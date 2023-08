Tickets für Lionel Messis Auftritt in Los Angeles sind teurer als Dauerkarten für die Rams oder die Chargers

Wer ein Spiel von Lionel Messi in den USA sehen möchte, muss mittlerweile unter Umständen ein hübsches Sümmchen hinblättern.

WAS IST PASSIERT? Der Hype um Lionel Messi in den USA hält unvermindert an und sorgt weiter für hohe Ticketpreise bei den Spielen seines Klubs Inter Miami. Am 3. September tritt der Verein aus Florida in Los Angeles zum Duell mit LAFC an und das Interesse ist riesig.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Auf der Online-Ticket-Börse Tickpick werden Karten für 789 US-Dollar gehandelt – Tendenz steigend. Zur Einordnung: Für 775 US-Dollar kann man jedes Spiel der NFL-Franchise LA Rams in der kommenden Saison schauen. Eine Jahreskarte der benachbarten Chargers kostet 823 US-Dollar, diese Marke dürften die Tickets für das Messi-Gastspiel am kommenden Wochenende ebenfalls knacken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war vor wenigen Wochen von PSG zu Inter Miami gewechselt und legte bei seinem neuen Klub einen Traumstart mit elf Toren in neun Spielen und dem erstes Titel der Vereinsgeschichte hin. Nicht zuletzt deshalb ist das Interesse an dem 36 Jahre alten Argentinier in den Vereinigten Staaten enorm.

WIE GEHT ES WEITER? Das Spiel im BMO Stadium steigt in der Nacht zum Montag. Für Messi und seine Mannschaftskameraden geht es dann darum, die Serie von neun Siegen in Folge fortzusetzen, um doch noch eine Chance zu haben, die Playoffs der MLS zu erreichen.