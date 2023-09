Schlupfloch für Lionel Messi: Darum durfte Argentiniens Superstar in Bolivien auf der Bank sitzen, obwohl er nicht im Kader stand

Der Kapitän wollte nah bei seinen Mitspielern sein und nahm so gegen Bolivien formell eine neue Rolle ein.

WAS IST PASSIERT? Beim 3:0-Sieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Bolivien am Dienstag kam Kapitän Lionel Messi nicht zum Einsatz. Der 36-Jährige war angeschlagen und wurde nach stressigen Vorwochen von Trainer Lionel Scaloni geschont. Obwohl er nicht im Kader für das Spiel stand und entsprechend kein Einwechselspieler war, durfte Messi dennoch auf der Ersatzbank sitzen. Möglich machte das ein Trick des argentinischen Verbands (AFA).

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit Messi auf der Bank Platz nehmen durfte, listeten die Argentinier ihn für das Bolivien-Spiel als Assistenztrainer. Das berichtet TNT Sports. So konnte der Angreifer die Partie am Spielfeldrand neben Scaloni, dessen Stab und den Einwechselspielern verfolgen.

Dass Messi vor Ort war und nicht vorzeitig in seine Wahlheimat USA zurückkehrte, kam bei seinen Mannschaftskameraden gut an. So sagte zum Beispiel Atlético-Star Rodrigo de Paul: "Messi ist ein absoluter Leader und ein Beispiel für Liebe und Fürsorge für die Mannschaft. Er hätte wegfahren und den Geburtstag seines Sohnes Mateo genießen können, aber er ist hierher gekommen."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Argentinien ist perfekt in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Nach zwei Spielen hat der Titelverteidiger sechs Punkte auf dem Konto und mit 4:0 ein starkes Torverhältnis.

WIE GEHT ES WEITER? Nach der Rückkehr von der Nationalmannschaft geht es für Messi am Wochenende in der MLS weiter: Dann trifft er mit Inter Miami auf Atlanta United und will mit einem Sieg weiteren Boden im Kampf um einen Platz in den Playoffs gutmachen.