FC Bayern verliert Testspiel gegen Gladbach mit 0:2 - die Partie im TICKER zum Nachlesen

Am Mittwochabend trafen sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zum Testspiel. Die Fohlen hatten das bessere Ende für sich.

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann bleibt mit seiner Rumpftruppe in der Vorbereitung ohne Sieg. Der stark ersatzgeschwächte Rekordmeister verlor ein Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:0). Nagelsmann wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr seiner Stars.

Immerhin feierte Serge Gnabry vier Wochen nach dem EM-Aus der DFB-Elf als erster Nationalspieler sein Comeback im Team des FC Bayern. Der Offensivspieler kam ab der 61. Minute zum Einsatz. Für Gladbach trafen vor 6000 Zuschauern in der Allianz Arena Hannes Wolf (59.) und Michael Wentzel (76.).

Bereits am 13. August treffen beide Teams zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison in Gladbach wieder aufeinander. Große Erkenntnisse dürften Nagelsmann und Gladbachs Coach Adi Hütter mit Blick auf das Duell in gut zwei Wochen nicht erlangt haben.

Nagelsmann musste wie schon in den Spielen gegen Köln (2:3) und Amsterdam (2:2) mit Ausnahme von Gnabry auf seine EM-Teilnehmer verzichten. Torjäger Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. sollen am Samstag bei der Generalprobe gegen den SSC Neapel erstmals zum Einsatz kommen. Dann werden nur noch Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich fehlen, die erst am Samstag aus dem Urlaub zurückkehren.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Endstand: 0:2 Tore 0:1 Wolf (59.), 0:2 Wentzel (76.) Aufstellung FCB Hoffmann - Sarr (60. Vita), Upamecano (60. Lawrence), Nianzou (60. Mosandl), Stanisic (60. Vidovic) - Rhein (60. Mamedova), Cuisance (60. Booth), Tillmann (60. Motika) - O. Richards (60. Wenig), Choupo-Moting (60. Gnabry), Zirkzee (60. C. Richards) Aufstellung BMG Sippel - Scally (70. Skraback), Beyer (70. Wentzel), Jantschke (70. Lieder), Poulsen - Kramer (70. Lockl), Benes (70. Moustafa) - Herrmann (70. Borges Sanches), Wolf (70. Quizera), Schroers (46. Noß) - Bennetts (70. Reitz) Gelbe Karten -

SCHLUSSPFIFF | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:2

86. Minute | Gnabry jubelt nur kurz! Wenig steckt aus dem linken Halbraum auf den einlaufenden Gnabry durch, der an Sippel vorbei aus zehn Metern linker Position ins Tor einschiebt. Der Nationalspieler stand allerdings knapp im Abseits.

84. Minute | Beide Trainer sind an der Seitenlinie immer noch engagiert, allerdings scheinen die Spieler in ihren Möglichkeiten limitiert. Viel passiert auf dem Rasen nicht mehr.

82. Minute | Die Begegnung plätschert seit einigen Minuten dahin, beide Mannschaften kommen in keinen wirklichen Spielrhythmus mehr. Auch auf Münchner Seite scheint im Spiel nach vorne nicht mehr viel zu gehen.

80. Minute | Zehn Minuten sind in München noch auf der Uhr, die Bayern stehen nun enorm hoch. Quizera sprintet erneut über links nach vorne, wird diesmal aber von Vidovic gestellt.

78. Minute | Die Bayern stehen damit weiter mit leeren Händen da, sind im Spiel nach vorne nicht effektiv genug. Gelingt den Gastgebern noch ein Treffer oder muss sich Julian Nagelsmann langsam ein wenig Sorgen machen?

76. Minute | Wentzel mit der Entscheidung! Nach einem Eckball bekommen die Münchner den Ball nicht weg, Moustafas Flanke von links wehrt Hoffmann nur unzureichend nach rechts ab. Dort ist Wentzel zur Stelle, der aus spitzem Winkel ins kurze Eck einschiebt.

76. Minute | TOOOOOOOOR für Gladbach - Wentzel trifft zum 0:2

75. Minute | Eine Viertelstunde ist in München noch zu gehen. Sehen wir noch einen Treffer oder gelingt den Münchnern auch im dritten Vorbereitungsspiel in Serie kein Sieg?

69. Minute | Die Fohlen überlassen den Münchnern kurz vor Anbruch der Schlussphase den Ball, der FCB kann damit offensiv aber wenig anfangen. Gleich stehen bei der Borussia aber erstmal die Wechsel an.

67. Minute | Die Führung der Gladbacher ist unabhängig vom jetzigen Erfahrungsunterschied auf dem Rasen absolut verdient, auch Adi Hütter wird gleich aber mächtig wechseln. Auch bei den Fohlen machen sich die neun verfügbaren Akteure bereit.

