kurzpass mit, behauptet sich im Eins-gegen-Eins und kann dann abschließen. Contini klärt mit den Fingerspitzen an den Außenpfosten.

40. Minute | Wieder kommt die Flanke von Malcuit von der rechten Seite durch, dieses Mal findet er den Kopf von Osimhen, der über das Tor abschließt.

38. Minute | Malcuit muss sich mit sehr viel Eisspray den Knöchel behandeln lassen. Es ist nicht alles modern im modernen Fußball.

36. Minute | Elmas kommt im Strafraum nach einer Hereingabe von rechts zum direkten Abschluss. Ulreich muss ein erstes Mal ins Geschehen eingreifen und packt beim aufgesetzten Schuss aus 13 Metern sicher zu.

34. Minute | Napoli kämpft mit ganz anderen Problemen. Politano wechselt die Schuhe.

32. Minute | Die Bayern liefern bislang ein gutes Spiel ab, lediglich ein Tor will bislang noch nicht gelingen. Mal sehen wie lange diese Elf heute spielen wird. Julian Nagelsmann wollte allen EM-Fahrern mindestens 45 Minuten geben.

30. Minute | Wieder klärt Nianzou hinten eine brenzlige Situation. Er kann bislang Werbung in eigener Sache machen.

28. Minute | Pavard flankt von rechts mit Gefühl in den Strafraum, Lewandowski lässt durch und so hat Musiala dann freie Schussbahn. Contini kann parieren, muss aber beim Nachschuss von Choupo-Moting schnell wieder aufmerksam sein. Der Ersatzs-Lewandowski versucht es mit einem Fallrückzieher, der aufs Tor kommt.

25. Minute | Upamecano vertändelt als letzter Mann mit einem ungenauen Querpass fast die Kugel. Nianzou ist aber aufmerksam und klärt die Situation kompromisslos.

23. Minute | Die Bayern präsentieren sich in der Anfangsphase spielfreudig und haben nun klar die Kontrolle über Partie und Gegner. Lewandowski verpasst eine scharfe Hereingabe von Sane nur knapp.

21. Minute | Malcuit vertändelt die Kugel noch in der eigenen Hälfte. Goretzka schaltet um und bedient Sane, der mit seinem Distanzversuch aber hängen bleibt.

19. Minute | Gnabry flankt von halblinks vor das Tor. Eigentlich komplett harmlos, doch Contini lässt die Hereingabe ins Aus klatschen. Der Ersatzkeeper ist noch ohne jede Spielpraxis in der Serie A.

17. Minute | Nach gutem Pressing hat Bayern den Platz für einem schnellen Angriff. Musiala eröffnet auf Sane, der für Lewandowski den Schuss auflegt. Aus 17 Metern schießt der Rekordmann knapp rechts am Tor vorbei.

15. Minute | Lewandowski lässt sich zurückfallen, eröffnet den Angriff und zieht dann blitzschnell in die Spitze. Doch bei Goretzkas langem Ball steht Choupo-Moting knapp im Abseits.

13. Minute | Osimhen ist auf der rechten Seite schneller als Upamecano. Doch dann bleibt der Pass ins Zentrum bei Pavard hängen.

9. Minute | Für Kingsley Coman geht es mit angeschlagener Hüfte nicht mehr weiter, er ist schon in die Katakomben verschwunden. Eric Maxim Choupo-Moting übernimmt. Mal sehen, wie sich das nun in der Spitze nun organisiert.

9. Minute | FC Bayern München vs. Napoli heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Choupo-Moting kommt für Coman

8. Minute | Gnabry steckt für Lewandowski durch, der den Ball aber in abseitsverdächtiger Position freistehend nur an die Hacken bekommt.

7. Minute | Coman muss sich noch einmal an der Hüfte behandeln lassen. Da bahnt sich vielleicht schon ein früher Wechsel an.

5. Minute | Politano bringt einen Freistoß von der linken Seite hoch in den Strafraum, Pavard klärt die Hereingabe per Kopf. Coman will das Spiel dann eröffnen, wird aber von gleich drei Gegenspielern bedrängt und bleibt nach dem Foul kurz liegen.

3. Minute | Upamecano versucht sich gleich einmal in der Spieleröffnung und schickt Gnabry über die rechte Seite. Der lange Pass ist etwas zu steil.

1. Minute | Nach fünf Spielen bei der EM beendet Felix Brych seine Sommerpause heute und gibt das Spiel frei.

1. Minute | Der Ball rollt! Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Napoli läuft.

vor Beginn | Gleich geht es los. 10.000 Zuschauer haben sich heute Karten für den letzten Härtetest der Bayern vor dem Spiel im Pokal beim Bremer SV gesichert.

vor Beginn | Neapel testet diese Elf: Contini - Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Malcuit - Lobotka, Zielinski - Politano, Elmas, Zedadka - Osimhen.

vor Beginn | Es lohnt sicher auch der kurze Blick auf die Ersatzbank: Hoffmann, O. Richards, Choupo-Moting, C. Richards, Cuisance, Sarr, Scott, Vidovic, Tillmann, Arrey-Mbi, Rhein, Lawrence, Sieb.

vor Beginn | So starten die Bayern ins Testspiel: Ulreich - Stanisic, Nianzou, Upamecano, Pavard - Goretzka - Sané, Gnabry, Musiala, Coman - Lewandowski.

