Einigung offenbar erzielt! Neymar wechselt nach Saudi-Arabien

Der brasilianische Superstar wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano zu Al-Hilal.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Neymar zu Al-Hilal in Saudi-Arabien ist perfekt. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der Medizincheck soll noch am Montag abgeschlossen werden. Der Brasilianer werde in dieser Woche nach Saudi-Arabien reisen und einen Zweijahresvertrag unterschreiben. PSG soll etwas weniger als 100 Millionen Euro an Ablöse bekommen. Bei Al-Hilal erhält Neymar die Rückennummer 10. ESPN berichtet von einer Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Informationen von GOAL und SPOX war bis zuletzt auch Neymars Ex-Klub, der FC Barcelona, mit im Rennen, zog aber letztlich den Kürzeren. Aus der MLS wurde dem Los Angeles FC Interesse am 31-Jährigen nachgesagt.

Bei Al-Hilal trifft Neymar auf Stars wie Kalidou Koulibaly, Rúben Neves and Sergej Milinković-Savić, die ebenfalls in diesem Sommer in die Wüste wechselten. Trainiert wird das Team aus der Hauptstadt Riad vom Portugiesen Jorge Jesus, der sich vor allem als Benfica-Coach einen Namen machte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neymar verpasste große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison mit einer Knöchelverletzung. Insgesamt kam der 124-fache brasilianische Nationalspieler in allen Wettbewerben auf 29 Partien (18 Tore und 17 Vorlagen).