65. Minute | Julian Nagelsmann stellt Gnabry im Prinzip neun weitere Youngster zur Seite, ergebnistechnisch wird der Münchner Coach heute wohl eher wenig machen wollen. Es geht einzig und allein darum, das Spielermaterial für kommende Aufgaben zu testen.

60. Minute | Julian Nagelsmann wechselt alle seine zehn Feldspieler aus. Unter anderem kommen Serge Gnabry und Chris Richards in die Partie.

59. Minute | Kramer initiiert die Aktion und spielt rechts raus auf Scally. Der 18-jährige US-Amerikaner schlägt eine wunderschöne Flanke punktgenau auf Wolf, der volley gegen die Laufrichtung von Ulreich vollendet.

59. Minute | TOOOOOOOOOR für Gladbach! Hannes Wolf trifft zum 0:1

52. Minute | Das Mittelfeld ist enorm umkämpft, die Gladbacher werden aber immer mutiger. Legt Adi Hütter nun den Hebel um?

50. Minute | Julian Nagelsmann macht dagegen keine Anstalten, seine Wechseloptionen zu ziehen. Der FCB-Trainer will austesten, welche Alternativen zu seinen Stammspielern auch gegen einen Bundesligisten mithalten können.

48. Minute | Auf beiden Seiten ist jetzt erst nochmal Abtasten angesagt, die Gladbacher kommen aber weiter aus ihrer stabilen defensiven Grundordnung.

46. Minute | Bayern vs. Gladbach im LIVE-TICKER | Wechsel bei der Borussia: Noß kommt für Schroers

46. Minute | Weiter geht's, die zweite Halbzeit im Test zwischen Bayern und Gladbach läuft!

Halbzeit | Die Gladbacher dagegen machen wie schon in den vorherigen Testspielen einen soliden Eindruck. Defensiv steht das Team Adi Hütters trotz des kurzfristigen Ausfalls von Lainer stabil, auch wen Beyer Tilmann einmal elfmeterwürdig legte. Offensiv dagegen geht bei den Fohlen noch wenig, ein Weitschuss von Scally blieb die einzige wirkliche Gelegenheit.

Halbzeit | Die Bayern zeigen sich heute deutlich stabiler und taktisch variabler als noch gegen Ajax. Das Team von Julian Nagelsmann bestimmt die Begegnung, schafft es allerdings noch zu selten vor das gegnerische Tor. Perspektivisch sind es vor allem Zirkzee und Choupo-Moting, die zeigen müssen, dass sie Alternativen für Robert Lewandowski sein können.

HALBZEIT | FC Bayern vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER - Spielstand: 0:0

43. Minute | Die Gladbacher erlauben es den Münchnern nun, zumindest in der eigenen Hälfte ein wenig zu Kombinieren. In der Fohlen-Hälfte ist aber meistens kein Durchkommen, ein langer Ball von Upamecano landet im Seitenaus.

41. Minute | Tilmann trifft Hermann ein wenig unglücklich an der Wade, das Gladbacher Urgestein humpelt aber nach einer kurzen Verschnaufspause wieder, kurze Zeit später läuft er wieder einigermaßen rund.

39. Minute | Bester Münchner auf dem Rasen ist bisher Tilmann, der sich nicht nur offensiv enorm aktiv gibt, sondern auch eine gute Zweikampfquote auf den Rasen bringt.

37. Minute | Die Gladbacher haben in den vergangenen Minuten ein wenig mehr Stabilität in ihre Defensive bekommen, stehen nun sicherer gegen das Offensivspiel der Bayern. Die Münchner müssen sich offensiv erstmal neu orientieren.

35. Minute | Zehn Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 0:0?

33. Minute | Nagelsmann regt sich an der Seitenlinie auf, will für Beyers Aktion einen Strafstoß. Der Münchner Trainer hat sicherlich einen Punkt, ohne Video-Assistent ist er heute aber auf verlorenem Posten.

31. Minute | Zirkzee ans Außennetz! Tilmann wird zunächst links im Münchner Sechzehner hart von Beyer vom Ball getrennt, im Zentrum lässt sich Scally die Kugel dann von Zirkzee die Kugel klauen. Der Niederländer zieht vom linken Fünfereck ab, verfehlt das kurze Eck aber um Zentimeter.

30. Minute | Scally geht mit einem klasse Haken an der rechten Strafraumkante an Richards vorbei, schiebt sich dann ein wenig nach innen und probiert es mal aus 15 Metern rechter Position. Sein Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

28. Minute | Kleine Fangesänge hallen durch die spärlich gefüllte Allianz-Arena, auch weil auf dem Rasen derzeit eher wenig passiert. Beide Teams wollen erstmal sicher in ihrer taktischen Grundordnung stehen, die Zeit für Experimente scheint erstmal vorbei.

