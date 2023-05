Wann spielt Deutschland im Juni und wo finden die Länderspiele statt?

Nach Ende der Saison auf Vereinsebene wird das DFB-Team noch drei Länderspiele absolvieren. Hier gibt es alle Infos dazu.

Rund ein Jahr vor der Heim-EM in Deutschland will das DFB-Team um Nationaltrainer Hansi Flick dafür sorgen, dass im Land eine Euphorie entsteht.

Im Juni stehen dabei noch drei Länderspiele an, ehe auch die DFB-Stars anschließend in die verdiente Sommerpause gehen können. Zwei der Partien werden zuhause ausgetragen, eine Begegnung findet auswärts statt.

Gegen wen spielt Deutschland im Juni? Und wo finden die Partien statt? GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen dazu.

Wann spielt Deutschland im Juni? Das sind die Termine für die nächsten Länderspiele

DATUM SPIEL ORT Montag, 12. Juni 2023, 18 Uhr Deutschland - Ukraine wohninvest WESERSTADION, Bremen Freitag, 16. Juni 2023, 20.45 Uhr Polen - Deutschland Stadion Narodowy, Warschau Dienstag, 20. Juni 2023, 20.45 Uhr Deutschland - Kolumbien Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Deutschland gegen Ukraine: Wann und wo findet das Länderspiel statt?

Es ist das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft und ein Benefizspiel für die unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine.

Der DFB setzte die Partie am Montag, den 12. Juni, bereits für 18 Uhr an, um es auch den jüngsten Fans zu ermöglichen, entweder vor Ort im Stadion oder am Fernseher zuschauen zu können.

Stattfinden wird das Spiel zwischen der DFB-Elf und den Ukrainern in Bremen.

Länderspiele im Juni: Wann und wo spielt Deutschland gegen Polen?

Das zweite Testspiel im Juni wird die einzige der drei anstehenden Partien sein, die auswärts ausgetragen wird.

Getty Images

Das DFB-Team trifft am Freitag, den 16. Juni, in Warschau auf Polen um Robert Lewandowski. Der Anstoß der Partie wird um 20.45 Uhr erfolgen.

Wann spielt Deutschland gegen Kolumbien?

Das letzte der drei Testspiele nach Ende der laufenden Saison steigt am Dienstag, den 20. Juni.

Dann empfängt Deutschland in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen Kolumbien. Los geht es um 20.45 Uhr.

DFB-Team: Wann beginnt die EM 2024?

Als Gastgeber muss sich Deutschland für die EM 2024 nicht qualifizieren, sondern ist automatisch gesetzt.

Das Turnier beginnt am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel, das wie bei der WM 2006 in München stattfindet.

Das EM-Finale steigt dann am 14. Juli 2024 in Berlin.