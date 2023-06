Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Länderspiels

Deutschland trifft am Dienstag in einem Länderspiel auf Kolumbien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Während in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland der vierte Spieltag ansteht, bestreitet die DFB-Auswahl ihr drittes Länderspiel im Juni. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (20. Juni) mit Kolumbien zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.45 Uhr.

In der Gelsenkirchener Veltins-Arena steigt ein Duell auf Augenhöhe. Denn: Es messen sich der 14. und der 17. im FIFA-Ranking vom 6. April.

Deutschland vs. Kolumbien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Deutschland – Kolumbien Wettbewerb Länderspiel Datum Dienstag, 20. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Deutschland-News

Für Deutschland handelt es sich um das zweite Länderspiel gegen eine südamerikanische Auswahl binnen weniger Monate. Denn: Am 25. März gelang ein 2:0 gegen Peru.

Drei Tage später unterlag die Elf von Hansi Flick mit 2:3 gegen die Nummer vier der Welt aus Belgien. Danach erlebte Deutschland am Montag vor einer Woche im Benefiz-Spiel gegen die Ukraine ein 3:3. Joshua Kimmich verwertete in der 91. Minute einen Strafstoß.

Es folgte am Freitag eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Polen. Spätestens jetzt steht fest, dass ein Jahr vor der Heim-EM jede Menge Arbeit auf die DFB-Auswahl wartet.

Die Aufstellung von Deutschland

Kolumbien-News

Mit mehr Selbstvertrauen im Gepäck reist Kolumbien nach Gelsenkirchen. Denn: Die Cafeteros bezwangen am Freitag auf spanischem Terrain den Irak mit 1:0.

Damit feierten die Südamerikaner, die ihr letztes Wettbewerbsspiel im März 2022 bestritten, den fünften Sieg binnen sieben ungeschlagenen Auftritten mit Néstor Lorenzo an der Seitenlinie.

Hierbei gewann Kolumbien unter anderem gegen Mexiko und Japan. Dazwischen zwangen die USA und Südkorea die Südamerikaner zu den einzigen Unentschieden in den jüngsten zehn Partien.

Die Aufstellung von Kolumbien:

Deutschland gegen Kolumbien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Deutschland 2 Siege Kolumbien 0 Unentschieden 2 Letztes Duell Deutschland vs. Kolumbien 3:0 (Testspiel, 2. Juni 2006)

