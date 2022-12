EM 2024, Tickets: Ab wann kann man Karten für die Europameisterschaft in Deutschland kaufen?

Die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Ab wann kann man Tickets für das Turnier kaufen?

Noch läuft die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, doch das folgende große Turnier wirft bereits seine Schatten voraus: die Europameisterschaft 2024. Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 wird die EM in insgesamt zehn deutschen Stadien ausgetragen. Für die DFB-Auswahl, die bei der WM 2022 bereits in der Vorrunde ausschied, dürfte es bei der Kontinentalmeisterschaft im eigenen Land um Rehabilitation nach den schwachen Leistungen in Katar gehen. Doch ab wann können Fans die Tickets kaufen? GOAL hat die bislang vorhandenen Infos gesammelt.

Sowohl vor als auch nach der Weltmeisterschaft in Katar war die Kritik am DFB groß, auf moralische Bedenken vieler Fans folgte Unzufriedenheit ob der sportlichen Leistungen inklusive des Ausscheidens in der Gruppenphase im Wüstenstaat. Mittlerweile wurden erste Konsequenzen im Verband gezogen, Oliver Bierhoff ist fortan nicht mehr Manager der deutschen Nationalmannschaft und wird daher bei der Heim-EM 2024 nicht in führender Rolle agieren. Inwiefern sich auch Spieler aus der DFB-Auswahl zurückziehen, ist noch nicht bekannt.

"Die Stimmung war auch vor der WM nicht doll. Wer mich kennt, der weiß, dass wir das sehr schnell aufarbeiten werden. Wir schauen, wie wir das Ganze jetzt angehen wollen, was unsere Ideen sind - gerade mit Blick auf die Euro", so Bundestrainer Hansi Flick nach der Enttäuschung bei der WM. Die EM in Deutschland steht daher ganz im Zeichen der Wiedergutmachung. Aber wann können Fans Tickets für das Turnier erwerben?

EM 2024, Tickets: Karten für die Europameisterschaft in Deutschland kaufen - Infos zum Turnier

Wettbewerb: Europameisterschaft 2024 Zeitraum: 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024 Teilnehmende Teams: 24 Titelverteidiger: Italien Austragungsort: Deutschland

EM 2024, Tickets: Kann man jetzt schon Karten für die Europameisterschaft in Deutschland kaufen?

Einen offiziellen Vorverkauf zum Turnier in Deutschland gibt es aktuell noch nicht. Zudem ist auch nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt der Kauf von Karten möglich ist. Bei der vergangenen Kontinentalmeisterschaft startete der Vorverkauf ein knappes Jahr vor dem ursprünglich geplanten Turnierbeginn im Juni 2020, der aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde.

Wollt Ihr Karten erwerben, tut ihr dies in jedem Fall über die offizielle Website der UEFA EURO 2024. Andere Verkaufsstellen sind nicht autorisiert.

EM 2024, Tickets: Wie teuer sind die Karten für die Europameisterschaft in Deutschland?

Auch die Preise für die Tickets sind noch nicht bekannt, ein Blick in die Vergangenheit gewährt allerdings einen Einblick in die mögliche Preisstruktur.

So kostete beispielsweise eine Karte für ein Gruppenspiel in München bei der EM 2021 zwischen 50 und 185 Euro, der Besuch eines K.-o.-Spiels war ab 75 Euro möglich. Ein ähnlicher Rahmen ist auch bei der Heim-EM denkbar.

EM 2024, Tickets: Auslosung, Eröffnungsspiel, Finale - welche Termine der Europameisterschaft in Deutschland sind bereits fix?

Zwar sind die Informationen zum Ticketkauf noch relativ dünn, zum Zeitplan des Turniers selbst gibt es aber schon einiges zu vermelden. So wird das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München ausgetragen, das Finale steigt im Berliner Olympiastadion am 14. Juli. Nachfolgend seht Ihr den kompletten Zeitplan von der Qualifikation - an der Deutschland als Gastgeber nicht teilnehmen wird - bis zum Endspiel.

Auslosung der Quali-Gruppen: 9. Oktober 2022 in Frankfurt (zur Übersicht)

EM-Quali: März bis November 2023

Auslosung der EM-Gruppen: Dezember 2023 in Hamburg

März 2024: Austragung der Playoffs

EM-Gruppenphase: 14. Juni bis 26. Juni 2024

EM-Achtelfinale: 29. Juni bis 2. Juli 2024

EM-Viertelfinale: 5. und 6. Juli 2024

EM-Halbfinale: 9. und 10. Juli 2024

EM-Finale: 14. Juli 2024

EM 2024, Tickets: Kauf von Karten für Europameisterschaft in Deutschland noch nicht möglich - Austragung in zehn Stadien

Insgesamt wird die EM in zehn Arenen ausgespielt, die je nach Lage der Städte in drei Regionen (Nord, Süd und West) unterteilt wurden. Eine Mannschaft wird dabei maximal in zwei der drei Regionen ihre Gruppenspiele austragen, um die Umweltbelastung bei Anreise von Team und Fans zu minimieren. In der Tabelle seht Ihr alle Stadien, die zur EURO 2024 nicht den Namen des Sponsors aus dem Ligabetrieb tragen werden, mit der Kapazität sowie den dort stattfindenden Spielen.

Zudem ist bereits sicher, dass Deutschland neben dem Eröffnungsspiel in München auch in Stuttgart (2. Spieltag) und Frankfurt (3. Spieltag) antreten wird.