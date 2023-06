Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM

Deutschland trifft am Freitag in einem Länderspiel auf Polen. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am Freitag (16. Juni) um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß zum Länderspiel Polen gegen Deutschland.

Die Partie findet im Nationalstadion in Warschau statt.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr Polen vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel Polen vs. Deutschland Wettbewerb Länderspiel, internationales Freundschaftsspiel Anstoß Freitag, 16. Juni, 20.45 Uhr Stadion Nationalstadion in Warschau Übertragung ARD

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland live im TV?

Das Länderspiel zwischen Polen und Deutschland wird am Freitag live bei der ARD übertragen. Das Erste zählt zum Free-TV. Daher ist dort das Länderspiel aus Warschau frei empfangbar zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland im LIVE-STREAM?

Im LIVE-STREAM könnt Ihr Polen gegen Deutschland auch bei der ARD schauen. Hierfür müsst Ihr nichts bezahlen. Ihr gelangt HIER direkt zum Stream.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland? Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

GOAL wird einen LIVE-TICKER zum Spiel Polen gegen Deutschland bereitstellen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene, bleibt über das Geschehen im Nationalstadion in Warschau stets auf dem Laufenden – und wenn in der polnischen Hauptstadt ein Tor fällt, werdet Ihr beinahe in Echtzeit darüber informiert. HIER kommt Ihr direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Die Aufstellung folgt rund eine Stunde vor dem Anstoß.

Polen setzt auf folgende Aufstellung:

Ihr erfahrt die Aufstellung rund 60 Minuten vor dem Spielbeginn.