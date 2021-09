FC Bayern München vs. Dynamo Kiew live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

In der UEFA Champions League treffen heute der FC Bayern München und Dynamo Kiew aufeinander. Goal begleitet das Duell hier und jetzt im LIVE-TICKER.

Der FC Bayern München ist mit einem Sieg in die neue Saison der UEFA Champions League gestartet. Nun will der Rekordmeister am 2. Spieltag der Gruppenphase im heutigen Heimspiel gegen Dynamo Kiew nachlegen. Um 21 Uhr ertönt in der Allianz Arena der Anpfiff.

Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht, oder kann Kiew mit einer Überraschung aufwarten? Goal verrät es Euch im kostenlosen LIVE-TICKER, Ihr habt aber auch die Chance, das Spiel gratis im TV und LIVE-STREAM zu schauen.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew im LIVE-TICKER | Vor Beginn

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung FC Bayern - Aufstellung Kiew - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der UEFA Champions League - der FC Bayern München empfängt um 21 Uhr Dynamo Kiew.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew live: Die Aufstellung

Aufstellung Bayern München:

Aufstellung Dynamo Kiew:

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor Champions-League-Partie

Bayern München und Dynamo Kiew standen sich bisher 10-mal in europäischen Wettbewerben gegenüber, wobei die Bayern die Hälfte dieser Begegnungen gewannen (1U 4N).

Bayern München gewann alle vier bisherigen Heimspiele gegen Dynamo Kiew im Europapokal/UEFA Champions League und blieb dabei dreimal ohne Gegentor. Dies ist jedoch das erste Spiel seit Dezember 1999, als die deutschen Gastgeber in der zweiten Gruppenphase 2-1 gewannen.

In den letzten drei Spielzeiten der UEFA Champions League gewann Bayern München die meisten Spiele (20) und schoss die meisten Tore (73) - in 14 der 22 Spiele in diesem Zeitraum erzielte der FCB drei oder mehr Tore.

Dynamo Kiew blieb in sieben der letzten 11 UEFA Champions League-Spielen ohne Tor (2S 3U 6N), obwohl sie in den letzten beiden Spielen eine weiße Weste behielten, nämlich beim 1-0-Sieg gegen Ferencvarosi TC am sechsten Spieltag der Gruppenphase 2020/21 und beim torlosen Unentschieden gegen Benfica am ersten Spieltag dieser Saison.

Bayern München gewann 32 der letzten 34 Heimspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League (1U 1N). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es im Dezember 2013 gegen Manchester City, wo der FCB 2-0 führte.

Dynamo Kiews Trainer Mircea Lucescu traf in der UEFA Champions League zuletzt im März 2015 auf Bayern München - damals verlor er mit Schachtar Donezk in der Allianz Arena mit 0-7. Es ist Lucescus höchste Niederlage in diesem Wettbewerb und der geteilt höchste CL-Sieg der Bayern (ebenfalls 7-0 gegen Basel im Jahr 2012).

Bayern Münchens Thomas Müller erzielte am ersten Spieltag gegen Barcelona in seinem 125. Spiel in der UEFA Champions League sein 49. Tor und könnte der achte Spieler werden, der 50 Tore in diesem Wettbewerb erzielte, und der erste Deutsche, dem dieses Kunststück gelingt.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski war in seinen letzten 17 Einsätzen in der UEFA Champions League an 27 Toren direkt beteiligt (22 Tore, 5 Assists) und gewann alle 17 Spiele. Das ist die längste Siegesserie eines Spielers in der Geschichte der Champions League und zieht mit seinem Teamkollegen Manuel Neuer gleich (zwischen September 2019 und Februar 2021).

Der 19-jährige Illia Zabarnyi von Dynamo Kiew absolvierte als Teenager mehr UEFA-Champions-League-Einsätze als jeder andere Ukrainer (sieben) - als er im September 2002 geboren wurde, absolvierte sein jetziger Trainer Mircea Lucescu bereits 29 UEFA-Champions-League-Spiele.