26. Minute | Viel geht derzeit über die Seite von Tilmann und Richards, die miteinander sehr ordentlich harmonieren. Noch sind ihre Hereingaben in Richtung Choupo-Moting aber zu unpräzise.

24. Minute | Aufgrund einer leichten Verletzung musste Lainer übrigens kurz vor Anpfiff passen, Poulsen ersetzt den Österreicher bisher aber recht formidabel. Rund die Hälfte des ersten Durchgangs ist mittlerweile gespielt.

22. Minute | Choupo-Moting missglückt der Doppelpass mit Zirkzee zentral an der Gladbacher Strafraumkante, die Münchner werden nun ein wenig druckvoller. Julian Nagelsmann ist an der Seitenlinie ebenfalls enorm aktiv.

20. Minute | Richards sucht diesmal von links nach einem Haken nach innen Zirkzee am langen Pfosten, die Hereingabe des Youngsters ist aber nicht genau genug. Es bleibt eine muntere, aber unkonzentrierte Anfangsphase.

18. Minute | Richards holt gegen Poulsen auf der linken Seite mal einen Eckball heraus, erstmal ist die Begegnung aber unterbrochen. Benes war im Mittelfeld liegengeblieben.

16. Minute | Etwas mehr als eine Viertelstunde ist in München gespielt, die höheren Spielanteile haben im Moment die Münchner. Aber: Die Gladbacher verkaufen sich nicht schlecht und agieren ziemlich auf Augenhöhe.

14. Minute | Nach munteren Anfangsminuten sortieren sich beide Mannschaften nun wieder neu, verschieben immer wieder clever mit und gegen den Ball. Beiden Teams ist merklich anzusehen, dass sie vor dem Aufeinandertreffen am 1. Spieltag nicht allzu viel verraten wollen.

12. Minute | Zirkzee chippt auf der Gegenseite einen halbhohen Ball von rechts in den Sechzehner, der junge Niederländer findet aber keinen Abnehmer. In der Anfangsphase geht es viel hin und her.

10. Minute | Wolf schlägt einen Freistoß von links in den Münchner Fünfer, dort besteht Hoffmann aber seine erste Bewährungsprobe und greift die Kugel sicher aus der Luft.

8. Minute | Auch die Gladbacher zeigen sich offensiv mal, Scally nimmt einen Abpraller aus 22 Metern halblinker Position direkt, wird aber von Upamecano geblockt.

6. Minute | Die Bayern laufen ihren Gegner früh an, lassen den Fohlen kaum Raum zum Kombinieren. Die Münchner zeigen heute, was sie im Spiel gegen den Ball drauf haben.

4. Minute | Choupo-Moting mit dem ersten Abschluss: Der Kameruner zieht einen Freistoß aus 18 Metern zentraler Position mittig aufs Tor, dort packt Sippel aber sicher zu.

3. Minute | Auf Seiten der Gladbacher hat es kurz vor Anpfiff noch eine Veränderung gegeben: Lainer nimmt zunächst auf der Bank Platz, stattdessen spielt Poulsen auf links, Scally auf rechts.

1. Minute | Das Spiel läuft, los geht's!

Vor Beginn | Auf beiden Seiten herrscht also noch wenig Brisanz in Sachen Neuzugänge. Während Adi Hütter keinen wirklich neuen Spieler in der Startformation hat, werden die Augen bei den Bayern vor allem auf Upamecano gerichtet sein. Auch Ex-Gladbacher Cuisance wird nach seiner Rückkehr aus der Ligue 1 kritisch beäugt werden.

Vor Beginn | Adi Hütter nimmt nach dem Test gegen Metz dagegen ebenfalls zwei Veränderungen vor: Der an der Kapsel verletzte Plea wird durch Youngster Schroers ersetzt. Im Tor beginnt zu dem Sippel für Kersken.

Vor Beginn | Die Gladbacher starten folgendermaßen: Sippel - Lainer, Beyer, Jantschke, Scally - Kramer, Benes - Herrmann, Wolf, Bennetts - Schroers.

Vor Beginn | Julian Nagelsmann stellt damit zum Test gegen Ajax auf nur zwei Positionen um: Hoffmann beginnt im Tor für Ulreich, im linken Mittelfeld ersetzt außerdem Tilmann Sieb.

Vor Beginn | Kommen wir zu den Aufstellungen. Die Bayern gehen die Begegnung folgendermaßen an: Hoffmann - Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic - Rhein, Cuisance - Tilmann, Zirkzee, Richards - Choupo-Moting.

Vor Beginn | Die Gladbacher dagegen haben bereits drei Testspiele absolviert. Nach einem Unentschieden gegen Viktoria Köln (2:2) und einer Niederlage gegen den SC Paderborn (1:3) gelang am vergangenen Samstag ein 1:0-Erfolg gegen den FC Metz aus Frankreich. Auch Adi Hütter hat seine finale Formation logischerweise noch nicht gefunden, das heutige Aufeinandertreffen dürfte als erster Härtetest für beide Mannschaften gewertet werden.

