Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zum Bundesliga-Start

Zum Bundesliga-Auftakt trifft der FC Bayern München auf Hertha BSC. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Es geht wieder los - endlich. Die Bundesliga startet in die Saison 2019/2020. Zum Auftakt der neuen Spielzeit empfängt der FC Bayern München den Hauptstadt-Klub Hertha BSC. Anstoß der Partie ist am Freitagabend (16. August) um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Der amtierende Deutsche Meister gibt sich die Ehre und eröffnet die neue -Saison wie gewohnt vor heimischem Publikum. Werden die Bayern zum achten Mal in Serie Meister? Oder schafft es ein anderer Klub, den FCB vom Thron zu stoßen - Borussia Dortmund, vielleicht?

Nach dem mit 0:2 verlorenen Supercup gegen den BVB konnten die Bayern im DFB-Pokal wieder Selbstvertrauen tanken. Souverän setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 3:1 bei Energie Cottbus durch. Zudem konnten die Bayern-Bosse endlich einen Transfer vermelden: Anfang der Woche verpflichteten die Münchner den kroatischen Nationalspieler Ivan Perisic.

Startet der mit einem Sieg in die Saison? Oder gelingt es , etwas Zählbares mitzunehmen? In diesem Artikel verraten wir Euch, wer den Bundesliga-Start am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

FC Bayern München vs. Hertha BSC: Der Bundesliga-Start im Überblick

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Darauf haben alle Fußballfans in den ganzen Sommer gewartet: Endlich geht die Bundesliga wieder los! Neue Trikots. Neue Spieler. Neue Trainer. Und ein neuer Anbieter auf dem Übertragungsmarkt: DAZN. In diesem Abschnitt liefern wir Euch alle Infos zu DAZN und den Möglichkeiten, um FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM zu verfolgen.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Wer ist die Nummer eins der Streamingdienste in Deutschland? Richtig, DAZN. Nun schon seit mehreren Jahren erfreut DAZN die Zuschauer mit zahlreichen LIVE-STREAMs und einem großartigen Übertragungsangebot. In diesem Jahr neu dabei: die Bundesliga! DAZN hat sich in dieser Saison die Rechte an zahlreichen Bundesliga-Spielen gesichert - inklusive aller Freitagsspiele des deutschen Fußball-Oberhauses. In einem Übersichtsartikel haben wir noch einmal zusammengefasst, welche Bundesliga-Partien DAZN konkret überträgt.

Dementsprechend überträgt DAZN das Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr verpasst keine Sekunde des Bundesliga-Auftaktes. Denn schon um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Vorberichterstattung live aus der Allianz Arena. Für das erste Freitagabendspiel bei DAZN schickt der Streamingdienst folgendes Trio ins Rennen:

Die Legende kehrt zurück! Am Freitagabend habt Ihr beim Aufeinandertreffen der Bayern und der Hertha die Möglichkeit, auf einen zweiten Tonkanal zu wechseln. Zum Auftakt der 57. Bundesliga-Saison greift Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis noch einmal ans Mikrofon und wird die Partie für Euch an der Seite von DAZN-Kommentator Uli Hebel in einem separaten "Legends"-Stream begleiten.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert's!

So könnt Ihr Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Ihr benötigt ein DAZN-Abonnement und müsst beim Streamingdienst registriert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr schnell und einfach auf dem Gerät Eurer Wahl den Auftakt der Bundesliga genießen. Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos? Dann aufgepasst! Ihr könnt Bayern München vs. Hertha BSV ebenfalls im LIVE-STREAM erleben - und zwar vollkommen kostenlos.