Seit Beginn der vergangenen Saison kreierte Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich in der UEFA Champions League 13 Torschussvorlagen (er spielte den Pass auf den Spieler, der die Torschussvorlage lieferte) - nur Lionel Messi (18) und Luka Modric (14) kreierten in diesem Zeitraum mehr.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Champions League

2. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League - die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM sehen. Hier erfahrt Ihr alles zum Spiel FC Bayern gegen Kiew.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Es läuft beim FC Bayern. Mit einem Sieg gegen Dynamo Kiew könnten die Münchner nun auch in der Champions League früh für klare Verhältnisse sorgen.

München (SID) Julian Nagelsmann ist jung, dynamisch und erfolgreich - und er probiert gerne Neues aus. Nicht nur auf dem Fußball-Platz, auch knapp daneben. Vor dem Spiel der Champions League gegen Dynamo Kiew kurvte der Trainer des FC Bayern über das Klubgelände an der Säbener Straße, unter seinen Füßen ein hippes, mit E-Motor angetriebenes All-Terrain-Skateboard aus Bambus, Preis: 1899 Euro. Und wenig überraschend machte er eine gute Figur.

Auch was seine Mannschaft angeht, steht Nagelsmann gut da. Der ewig mahnende Joshua Kimmich mag bemängeln, dass "wir bisher nicht alle Spiele souverän gestaltet haben". Aber das, betonte Thomas Müller, sei das "Meckern auf hohem Niveau". In der Tat ist es ja so: Neun Pflichtspiele hat der FC Bayern unter Nagelsmann bestritten, eines davon, das erste, endete unentschieden, doch die folgenden acht gewannen die Münchner.

Es spricht wenig dagegen, dass dem 3:0 beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Kiew nicht der zweite Sieg im zweiten Spiel der Champions League folgt.

"Wir sind mit uns völlig im Reinen, sind super happy, haben eine super Stimmung, halten gut zusammen, haben mega Bock und sehr viel Hunger auf Erfolg", sagte Serge Gnabry und betonte: "Wir wollen die Champions League gewinnen, und wir haben eine Mannschaft, mit der wir das können."

Auch für Nagelsmann hat das Duell mit Kiew eine weiterführende Bedeutung. Klar, sagte er, "wir wollen gerne sechs Punkte haben und Tabellenführer bleiben", es stehe allerdings noch mehr auf dem Spiel.

"Am Ende geht es darum zu bestätigen, dass wir einer der Favoriten sein können", sagte er, sprich: Der Konkurrenz, vor allem aber sich selbst zu beweisen, dass der Titel nur über den FC Bayern führt.

Am mangelnden Wissen über Kiew wird es nicht scheitern. "Ich habe immer den Anspruch, alles über den Gegner zu wissen", betonte Nagelsmann, "wir haben genau so viele Spiele von Kiew angeschaut wie von Fürth und Barcelona."

Wie zum Beweis referierte der Trainer bei der virtuellen Pressekonferenz am Dienstag dann aus dem Stegreif und bis ins kleinste taktische Detail über Stärken und Schwächen des ukrainischen Rekordmeisters.

Auch zu seinem fußballerischen Vermögen hat Nagelsmann eine sehr konkrete Meinung. "Überschaubares Niveau" sei das, was er vor dem Training mit seinen Co-Trainern da anzubieten habe, berichtete er mit breitem Grinsen. Und ja, er wisse zwar, "dass viele das kritisch sehen und sagen: Was daddelt der rum mit seinen 34, der soll sich aufs Trainersein konzentrieren." Als ehemaliger Spieler habe er aber einfach Spaß am Kicken.

Auslöser der Einlassung zum eigenen Können: Vor der Einheit am Dienstag wurde Nagelsmann "beim Daddeln" von Co-Trainer Xaver Zembrod umgepflügt.

War allerdings halb so wild, versicherte er. "Ich habe zähe Sprunggelenke, ich spüre nix und wäre bereit." Dann vielleicht doch lieber Skateboard.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. Trainer: Nagelsmann

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. Kiew: Buschtschan - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Sydortschuk - Tsygankow, Schaparenko, Garmasch, de Pena - Supriaga. T rainer: Lucescu

Buschtschan - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Sydortschuk - Tsygankow, Schaparenko, Garmasch, de Pena - Supriaga. Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew im LIVE-TICKER: Das UCL-Gruppenspiel im Überblick