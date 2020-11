Die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die UEFA Nations League startet am Samstag in den fünften Spieltag. Aber wo sind die Spiele im TV und LIVE-STREAM zu sehen? Hier gibt's alle Infos.

Die UEFA hat am fünften Spieltag einige sehr interessante Duelle zu bieten: Allein am Samstag ist gegen gefordert, bekommt es mit zu tun und die empfängt .

Zudem misst sich am Abend mit der - eine Begegnung, die erneut viele Zuschauer vor die Fernseher ziehen wird. Aber auf welchem Sender werden die Spiele der UEFA Nations League eigentlich übertragen?

Die UEFA Nations League heute im Free-TV sehen - geht das?

In dieser Saison ist die UEFA Nations League bei drei verschiedenen Sendern zu sehen. Es gibt jedoch eine klare Regelung, welche Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei der ARD und im ZDF oder im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt werden.

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Die ARD und das ZDF zeigen jeweils eines der verbleibenden Duelle des DFB-Teams live. Alle anderen Begegnungen sind beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Um das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Ukraine am Samstag live sehen zu können, seid Ihr auf das ZDF angewiesen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir Euch alle Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die UEFA Nations League heute im LIVE-STREAM auf DAZN erleben

Abgesehen von der Begegnung zwischen Deutschland und der Ukraine werden am Samstag alle Spiele in der UEFA Nations League auf DAZN übertragen. Mit Wohnsitz in Österreich und der Schweiz könnt Ihr beim Streamingdienst zudem auch die Duelle des DFB-Teams live sehen.

Der Probemonat, den alle Neukunden erhalten, lässt Euch den fünften Spieltag der UEFA Nations League sogar kostenlos erleben. Dafür müsst Ihr Euch auf der DAZN-Webseite registrieren und könnt anschließend das komplette Angebot vier Wochen lang testen.

Nach dem Gratismonat könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern möchtet. Bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro spart Ihr zudem ein bisschen Geld - dann kostet DAZN nur knapp zehn Euro im Monat.

Ihr seid noch unsicher, ob sich ein Abonnement für Euch rentieren würde? Neben der UEFA Nations League hat DAZN auch die Freitags- und Montagsspiele der , die und die sowie zahlreiche weitere internationale Top-Ligen im Angebot.

Auf die LIVE-STREAMS lässt sich am einfachsten über die DAZN-Webseite oder die kostenlose App des Streamingdienstes zugreifen. Diese könnt Ihr Euch für alle gängigen mobilen Endgeräte im Google Play-Store und im iTunes-Store herunterladen.

Mit wenigen Handgriffen übertragt Ihr DAZN auch auf Euren Fernseher, denn der Streamingdienst lässt sich über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Für alle modernen Smart-TVs könnt Ihr zudem die DAZN-App herunterladen.



Die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM am Samstag, den 14. November 2020

BEGEGNUNG GRUPPE UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Schweden - Kroatien League A, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Portugal - Frankreich League A, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Schweiz - Spanien League B, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN Deutschland - Ukraine League B, Gruppe 4 20.45 Uhr ZDF Zypern - League C, Gruppe 1 18 Uhr DAZN Aserbaidschan - Montenegro League C, Gruppe 1 18 Uhr DAZN Malta - Andorra League D, Gruppe 1 15 Uhr DAZN San Marino - Gibraltar League D, Gruppe 2 15 Uhr DAZN Lettland - Färöer-Inseln League D, Gruppe 1 18 Uhr DAZ