Sichert Euch dafür einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem könnt Ihr den Bundesliga-Start und alle anderen LIVE-STREAMs der großen DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis testen. Holt Ihr Euch jetzt Euren Gratismonat, erlebt Ihr sowohl den Start der Bundesliga als auch die Auftakte aller anderen europäischen Top-Ligen live. Die Serie A, LaLiga, Ligue 1, die Champions League oder die Europa League - bei DAZN gibt es Fußball pur! Doch damit noch längst nicht genug: Bei DAZN gibt es nicht nur Fußball, sondern zahlreichen weiteren Live-Sport. Boxen, Tennis, Radsport, Darts, Motorsport und vieles mehr - Alles bekommt Ihr bei DAZN.

Hat Euch die Programmvielfalt des Streamingdienstes überzeugt, könnt Ihr nach Ablauf Eures kostenlosen Probemonats zwischen zwei Bezahlmodellen wählen:

Für das monatliche Abonnement zahlt Ihr 11,99 Euro pro Monat und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

zahlt Ihr und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Wollt Ihr DAZN ohnehin die komplette Saison über nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro .

. Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum monatlichen Abo 24 Euro.

Schaut im Internet unter www.dazn.de vorbei oder ladet Euch die kostenlose DAZN-App auf Euer Handy, Tablet, Euren Smart TV oder Eure PlayStation4:

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Duell zwischen Bayern München und Hertha BSC im LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch das ZDF zeigt den Bundesliga-Start am Freitagabend in voller Länge und kostenlos im LIVE-STREAM auf www.ZDFsport.de.

Der LIVE-STREAM beginnt mit der Vorberichterstattung, welche um 20.15 Uhr auf Sendung geht. Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, verpasst Ihr sowohl bei DAZN als auch im LIVE-STREAM des ZDF keine Sekunde des Bundesliga-Auftaktes.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV?

Wenn Ihr den obigen Abschnitt aufmerksam gelesen habt, wisst Ihr bereits, dass der Bundesliga-Auftakt in verschiedenen LIVE-STREAMs übertragen wird. Doch damit nicht genug: FC Bayern München vs. Hertha BSC wird zudem live im TV gezeigt. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC auf Eurem Smart-TV

Richtig, DAZN ist ein Streamingdienst und kein Fernsehsender. Dementsprechend überträgt DAZN Bayern München vs. Hertha BSC ausschließlich im LIVE-STREAM. Ihr müsst allerdings nicht darauf verzichten, den Bundesliga-Auftakt auf Eurem TV-Gerät zu genießen.

DAZN bringt Euch FC Bayern München vs. Hertha BSC auf Euren Smart-TV! Die DAZN-App ist nicht nur auf Eurem Handy oder Tablet verfügbar, sondern auch auf Eurem Smart-TV oder Eurer PlayStation4, die Ihr bekanntlich an Euren Fernseher anschließen könnt.

Schaut doch einfach mal im App-Store Eures Smart-TVs vorbei, ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter, registriert Euch beim Streamingdienst und genießt die Bundesliga im LIVE-STREAM auf Eurem TV-Gerät.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im Free-TV

Seit Jahren ist es Tradition, dass das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison im Free-TV übertragen wird. Auch in diesem Jahr hat sich das Zweite Deutsche Fernsehen die Rechte am Bundesliga-Auftakt gesichert und zeigt FC Bayern München vs. Hertha BSC live im Free-TV im ZDF.

Die Vorberichterstattung beginnt am Freitag bereits um 20.15 Uhr. Das ZDF berichtet live aus der Allianz Arena. Für das Duell zwischen Bayern München und der Hertha aus Berlin schickt der Sender folgendes Team ins Rennen:

Zeigt / überträgt Sky FC Bayern München vs. Hertha BSC live im TV?

Sky und die Bundesliga: Beides gehört nun schon seit zahlreichen Jahren zusammen. Auch in dieser Saison überträgt der Bezahlsender aus Unterföhring bei München wieder den Großteil der Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses. Allerdings gehören die Freitagsspiele der Bundesliga nicht dazu. Die Übertragungsrechte der Freitagspartien hat sich bekanntlich DAZN gesichert.

Dementsprechend zeigt / überträgt Sky das Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC nicht live im TV.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick