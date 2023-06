Deutschland vs. Ukraine, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute?

Ein Jahr vor dem Start der Heim-EM absolviert Deutschland in den nächsten Tagen drei Testspiele. Wie stellt Flick heute gegen die Ukraine auf?

Am Montag steht für Deutschland das erste von drei Test-Länderspielen im Juni an. Um 18 Uhr trifft das DFB-Team heute im Wohninvest Weserstadion in Bremen auf die Ukraine.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick geht es bei den anstehenden Partien darum, im Optimalfall eine Euphorie mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr entstehen zu lassen. Für das Turnier ist die DFB-Elf bekanntlich automatisch qualifiziert und wird bis dorthin lediglich Testspiele bestreiten.

Wie könnte Deutschlands Aufstellung heute gegen die Ukraine aussehen? GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit allen wichtigen Informationen.

Deutschland, Aufstellung heute: So spielt das DFB-Team gegen die Ukraine

Diese Elf schickt Hansi Flick auf den Rasen: Trapp - Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck - Wolf, Kimmich, Goretzka, Brandt, Raum - Füllkrug, Sané.

Deutschland gegen Ukraine: Wie könnte die DFB-Aufstellung heute aussehen?

Hansi Flick hat im Vorfeld der drei Länderspiele im Juni (gegen Ukraine, Polen und Kolumbien) einen Systemwechsel angekündigt und verraten, dass er für die Partien mit einer Dreierkette plant.

Diese Dreierkette könnte heute gegen die Ukraine aus Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck bestehen. Im Tor wird Kevin Trapp zum Einsatz kommen, der den Vorzug gegenüber Marc-André ter Stegen erhält. Ter Stegen ist in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer normalerweise die Nummer eins.

Auf den beiden Außenpositionen hat Flick dann mehrere Optionen. Robin Gosens ist zum Beispiel wieder im Kader, wird gegen die Ukraine aber noch nicht zur Verfügung stehen, da er am Samstag noch mit Inter Mailand das Champions-League-Finale bestritten hat.

Gut möglich, dass Flick auf links David Raum ranlässt, der im Saison-Endspurt bei Leipzig zuletzt wenig spielen durfte. Auf der rechten Seite könnten Raums RB-Kollege Benjamin Henrichs, Marius Wolf oder Jonas Hofmann spielen.

Setzt Flick auf drei Mann im Mittelfeldzentrum, könnten dort Emre Can, Joshua Kimmich und Jamal Musiala auflaufen (Ilkay Gündogan stand am Samstag noch im CL-Finale auf dem Platz). Davor könnten Kai Havertz, Florian Wirtz oder Julian Brandt etwas hängend agieren und Niclas Füllkrug als echte Spitze. Timo Werner steht noch nicht zur Verfügung, nachdem er im DFB-Pokalfinale wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden musste.

Mögliche Aufstellung von Deutschland heute:

Trapp - Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck - Henrichs, Kimmich, Can, Musiala, Raum - Havertz - Füllkrug

Deutschland, Aufstellung heute: Wie hat Hansi Flick im letzten Länderspiel spielen lassen?

Die Partie gegen Belgien am 28. März in Köln war Deutschlands zweites Länderspiel des Jahres und auch das zweite Spiel nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar.

Gegen starke Belgier erwischte das DFB-Team dabei einen schwachen Start, lag bereits nach neun Minuten mit 0:2 in Rückstand. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung bereiteten Niclas Füllkrug und Co. Belgien dann aber doch noch Probleme und hätten am Ende zumindest ein Unentschieden verdient gehabt. Letztlich verlor Deutschland die Partie mit 2:3.

Getty Images

Mit Felix Nmecha und Josha Vagnoman feierten dabei übrigens zwei Akteure ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Deutschland, Aufstellung: So spielte das DFB-Team gegen Belgien

ter Stegen - Wolf (81. Vagnoman), Ginter, Kehrer, Raum (68. Günter) - Kimmich, Goretzka (32. Felix Nmecha) - Gnabry, Wirtz (32. Can), Werner (81. Berisha) - Füllkrug (81. Schade)

Aufstellung: Wie hat Deutschland gegen Peru gespielt?

Das erste Länderspiel des Jahres 2023 fand am 25. März in Mainz gegen Peru statt. Zwei Füllkrug-Tore in der ersten Halbzeit sorgten dabei für einen 2:0-Sieg.

Kai Havertz hätte in der zweiten Hälfte per Elfmeter noch auf 3:0 erhöhen können, scheiterte jedoch vom Punkt.

Getty Images

Mit Mergim Berisha, Marius Wolf und Kevin Schade durften dabei drei Spieler ihre Länderspiel-Premiere geben.

Die Aufstellung von Deutschland gegen Peru:

ter Stegen - Wolf, Ginter, Schlotterbeck (86. Kehrer), Raum - Kimmich, Can (46. Goretzka) - Wirtz (46. Götze), Havertz (75. Schade) - Füllkrug (75. Berisha), Werner (46. Gnabry)

Aufstellung von Deutschland heute: Das ist der DFB-Kader für die Länderspiele im Juni