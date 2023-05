Rekordtorjäger von PSG: Kylian Mbappé liegt in der ewigen Torschützenliste vorn

GOAL wirft einen Blick auf die 20 erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des Hauptstadtklubs.

Paris Saint-Germain hat im Vergleich zu vielen anderen Spitzenklubs eine relativ kurze Geschichte. Der Verein wurde 1970 gegründet. In den vergangenen Jahren stieg er zu einem der erfolgreichsten Klubs Europas auf, mittlerweile zählt PSG sportlich längst zur Elite.

Maßgeblich dafür war natürlich die Übernahme durch Quatar Sports Investments im Jahr 2011. Seitdem sind viele Millionen Euro in den Klub geflossen und zahlreiche namhafte Spieler wurden verpflichtet.

Welche Spieler haben sich als Torschützen aber in den vergangenen 52 Jahren besonders hervorgetan?

Superstar Kylian Mbappé führt die ewige Torjägerliste mit über 200 Treffern an. Mbappé löste in der Saison 2022/23 Edinson Cavani als PSG-Rekordtorschütze ab.

Der Weltmeister von 2018 war zuvor der erste Spieler in der Geschichte der Ligue 1, der in einer Saison die meisten Tore und Assists markierte, als er in der Spielzeit 2021/22 28 Tore schoss und 17 Vorlagen gab.

Mbappés Vorgänger Cavani kam einige Jahre zuvor für 64 Millionen Euro Ablöse von Napoli und war seinerzeit der sechstteuerste Transfer in der Geschichte des Fußballs. Er rechtfertigte die Summe mit jeder Menge Treffern. Seine erfolgreichste Saison war jene von 2016/17, in der er in 50 Pflichtspielen 49-mal zuschlug.

Die schwedische Legende Zlatan Ibrahimovic liegt mit 156 Toren in nur 180 Spielen an dritter Stelle. Seine beste Zeit als Torjäger hatte er in den Farben von PSG, wo er im Durchschnitt alle 97 Minuten netzte.

Getty

Neymar, der die Saison 2022/23 in bestechender Form begonnen hat, belegt den vierten Platz vor dem Portugiesen Pauleta, der zwischen 2003 und 2008 für PSG spielte und 109 Treffer erzielte. Er wurde in den Spielzeiten 2005/06 und 2006/07 Torschützenkönig der Ligue 1. Auch wenn PSG zu dieser Zeit auf nationaler Ebene nicht so stark war, gelang es ihm, dem Verein zum Gewinn von zwei Coupe de France-Titeln und einem Coupe de la Ligue zu verhelfen.

Dominique Rocheta, der mit 100 Toren in sieben Jahren bei PSG der sechstbeste Torschütze der Vereinsgeschichte ist, führte PSG in der Saison 1985/86 zum Titel in der Ligue 1 und erzielte dabei 19 Tore in 35 Ligaspielen. Er gehörte auch zum französischen Team, das 1984 die UEFA-Europameisterschaft gewann.

Ángel Dí Maria, der 2015 bei PSG anheuerte, war nicht als großer Torjäger bekannt, hatte in Paris aber dennoch eine beachtliche Quote: Ihm gelangen 93 Treffer in 295 Spielen.

Safet Susic (85 Tore), Rai (74 Tore) und Guillaume Hoarau (57 Tore) vervollständigen die Top-10 der besten Torschützen in der Geschichte von PSG.



Getty Images

PSG: Die 20 besten Torschützen