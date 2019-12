Wer zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. live im TV und LIVE-STREAM? So wird Boxen Abend übertragen

Boxen: Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. steigen in den Ring. Wir verraten Euch, wie Ihr den Fight live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Es ist Zeit für den Mega-Fight. Am Samstagabend boxt Andy Ruiz Jr. im Re-Match gegen Anthony Joshua. Das Boxkampf steigt um 21.45 Uhr in Riad, .

Ruiz gegen Joshua? Im Juni 2019 standen sich beide Schwergewichte schon einmal gegenüber. Andy Ruiz Jr. schlug dabei den Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua viermal zu Boden und stieß den klaren Favoriten am Ende vom Schwergewichts-Thron. Ruiz' Sieg wurde später als große Sensation im Boxsport gefeiert.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer den Mega-Fight Abend live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Der Boxkampf im Detail

Duell Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua Datum Samstag, 07. Dezember 2019 // 21.45 Uhr Ort Riad, Saudi Arabien Zuschauer 15.000 Plätze

Boxen: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. live im TV verfolgen - geht das?

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Der Mega-Kampf! Das Duell der beiden Schwergewichtsboxer wird mit großer Spannung erwartet. Und Ihr wollt live dabei sein? Dann aufgepasst.

Doch vorab müssen wir Euch leider die schlechte Nachricht mitteilen: Kein deutscher TV-Sender zeigt den Boxkampf zwischen Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. live im TV. Weder RTL noch Sky oder andere deutsche Sportsender übertragen den Boxfight live im Fernsehen.

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Mega-Fight zwischen Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. Abend live verfolgen wollt. Doch Achtung: DAZN ist ein reiner Streamingdienst und zeigt den Boxkampf dementsprechend ausschließlich im LIVE-STREAM . Ihr müsst dennoch nicht auf einen spannenden Boxabend auf Eurem TV-Gerät verzichten.

Ein Smart-TV ist die Lösung: DAZN bringt Euch Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei und sucht nach der DAZN-App.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM bei DAZN! So könnt Ihr den Mega-Fight auf Eurem Smart-TV schauen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Boxen: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Ihr habt so richtig Bock auf einen geilen Boxkampf? Dann seid Ihr bei DAZN goldrichtig! Nur beim Streamingdienst seht Ihr den Mega-Fight zwischen Andy Ruiz Jr. und Anthony Joshua in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos dazu erhaltet Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. im LIVE-STREAM

Es ist angerichtet, alles ist bereit für den Mega-Fight! Und Ihr könnt live dabei sein: Nur DAZN zeigt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr seht bei DAZN jedoch nicht nur den Mainfight der beiden Schwergewichte , sondern auch zahlreiche Vorkämpfe .

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. live bei DAZN: Wann geht's los? Wer kommentiert?

Ab 20.45 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Übertragung live aus Riad, Saudi-Arabien. Für den Mega-Boxkampf ist am Samstagabend folgendes DAZN-Team an den Mikrofonen:

DAZN zeigt / überträgt Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. live: Alle Infos zum Streamingdienst und zum Gratismonat

Habt Ihr Bock, den Mega-Fight zwischen Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Kein Problem. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, seid Ihr live und kostenlos dabei. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis - so auch den Stream zu Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr..

Handy, Tablet, Laptop/Computer, Playstation 4, Smart-TV und Co. - Ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Wer zeigt / überträgt Boxen live? Anthony Joshua im Portät

NAME Anthony Joshua KAMPFNAME AJ GEBURTSDATUM 15. Oktober 1989 (30 Jahre alt) NATIONALITÄT Großbritannien GEWICHTSKLASSE / STIL Schwergewicht / Linksausl GRÖSSE 1,98 m SIEGE 22 (bei 23 Kämpfen) NIEDERLAGEN 1 UNENTSCHIEDEN 0

Wer zeigt / überträgt Boxen live? Andy Ruiz Jr. im Porträt