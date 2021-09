Champions League live auf Amazon: Diese Spiele laufen bei Prime Video

Die TV-Rechte für die Champions League wurden neu verteilt. Auch Amazon hat Rechte erworben. Goal erklärt Euch, welche Spiele bei Prime Video laufen.

Viele werden es schon mitbekommen haben: Die TV-Rechte für die Übertragung der Champions League wurden ab dieser Saison neu verteilt. Neben DAZN, das hauptsächlich für die Übertragung verantwortlich ist, hat sich auch Amazon die Lizenzen an einigen Einzelspielen sichern können. In der Gruppenphase ist Prime Video Dienstags für die Übertragung eines Top-Spiels des Champions-League-Abends verantwortlich.

Dazu zählt unter anderem auch die Partie am ersten Spieltag zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Partien sich Amazon als Einzelspiele exklusiv hat sichern können.

Die UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video

Zwar zeigt Prime Video deutlich weniger Partien als DAZN, dennoch sind dort einige Kracher dabei. Die Einzelspiele, an denen Amazon exklusiv die Rechte hält, können bei DAZN auch nicht in der Konferenz verfolgt werden.

Die Partien für die ersten drei Spieltage stehen bereits fest:

1. Spieltag | 14. September: FC Barcelona vs. FC Bayern München (Anpfiff 21.00 Uhr)

2. Spieltag | 28. September: Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon (Anpfiff 21.00 Uhr)

3. Spieltag | 19. Oktober: Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund (Anpfiff 21.00 Uhr)

4. Spieltag | 02. November: Ausstehend

5. Spieltag | 23. November: Ausstehend

6. Spieltag | 07. Dezember: Ausstehend

Allerdings hat Amazon natürlich nicht nur Rechte an der Gruppenphase erworben, sondern wird auch ausgewählte Partien der K.O.-Phase ausstrahlen. Insgesamt acht Begegnungen. Vier Achtelfinalpartien, zwei Viertelfinalduelle, sowie zwei Halbfinalbegegnungen. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht der Verteilung der Spiele:

Amazon Prime DAZN Einzelspiele 16 Live-Einzelspiele 121 Live-Einzelspiele Konferenz - Exklusiv bei DAZN Gruppenphase 6 Topspiele LIVE 90 der 96 Gruppenspiele LIVE Achtelfinale 4 12 Viertelfinale 2 6 Halbfinale 2 2 Finale - DAZN

Die Champions League bei Prime Video: Was kostet das Prime-Abonnement?

Wie bei anderen Streaminganbietern gibt es auch bei Amazon Prime Video zwei Abonnement-Modelle. Das heißt auch: Das Angebot ist leider nicht kostenlos. Ihr habt dabei die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabonnement.

Für ein monatliches Abo zahlt Ihr 7,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für ein Jahresabo, sind einmalig 69 Euro fällig. Außerdem gibt es auch gute Nachrichten für alle Studenten, Auszubildenden und Lehrlinge: Für Euch hat Amazon ein besonderes Angebot parat. Alle Informationen dazu sind nur einen Klick entfernt .

Habt Ihr ein solches Abonnement abgeschlossen, sind die Inhalte von Prime Video überall für Euch verfügbar. Neben dem Live-Fußball habt Ihr zudem Zugriff auf exklusive Fußball-Dokumentationen wie "All or Nothing".

Das Champions-League-Team bei Amazon Prime Video

Um eine qualitativ hochwertige Übertragung zu gewährleisten, braucht es natürlich angemessenes Personal. Dort hat sich Amazon nicht lumpen lassen und einige dicke Fische an Land gezogen.

Zum Team gehören: