1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 1. Runde des DFB-Pokals heute Borussia Mönchengladbach. Goal begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Kaiserslautern Raab - Kraus, Tomiak, Senger - Zimmer, Götze, Zuck - Klingenburg, Wunderlich - Redondo, Hanslik Aufstellung Mönchengladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer - Neuhaus, Benes - Herrmann, Stindl, Wolf Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Kaiserslautern:

Raab - Kraus, Tomiak, Senger - Zimmer, Götze, Zuck - Klingenburg, Wunderlich - Redondo, Hanslik

Mönchengladbach setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer - Neuhaus, Benes - Herrmann, Stindl, Wolf

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Kaiserslautern trifft im deutschen Profifußball zum 91. Mal auf Borussia Mönchengladbach. Nur gegen den FC Bayern München verlor Kaiserslautern öfter (59-mal) als gegen die Fohlen (45-mal). Gladbach gewann nur gegen den 1. FC Köln öfter (56-mal) als gegen den FCK.

Unter Teams, gegen die der 1. FC Kaiserslautern zumindest viermal im DFB-Pokal antrat, hat Kaiserslautern nur gegen den FC Bayern eine höhere Niederlagenquote (70 Prozent) als gegen Borussia Mönchengladbach (67 Prozent). Insgesamt verlor Lautern nur gegen den FCB (sieben) und den VfB Stuttgart (fünf) öfter im Pokal als gegen BMG (vier). Gladbach auf der anderen Seite gewann im Pokal gegen kein anderes Team öfter als gegen Kaiserslautern.

Der 1. FC Kaiserslautern hielt in keinem einzigen seiner sechs Pokalspiele gegen Borussia Mönchengladbach eine Weiße Weste. Gegen kein anderes Team trat Kaiserslautern so oft an, ohne je die Null zu halten. Nur gegen Werder Bremen traten die Fohlen im DFB-Pokal ebenso oft an und trafen dabei jedes Mal.

2020/21 scheiterte der 1. FC Kaiserslautern in der 1. Pokalrunde im Elfmeterschießen an Regensburg (3:4 i.E.). Erstmals seit dem Achtelfinale 2005/06 gegen Mainz 05 wurde der FCK in einem Pokalelfmeterschießen eliminiert. Die drei Elfmeterschießen dazwischen konnte Kaiserslautern je für sich entscheiden.

Borussia Mönchengladbach überstand in jeder der letzten sieben Pokalsaisons die 1. Runde. Die Fohlen kassierten darüber hinaus in keiner der letzten 31 Erstrundenpartien mehr als ein Gegentor (16 insgesamt), kein anderes Team absolvierte in der Pokalhistorie so viele Erstrundenspiele in Folge ohne zwei oder mehr Gegentore hinzunehmen.

Der 1. FC Kaiserslautern scheiterte in fünf der letzten sechs Pokalduelle mit Bundesligisten, einzig in der 1. Runde 2019/20 gegen Mainz 05 konnte der FCK das Spiel für sich entscheiden (2:0). In den sechs vorangegangen Duellen mit BL-Teams kam Kaiserslautern noch dreimal weiter.

Borussia Mönchengladbach kam in jedem der letzten zehn Pokalduellen mit unterklassigen Vereinen weiter. In den zehn solcher Pokalbegegnungen davor schieden die Fohlen noch dreimal aus, davon zweimal im Elfmeterschießen (zuletzt im Viertelfinale 2014/15 gegen Arminia Bielefeld).

Borussia Mönchengladbach traf in jedem der letzten 17 Auswärtsspiele im DFB-Pokal. Noch nie zuvor hatten die Fohlen eine so lange Trefferserie in der Fremde in Pokalpartien. Der 1. FC Kaiserlautern auf der anderen Seite traf in jeder der letzten acht Pokalpartien, wie zuvor zuletzt zwischen 2002 und 2006 (damals 13).

Borussia Mönchengladbach kassierte in jeder letzten vier Auswärtspflichtspiele zumindest zwei Gegentore. Eine längere solche Gegentorserie in der Fremde hatten die Fohlen zuletzt im Herbst 2010 (damals fünf).

Gladbachs Jonas Hofmann lieferte im Trikot der Fohlen vier Torvorlagen im DFB-Pokal. Seit det. Datenerfassung bereitete kein anderer BMG-Spieler mehr Tore vor (Juan Arango ebenfalls vier).

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Die 1. Runde im DFB-Pokal neigt sich ihrem Ende entgegen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Sportdirektor Max Eberl von Bundesligist Borussia Mönchengladbach zeigt sich sehr angetan von seinem neuen Trainer Adi Hütter. "Er hat eine Idee, schaut sich viel an, zieht Schlüsse daraus, geht damit um, bringt seine Vorstellungen ein. Trotzdem überrollt er einen nicht, sondern geht die Schritte peu a peu", sagte der 47-Jährige im Interview mit der Rheinischen Post.

Darüber hinaus lobte Eberl auch Hütters Charakter: "In den persönlichen Gesprächen, in denen ich ihn als Menschen kennengelernt habe, hatte er sehr viel Autorität, Klarheit, Charme und Empathie." Hütter folgte in Gladbach auf Trainer Marco Rose, der nach zwei Jahren am Niederrhein zu Borussia Dortmund gewechselt war.

Die Fohlen bestreiten am Montag im DFB-Pokal beim Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison.



Quelle: SID

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Das Pokal-Duell im Überblick