vor Beginn | Verzichten muss der Ex-Leipziger aber weiter auf die Dienste des Weltmeisters Corentin Tolisso. Der Franzose befindet sich nach einem positiven Coronatest in seiner Heimat noch in häuslicher Isolation. Lange wurde über einen Wechsel des 26-Jährigen spekuliert, dem erteilte Hasan Salihamidzic nun eine klare Absage. Könnte aber schlicht auch daran liegen, dass es keine konkreten Interessenten gibt.

vor Beginn | So haben Neuer und Kimmich noch einige Tage Extraurlaub bekommen. Acht EM-Starter stehen in der Startelf.

vor Beginn | Auch wenn heute noch nicht alle EM-Fahrer von Beginn an auf dem Platz stehen, sie werden im Laufe der 90 Minuten ihren Einsatz bekommen. "Sie sollen Rhythmus kriegen vor dem ersten Pflichtspiel", so Nagelsmann vor der Partie.

vor Beginn | Doch der neue Coach weiß diese Ergebnisse aber auch sehr genau einzuschätzen. Bislang fehlten noch sämtliche EM-Spieler, Müller, Lewandowski und Co sind erst in den letzten Tagen wieder ins Training eingestiegen. So stand beim 0:2 gegen die Borussia mit Dayot Upamecano lediglich ein potenzieller Stammspieler in der Startelf.

vor Beginn | Nicht viele Bayerntrainer dürften ihre Karriere beim FCB mit drei sieglosen Spielen gestartet haben, Julian Nagelsmann hat nach Niederlagen gegen Köln und Mönchengladbach lediglich ein 2:2 gegen Ajax Amsterdam auf seiner Habenseite.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen dem FC Bayern München und der SSC Neapel.

FC Bayern München vs. SSC Neapel heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayern München heute:

Ulreich - Pavard, Upamecano, Nianzou - Stanisic, Goretzka, Musiala, Coman - Gnabry, Lewandowski, Sane

Die SSC Neapel setzt heute auf folgende Aufstellung:

Contini - Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Lobotka, Elmas, Politano - Zielinski, Zedadka - Osimhen

FC Bayern München vs. SSC Neapel heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bei der Generalprobe gegen Neapel kann Julian Nagelsmann erstmals einige EM-Teilnehmer einsetzen. Doch die Zeit bis zum Pflichtspiel-Auftakt ist knapp, der neue Trainer von Bayern München baut schon einmal vor.

Dass er trotz aller Probleme immer noch auf seinen ersten Sieg als Trainer von Bayern München wartet, nervt Julian Nagelsmann ein bisschen. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber gewinne, als dass ich verliere. Das ist in der Vorbereitung auch nicht anders", sagte der 34-Jährige vor der Generalprobe des Rekordmeisters am Samstag (16.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den italienischen Erstligisten SSC Neapel.

Klar ist: Die Schonfrist läuft spätestens am 6. August im Pokalspiel bei Oberligist Bremer SV und dann erst recht am 13. August beim Ligastart in Gladbach ab. Da müsse der FC Bayern "den Schalter umlegen und anfangen zu gewinnen", betonte Nagelsmann.

Umso mehr sehnt sich der 34-Jährige nach der Rückkehr seiner Stars, die erst nach und nach zur Verfügung stehen. Die Zeit drängt. Beim 0:2 am Mittwoch im Test gegen Borussia Mönchengladbach war immerhin schon Frühstarter Gnabry für 30 Minuten dabei.

Gegen Neapel sind Einsätze von Torjäger Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Leroy Sane, Jamal Musiala und Kingsley Coman geplant. Wobei: Süle musste am Donnerstag das Training wegen Rückenproblemen abbrechen. Auch am Freitag fehlte der Nationalspieler laut Bild beim Mannschaftstraining. Ob Süle auflaufen kann, ist fraglich.

Grundsätzlich sollen die EM-Teilnehmer "Stand jetzt 45 Minuten spielen, um einen Rhythmus vor dem ersten Pflichtspiel zu kriegen", sagte Nagelsmann.

Fehlen werden neben Corentin Tolisso (Corona-Quarantäne), Lucas Hernandez und Alphonso Davies (beide verletzt) noch Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich, die nach ihrem verlängerten Urlaub erst am kommenden Montag wieder voll ins Training einsteigen werden.

"Die brauchen wir auch, das sieht man", sagte Nagelsmann. Für die Führungsspieler besteht im Pokal jedoch nur eine einzige Möglichkeit, um vor dem Ligaauftakt in Tritt zu kommen.

Nagelsmann muss improvisieren - und er baut schon einmal vor. "Natürlich kann es auch sein, dass das ein oder andere Spiel zu Beginn nicht mega flüssig läuft, aber da sind wir nicht der einzige Klub. Das wird immer Zeit brauchen, bis sich alles findet", sagte er. Deshalb werde sich der FC Bayern "auch über den Liga-Alltag entwickeln müssen".

Grundsätzlich sei ihm "nicht angst und bange. Ich übernehme eine funktionierende Mannschaft. Die Spieler kennen die Abläufe. Das werden wir schon hinbekommen", meinte der Bayern-Coach. Natürlich wolle er auch "ein paar neue Dinge reinbringen, aber nicht auf Teufel komm raus in den ersten Spielen". Heißt: Erst einmal zählt nur das blanke Ergebnis.

In der Vorbereitung stimmen die Resultate bisher nicht, auch weil Nagelsmann nur eine bessere Jugendmannschaft zur Verfügung stand. Drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Remis lautet die magere Bilanz. Schon gegen Neapel soll sich das ändern.



