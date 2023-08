Unglaubliches Gehalt! Neymars Transfer von PSG zu Al-Hilal ist perfekt

Neymar verlässt Europa und ist der nächste große Name, der nach Saudi-Arabien wechselt. Er kassiert künftig ein enormes Gehalt.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer des brasilianischen Nationalstürmers Neymar von PSG zu Al-Hilal ist perfekt. Wie der Klub aus der Saudi Pro League am Dienstag offiziell mitteilte, unterschrieb der Angreifer einen Zweijahresvertrag.

Bei der Verkündung des Transfers auf Twitter schrieb Al-Hilal auf portugiesisch über Neymar: "Das wunderbare Talent... das die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Abgang Neymars von Paris Saint-Germain nach sechs Jahren dort hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Während der Klub ihn angesichts seines horrenden Gehalts gerne abgeben wollte, drängte auch der 31-Jährige nach den unschönen Vorfällen aus dem Frühjahr, als PSG-Ultras sein Haus belagert hatten, auf einen Wechsel. Das angestrebte Engagement bei einem europäischen Spitzenverein kam dabei nicht zustande. Angeblich war auch der FC Bayern einer der Klubs, bei denen Neymar unterkommen wollte.

Bei Al-Hilal ist Neymar der hochkarätigste zahlreicher namhafter Sommertransfers. Der Klub wollte ursprünglich Neymars ehemaligen Mannschaftskameraden Lionel Messi als neues Aushängeschild verpflichten. Dieser entschied sich aber für einen Wechsel von Paris zu Inter Miami.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar bringt PSG, wo er noch bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr unter Vertrag stand, laut übereinstimmender Medienberichte eine Ablöse von 90 Millionen Euro ein. Er löst damit Romelu Lukaku (Chelsea) als den Spieler ab, der während seiner Laufbahn am insgesamt am meisten Geld gekostet hat. Neymars Gehalt soll bei Al-Hilal rund 100 Millionen Euro pro Jahr betragen.

2017 hatte ihn PSG für die damalige Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymars Zeit bei PSG war geprägt von Verletzungen und Titeln, wobei der angestrebte Triumph in der Champions League nicht gelang. Der Angreifer gewann 12 Titel, in 173 Pflichtspielen erzielte er 118 Treffer. In der ewigen Torjägerliste des Klubs liegt er damit hinter Kylian Mbappé, Edinson Cavani und Zlatan Ibrahimovic auf dem vierten Rang.

Dazu lieferte er noch 77 Assists.