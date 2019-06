Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: So läuft Boxen im LIVE-STREAM und TV

Im Boxen steht ein Mega-Kampf bevor: Anthony Joshua trifft auf Andy Ruiz. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

AJ geht nach NYC: In seinem 23. Profikampf tritt Anthony Joshua zum ersten Mal außerhalb von Großbritannien an und verteidigt seine vier Gürtel im Madison Square Garden gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz Jr. , der zum zweiten Mal in seiner Karriere eine WM-Chance bekommt. Der Kampf zwischen den beiden Schwergewichten startet am frühen Sonntagmorgen um 4.30 Uhr deutscher Zeit. Aber schon Stunden davor liefern sich insgesamt 14 Sportler einen heftigen Schlagabtausch bei den Vorkämpfen (mehr dazu siehe unten).

Der ungeschlagene Brite tritt gegen den erst einmal besiegten Mexikaner Andres Ponce Ruiz in den Ring , um seine vier Schwergewichtstitel zu verteidigen. Im Madison Square Garden warten 20.000 Zuschauer auf den Kampf der Extraklasse.

Ursprünglich sollte Anthony Joshua am 1. Juni gar nicht gegen Andy Ruiz boxen, Jarell Miller war als Gegner vorgesehen, der aber wegen eines positiven Dopingtests gesperrt wurde.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, ob und wie der Schlagabtausch zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein wird.

Wann findet der Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. statt?

Kampf Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. Datum und Uhrzeit Sonntag, 2. Juni 2019 | ca. 3.00 Uhr Ort Madison Square Garden, New York (USA) LIVE-STREAM LIVE auf DAZN

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr. heute im LIVE-STREAM: So wird Boxen übertragen

Wenn der Ringrichter den Boxkampf freigibt, kann man natürlich live mit von der Partie sein. Die Lösung ist der LIVE-STREAM von DAZN. Der Kampf wird in Deutschland live und exklusiv vom Streamingdienst übertragen .

Der Stream zur Main Card startet dabei am späten Samstagabend um 23:30 Uhr . Durch die insgesamt sieben Vorkämpfe begleiten Euch Kommentator Mark Bergmann und Christina Hammer als Expertin.

Der Kampf zwischen Joshua und Ruiz ist auf den frühen Sonntagmorgen , 4:30 Uhr (deutsche Zeit), angesetzt. Sobald sich das Main-Event nähert, wechselt DAZN die Personen, die das Event für Euch begleiten. Zum Mega-Kampf im Schwergewicht erwartet Euch Uli Hebel am Kommentatoren-Mikrofon. Unterstützt wird er von Andreas Selak als Experte .

Boxen der Schwergewichte! Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. läuft am Samstag 01.06. live auf #DAZN . #DAZNfightclub pic.twitter.com/fAaF9lJkcH — DAZN DE (@DAZN_DE) 20. Mai 2019

Jeder Kunde von DAZN kann den Kampf ohne jeglichen Aufpreis sehen. Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann sich über den obenstehenden Link einen Gratismonat sichern und den Kampf somit kostenlos im LIVE-STREAM genießen. Nach dem Gratismonat kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN 9,99 Euro im Monat. Bezahlt werden kann der Streamingdienst mittlerweile auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir für Euch alle Informationen zur Bezahlung von DAZN zusammengestellt .

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Der Kampf kommt heute nicht im TV, aber auf dem Fernseher

Da der Streamingdienst DAZN in das exklusive Übertragungsrecht besitzt, kommt der Kampf nicht im klassischen TV. Eine Übertragung von RTL oder einem anderen Sender, der des Öfteren Boxen live zeigt, wird es nicht geben.

Aber DAZN lässt sich auch ganz einfach auf dem Fernseher anschauen, da auch für Apps für diverse Smart-TVs bereitgestellt werden. Wer einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, kann über die entsprechen kostenlos herunterladbaren Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM in HD-Qualität genießen.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.: Die Steckbriefe beider Boxer

Vor dem Kampf lohnt sich natürlich ein Blick auf die Zahlen der beiden Boxer. In den untenstehenden Tabellen könnt Ihr wichtige Informationen zu Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. bekommen - unter anderem die Bilanz, die K.O.-Quote, die Größe, Reichweite und das Alter der beiden Gegner. Außerdem wird die Frage beantwortet, mit welchem Stil die beiden boxen.

Anthony Joshua im Steckbrief

ANTHONY JOSHUA Bisherige Kampf-Bilanz bei 22 Profi-Kämpfen 22 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen K.O.s 21 (Quote: 95,4 Prozent) Größe 1,98 m Reichweite 208 cm Alter 29 Nationalität Stil Linksauslage

Andy Ruiz Jr. im Porträt