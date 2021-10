Benfica vs. FC Bayern München live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München spielt heute auswärts bei Benfica Lissabon. Goal begleitet das Spiel der UEFA Champions League heute im kostenlosen LIVE-TICKER.

Drittes Spiel für den FC Bayern München in der Champions League: Am heutigen Mittwoch trifft der deutsche Rekordmeister auf den portugiesischen Top-Klub Benfica Lissabon. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER | Vor Beginn

Benfica vs. FC Bayern München Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Benfica - Aufstellung Bayern - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur UEFA Champions League: Benfica spielt gegen den FC Bayern München.

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung Benfica

Aufstellung des FC Bayern München

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Benfica konnte noch keine seiner bisherigen 10 UEFA-Europapokalpartien gegen Bayern München gewinnen (3U 7N). Zuletzt trafen die Portugiesen 2018/19 in der Champions League auf die Bayern, als man beide Spiele verlor.

Die acht ungeschlagenen Spiele von Bayern München gegen Benfica im Europapokal/Champions League (5S 3U) sind die meisten Spiele ohne Niederlage eines Teams gegen einen Gegner seit Beginn des Turniers im Jahr 1955 - Bayern München traf auch auf Spartak Moskau (5S 3U) und Barcelona auf Lyon (5S 3U) bislang achtmal, ohne je zu verlieren.

Bayern München ist seit 19 Auswärtsspielen in der UEFA Champions League ungeschlagen (15S 4U) und erzielte seit dem 0-3 bei PSG im September 2017 54 Tore. Mehr als ein Drittel der Tore in dieser ungeschlagenen Serie schoss der polnische Stürmer Robert Lewandowski (19 - 35%).

Benfica behielt in den letzten drei Spielen in der UEFA Champions League jeweils eine weiße Weste (2S 1U). Zuvor gelang den Portugiesen nur im März 2006 unter Ronald Koeman eine so lange Serie ohne Gegentor, eine längere noch nie.

Seit Beginn der Vorsaison schoss Bayern München im Schnitt mehr Tore (3.2) und hat einen höheren Wert an Expected Goals pro Spiel (2.6) als jedes andere Team in der UEFA Champions League. Unter den Mannschaften, die sowohl 2020/21 als auch 2021/22 in der Königsklase standen, hat der FCB in diesem Zeitraum auch die beste Chancenverwertung (18.3 %).

Benfica gewann seine letzten beiden Heimspiele in der UEFA Champions League jeweils mit 3-0 (gegen Zenit im Dezember 2019 und gegen Barcelona im letzten Monat). Seit Oktober 1991 gewann Benfica im Landesmeisterpokal/der UEFA Champions League nicht mehr drei Heimspiele hintereinander ohne einen Gegentreffer hinzunehmen (damals sogar 11 in Folge).

Seit Beginn der Vorsaison lieferte kein Spieler in der UEFA Champions League mehr Assistvorlagen (der Pass auf den Spieler, der das Tor vorbereitet) als Joshua Kimmich von Bayern München (3). Außerdem haben nur Lionel Messi (21) und Toni Kroos (16) in diesem Zeitraum mehr Torschussvorlagen vorbereitet als der deutsche Mittelfeldspieler (15).

Darwin Núñez schoss zwei Tore in seinen ersten zwei UEFA Champions League-Spielen für Benfica. Nur ein Spieler erzielte in seinen ersten drei CL-Spielen für die Portugiesen mehr Tore - Claudio Caniggia mit drei in der Saison 1994/95.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski erzielte in sechs UEFA Champions League-Spielen fünf Tore gegen portugiesische Gegner, darunter drei gegen Benfica - kein Spieler schoss in der Königsklasse jemals mehr Tore gegen Teams aus Portugal.

Manuel Neuer könnte in diesem Spiel sein 100. UEFA Champions League-Spiel für Bayern München absolvieren (derzeit 99). Der deutsche Nationalspieler wird der vierte Spieler sein, der die Marke von 100 CL-Einsätzen für die Münchner erreicht, und erst der zweite Torwart nach Oliver Kahn (103).

