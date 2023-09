"Das ist ein bisschen unaufrichtig": Alexi Lalas kritisiert mangelnde Transparenz von Inter Miami und MLS bei der Verletzung von Lionel Messi

Lionel Messis Nichberücksichtigung für das Atlanta-Spiel und deren späte Verkündung stoßen Alexi Lalas sauer auf.

WAS IST PASSIERT? Alexi Lalas hat den Umgang von Inter Miami mit dem Nicht-Einsatz von Superstar Lionel Messi im MLS-Spiel gegen Atlanta United (2:5) kritisiert. Der ehemalige US-Nationalspieler sagte im Alexi Lalas' State of the Union Podcast, dass man transparenter damit umgehen müsse, sollte ein Ausfall Messis drohen.

WAS WURDE GESAGT? Nachdem einige Experten und Fans, die teure Tickets für das Spiel in Atlanta gekauft hatten, Kritik an Messis Nichtberücksichtigung äußerten, beschwichtigte zunächst MLS-Commissioner Don Garber, indem er betonte, er könne "keine Mannschaft und keinen Spieler zwingen, etwas zu tun, das nicht im besten Interesse für die Gesundheit oder die Sicherheit des Spielers ist".

Lalas führte dazu aus: "Das ist ein bisschen unaufrichtig, vereinfachend und naiv, wenn es um die Major League Soccer geht und darum, was Don Garber als Commissioner mit Messi gemacht hat." Vom Moment seines Wechsels nach Miami an sei Messi "benutzt worden", um das Interesse anzukurbeln und "alles auf und neben dem Spielfeld hochzuspielen".

Laut Lalas wäre es dann nur fair, auch darauf hinzuweisen, wenn der 46-Jährige einmal nicht auflaufen könne. Schließlich habe man zuvor ausgiebig mit Messi die Werbetrommel gerührt: "Ich denke, dass sie, egal ob Inter Miami oder die MLS, wenn sie Informationen haben, dass er nicht spielen wird, es deutlich kommunizieren müssen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war angeschlagen von der Länderspielreise mit der argentinischen Nationalmannschaft zurückgekehrt und hatte wegen Muskelbeschwerden erstmals seit seinem spektakulären Wechsel von PSG zu Inter Mitte Juni ein Spiel verpasst.

"Ich denke, dass es wichtig ist, und ich denke, dass es für Fans, Teams und Medien sogar unerlässlich ist, Bescheid zu wissen", so Lalas.

WIE GEHT ES WEITER? Messi ist mittlerweile ins Training des Klubs aus Florida zurückgekehrt. Es wird erwartet, dass er beim nächsten Spiel gegen Toronto FC wieder aufläuft.

Trainer Tata Martino sagte: "Messi und (Jordi) Alba werden eine volle Einheit mit der Mannschaft absolvieren. Dann werden wir sehen, ob und wie lange sie spielen können."