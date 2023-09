"Miami braucht Punkte": In Toronto rechnet man mit der Rückkehr von Lionel Messi bei Inter

Am Wochenende fehlte Messi seinem neuen Klub. Gegen Toronto könnte er wieder auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Beim MLS-Klub Toronto FC rechnet man damit, dass Superstar Lionel Messi (36) beim Ligaduell am Mittwoch wieder für Inter Miami aufläuft. Der Argentinier hatte das 2:5 gegen Atlanta United am Wochenende verpasst, nachdem er angeschlagen von der Albiceleste zurückgekehrt war.

WAS WURDE GESAGT? Torontos Routinier Víctor Vázquez (36), der einst in Barcelonas Akademie La Masia an der Seite Messis spielte, sagte: "Ich gehe davon aus, dass er am Mittwoch bereit ist, denn er spielt dann wieder vor seinen Fans. Außerdem braucht Miami die Punkte und darf sich keine Ausrutscher mehr leisten. Das geht uns aber genauso. Deswegen rechne ich damit, dass es ein unterhaltsames Spiel wird. Für uns und für die Zuschauer."

Terry Dunfield, Interimstrainer der Kanadier, meinte: "Wir hoffen, dass wir Messi erleben. Seit er in die Liga kam, hat er Unglaubliches geleistet. Nicht nur individuell, sondern auch für seinen Verein und für seine Mitspieler. Das Ansehen der Liga ist wegen ihm gestiegen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Pleite gegen Atlanta beendete für Miami eine Serie von zwölf Partien ohne Niederlage. Es war auch die erste Niederlage für den Klub seit der Messi-Verpflichtung Mitte Juni.

Inter kämpft nach missratenem Saisonstart um die Teilnahme an den Playoffs und belegt aktuell in der Eastern Conference den 14. und vorletzten Platz, Gegner Toronto ist das Schlusslicht.

Sieben Punkte fehlen Messi und Co. auf Rang neun, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Allerdings hat Miami im Vergleich zur Konkurrenz noch mindestens ein Spiel in der Hinterhand.