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bayern München kann an einem geschichtsträchtigen Ort einen großen Schritt auf die K.-o.-Runde der Champions League zugehen, der VfL Wolfsburg steht bei RB Salzburg ohne Torjäger Wout Weghorst unter Zugzwang.

Lissabon/Salzburg (SID) Es ist gerade mal 14 Monate her, dass der FC Bayern in Lissabon eine magische Nacht erlebte. Am 23. August 2020 gewannen die Münchner in einer Saison für die Geschichtsbücher dort die Champions League, am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist die portugiesische Hauptstadt aber nur eine Zwischenstation. Die Endstation Sehnsucht heißt St. Petersburg, und ein Sieg bei Benfica wäre schon mal ein Riesenschritt auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Die letzten Eindrücke von Lissabon sind bei Trainer Julian Nagelsmann im Gegensatz zu den meisten beim FC Bayern allerdings schlecht. "Ich habe Erinnerungen an ein beschissenes Halbfinale von uns", sagte er eingedenk der Niederlage (0:3), die er damals beim Finalturnier mit RB Leipzig gegen Paris St. Germain einstecken musste. Sonst aber fliege "jeder gerne dahin zurück, wir versuchen, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen".

Benfica vs. FC Bayern München: Personalprobleme beim FC Bayern

Während der FC Bayern mit einem dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe E strammen Schrittes auf die K.o.-Runde zumarschieren würde, muss der VfL Wolfsburg in der Gruppe G zunächst mal einen Weg aus seiner Ergebniskrise finden. Vor dem Spiel am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei RB Salzburg hat der Werksklub drei Mal in Serie in der Bundesliga verloren, insgesamt wartet der Ex-Meister seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg.

Ganz besonders schmerzt die Wolfsburger das 1:1 gegen den FC Sevilla zuletzt in der Königsklasse. "Wenn ich daran denke, dann schießen mir die Tränen in die Augen", sagte Trainer Mark van Bommel. Der Elfmeter, der zum Ausgleich für Sevilla führte, war unberechtigt, doch damit nun in Salzburg die Wende gelingt, müssen Tore her. Nachdem Wout Weghorst wegen seiner Coronavirus-Infektion erst einmal ausfällt, soll dafür Lukas Nmecha sorgen.

Personalprobleme hat auch der FC Bayern: Fehlen wird im 100. Champions-League-Spiel von Torhüter Manuel Neuer Alphonso Davies (Oberschenkel), Leon Goretzka wird wegen einer Erkältung nicht dabei sein. Der kongeniale Partner von Joshua Kimmich wird womöglich von Neuzugang Marcel Sabitzer vertreten, für Davies dürfte Lucas Hernandez, dem nach wie vor eine sechsmonatige Haftstrafe droht, auf die linke Abwehrseite rücken.

Dennoch haben die Bayern schon vor ihrer Anreise Angst und Schrecken verbreitet - das 5:1 bei Bayer Leverkusen, hallte in Portugal nach. Der FC Bayern, urteilte die Zeitung Record, sei ein "furchterregender Koloss", O Jogo klassifizierte ihn als "tödliche Maschine". Bei Benfica mit dem früheren Dortmunder Julian Weigl werde das wohl anders sein, behauptete Nagelsmann, "die werden nicht vor Angst erstarren".

Tatsächlich aber ist der FC Bayern seit geraumer Zeit auch in der Königsklasse ein Klasse für sich: unbesiegt seit 19 Auswärtsspielen, unbesiegt seit 24 Gruppenspielen; von zehn Duellen gegen Benfica haben die Münchner sieben gewonnen und keins verloren. Für Nagelsmann gilt aber so oder so: Drei Punkte holen, dann haben wir eine "sehr, sehr gute Ausgangslage für das erste Zwischenziel" - auf dem Weg nach St. Petersburg. Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Lazaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo - Rafa, Jaremtschuk - Darwin. - Trainer: De Jesus

München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer Nagelsmann.