Vor Beginn | Zwei Testspiele haben die Bayern bisher absolviert, beim 2:3 gegen den 1. FC Köln und beim 2:2 gegen Ajax war ihnen aber noch kein Erfolg vergönnt. Julian Nagelsmann probiert noch viel aus, ein weiterer Test gegen Napoli am Samstag beschließt vorerst die Testphase, bevor am 6. August dann der Bremer SV im DFB-Pokal wartet.

Vor Beginn | Es ist der dritte Auftritt für Julian Nagelsmann auf der Bank der Münchner - und noch wartet der ehemalige Coach der TSG Hoffenheim und von RB Leipzig auf seinen ersten Erfolg beim Rekordmeister. Adi Hütter hat ihm diesen schon voraus - wer entscheidet das heutige Testspiel für sich?

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

FC Bayern - die Aufstellung:

Hoffmann - Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic - Rhein, Cuisance, Tillmann - O. Richards, Choupo-Moting, Zirkzee

Borussia Mönchengladbach - die Aufstellung:

Sippel - Scally, Beyer, Jantschke, Poulsen - Kramer, Benes - Herrmann, Wolf, Schroers - Bennetts

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

117 Spiele insgesamt

56 Siege für den FC Bayern

35 Unentschieden

26 Siege für Gladbach

Torverhältnis: 225:144

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute ... im TV MagentaTV im LIVE-STREAM Magenta Sport im LIVE-TICKER Goal

In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Die Sehnsucht nach dem "Nagelsmann" war richtig groß: Thomas Müller macht beim FC Bayern den Frühstarter.

Thomas Müller hatte keine Zeit zu verlieren. Bereits am vergangenen Freitag schrieb er zu einem Instagram-Bild seiner blauen Zehen und kaputten Fußnägel augenzwinkernd, er müsse "dringend zum Nagelsmann". Und am Montag war er dann da - fünf Tage vor dem eigentlichen Ende seines EM-Urlaubs.

Bei seinem neuen Chef kam Müllers Frühstart mindestens genau so gut an wie dessen Beitrag im Netz. "Ziemlich cool", fand Trainer Julian Nagelsmann das Foto samt Wortspiel, weil Müller sich damit "selbst ein bissl aufs Korn nimmt. Das ist eine große Stärke von ihm und eine herausragende Eigenschaft, dass er über sich selber lachen kann."

Nagelsmann schätzt Müller aber vor allem für seine fußballerischen Qualitäten - und kann es ebenfalls kaum erwarten, den 31-Jährigen bei Bayern München erstmals für sich spielen zu sehen. Die dritte Vorbereitungspartie gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (18.00 Uhr/MagentaTV) kommt für Müller und seine Mit-Rückkehrer um Robert Lewandowski noch zu früh.

Doch für die Pflichtspiel-Generalprobe gegen den SSC Neapel am Samstag dürfte Müller schon eingeplant sein. Das bittere Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England, als Müller die Riesenchance zum möglichen 1:1 vergab, scheint verdaut. Im Urlaub auf Sardinien und in der bayerischen Heimat mit seiner Frau Lisa und den Pferden hat Müller neue Kraft getankt. Er freut sich auf "neue Abenteuer mit der Bayern-Familie" - mit dem neuen Mitglied Nagelsmann.

"Ich war nie weg...", schrieb Müller bei seiner Rückkehr. Diesen Eindruck hatte er auch in der Nationalelf hinterlassen, obwohl sein Comeback letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. Unter Hansi Flick will Müller einen neuen Anlauf unternehmen. Er habe von ihm "kein negatives Signal bekommen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, wie Mit-Rückkehrer Mats Hummels habe sich Müller "toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt".

Bierhoff geht "davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen". Schon beim Auftakt gab Müller richtig Gas: über eine halbe Stunde Intervall-Läufe in der Münchner Nachmittagssonne, bis ihn der Rasensprenger abkühlte. Den Bayern-Fans reckte er gut gelaunt den Daumen entgegen und grüßte mit "Servus".

Und auch für seine Nägel-Probleme gibt es Abhilfe, wenngleich nicht durch "den Nagelsmann". "Wir haben eine sehr fähige Fußpflegerin, es wäre geschickter, wenn sie das macht", sagte der Trainer lächelnd. Das Schneiden der Zehennägel sei "eine meiner Schwächen", gab er zu, "das sieht nach ein bisschen Joggen gehen auch so aus, weil ich die Kanten zu tief einschneide. Da ist der Thomas woanders besser aufgehoben."

Quelle: SID

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Das Testspiel auf einen Blick