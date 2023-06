Deutschland vs. Polen, Aufstellung: Wie spielt das DFB-Team heute?

Deutschland absolviert am Freitag ein Testspiel in Polen. Wie sieht die Aufstellung der DFB-Elf dabei aus?

Nach dem 3:3 gegen die Ukraine am Montag steht für die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (16. Juni) das nächste Testspiel auf dem Weg zur Heim-EM 2024 an. In Warschau trifft die Elf von Bundestrainer Hansi Flick dabei auf Polen, der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Die Leistung des DFB-Teams beim jüngsten Remis gegen die Ukraine wurde in der Nachbetrachtung meist kritisch bewertet. Vor allem in der Defensive wurden Probleme ausgemacht.

Gegen Polen soll nun eine Steigerung und möglichst auch ein Sieg her. Wie stellt Flick dabei auf? GOAL hat hier alle wichtigen Informationen zur Aufstellung von Deutschland heute.

Deutschland, Aufstellung gegen Polen: So spielt das DFB-Team heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn, also gegen 19.45 Uhr, könnt Ihr hier die bestätigte Aufstellung des DFB-Teams einsehen.

Deutschland vs. Polen heute: Wie könnte die Aufstellung des DFB aussehen?

Trotz der drei Gegentore und der mitunter wackeligen Defensivleistung gegen die Ukraine will Bundestrainer Flick offenbar in Polen erneut eine Dreierkette ausprobieren. "Wir haben einen Plan, der das Ganze betrifft. Den werden wir weiter durchziehen", betonte Flick.

In jener Dreierkette könnte Flick im Vergleich zum Ukraine-Spiel am Freitag zwei Änderungen vornehmen: Lukas Klostermann wird vermutlich starten und für Nico Schlotterbeck in die Anfangsformation rücken. Zudem könnte Thilo Kehrer anstelle von Matthias Ginter eine Chance erhalten, komplettiert würde das Trio von Antonio Rüdiger. Im Tor dürfte diesmal indes Marc-André ter Stegen stehen, nachdem gegen die Ukrainer Kevin Trapp spielte.

Auf der rechten Außenbahn könnte Flick erneut auf Marius Wolf setzen, der am Montag zu den Besseren zählte. Auf links rückt möglicherweise Benjamin Henrichs für Leipzig-Kollege David Raum ins Team. Robin Gosens, hier ebenfalls eine Option, stieß nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Inter Mailand erst am Mittwochabend zur Mannschaft und dürfte daher für die Partie gegen Polen noch kein Startelf-Thema sein.

Im zentralen Mittelfeld könnten neben Kapitän Joshua Kimmich diesmal Emre Can und Jamal Musiala den Vorzug gegenüber Leon Goretzka und Julian Brandt erhalten. Ilkay Gündogan kam wie Gosens nach dem CL-Endspiel erst am Mittwochabend dazu, der City-Star wird daher wohl noch nicht von Beginn an auflaufen.

Da Timo Werner wegen seiner Sprunggelenksverletzung auch für das Spiel in Polen fraglich ist, dürfte Niclas Füllkrug im Sturm erneut beginnen. An seiner Seite könnte diesmal Kai Havertz agieren, der gegen die Ukraine zur Pause eingewechselt wurde, das 2:3 selbst erzielte und den Elfmeter zum 3:3 heraus holte.

Die mögliche Aufstellung von Deutschland heute gegen Polen:

ter Stegen - Klostermann, Kehrer, Rüdiger - Wolf, Kimmich, Can, Musiala, Henrichs - Havertz, Füllkrug

Deutschland, Aufstellung heute: Wie sah die Startelf gegen die Ukraine aus?

Füllkrug hatte die DFB-Elf am Montag in Bremen gegen die Ukraine früh in Führung gebracht.

Die Gäste drehten in der Folge jedoch die Partie, führten nach 56 Minuten mit 3:1. In der Schlussphase konnte Deutschland dann zumindest noch ein Unentschieden sichern, nach dem Anschlusstor von Havertz traf Kimmich per Elfmeter zum 3:3-Endstand.

Das war die deutsche Aufstellung beim 3:3 gegen die Ukraine:

Trapp - Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck (46. Klostermann) - Wolf (62. Hofmann), Kimmich, Goretzka (62. Musiala), Brandt (71. Wirtz), Raum (71. Henrichs) - Sané, Füllkrug (46. Havertz)

Deutschland, Aufstellung heute gegen Polen: Die Ergebnisse der DFB-Elf im Jahr 2023