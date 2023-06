Wer ist der teuerste Fußballer der Welt? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

Ablösesummen im Fußball sind in den vergangenen Jahren in astronomische Höhen hochgeschnellt. Das hängt mit den immer weiter steigenden Einnahmen der Vereine zusammen, zu einem guten Teil aber auch mit der starken Zunahme von Klubs, die von reichen Firmen oder Privatpersonen geführt werden.

Die bisher höchste Ablösesumme für einen Spieler wurde 2017 entrichtet. Damals zahlte Paris Saint-Germain 222 Millionen Euroan den FC Barcelona für Neymar .

Doch ist der Brasilianer damit auch der teuerste Fußballer der Welt? Um das zu ermitteln, werden alle Ablösen, die für einen Spieler im Laufe der Karriere bezahlt wurden, addiert.

Auf Platz eins der Rangliste der teuersten Fußballer der Welt steht aktuell (Stand Juni 2023) ein Name, den man dort auf den ersten Blick nicht erwartet hätte: Romelu Lukaku.

Der in der abgelaufenen Saison vom FC Chelsea an Inter Mailand ausgeliehene Belgier erzielte in seiner Karriere Transfererlöse für seine Vereine in Höhe von 333,36 Millionen Euro.

Teuerster der sieben Lukaku-Transfers war 2021 sein Wechsel von Inter Mailand zum FC Chelsea für 100 Millionen Euro.

Die Top 10 der teuersten Fußballer der Welt