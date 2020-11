Deutschland vs. Ukraine: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die UEFA Nations League live

Am fünften und vorletzten Spieltag der UEFA trifft heute Abend auf die . Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena - und Ihr könnt live zusehen!

Drei Tage nach dem Testspiel gegen Tschechien (1:0) ist die deutsche Nationalelf heute gegen die Ukraine gefordert. Trainer Jogi Löw könnte dabei auf sechs Spieler zurückgreifen, die sich gegen Tschechien empfehlen konnten.

Derzeit steht seine Mannschaft mit sechs Punkten noch auf Platz zwei der Gruppe 4 in Liga A. (7 Punkte) führt die Tabelle an, und auch die Ukraine (6 Punkte) darf sich noch Hoffnungen auf den Gruppensieg machen.

Deutschland gegen Ukraine wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu. Zudem präsentiert Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

Fans der deutschen Nationalmannschaft können die Spiele der DFB-Elf wie gewohnt im Free-TV verfolgen. Doch welcher Sender zeigt das Spiel heute Abend live im Fernsehen? Goal klärt auf.

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF konnte sich für das Spiel der Nations League die exklusiven Rechte besorgen. Hier wird Deutschland gegen Ukraine live und in voller Länge gezeigt.

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr im Zweiten einschalten und die Vorberichte schauen. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr wird live aus der Leipziger Arena gesendet. Anschließend läuft im ZDF ab 23 Uhr zudem das Aktuelle Sportstudio, das Highlights der weiteren Länderspiele zeigt.

Das Trio um Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Kommentator Bela Rethy und Experte Per Mertesacker begleitet Euch während des Länderspiels am Mikrofon.

Deutschland vs. Ukraine live im ZDF - die Übertragung im Überblick:



Quelle: imago images / Schüler

Das ZDF sendet sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet. Dort könnt Ihr Deutschland gegen Ukraine heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen.

Wer das Spiel im Netz verfolgen möchte, kann sich heute Abend auf www.ZDF.de reinklicken. Hier läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen - ebenfalls kostenlos. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr dort Deutschland gegen Ukraine im LIVE-STREAM schauen.

Der STREAM ist auf allen internetfähigen Geräten verfügbar, entweder über den Browser oder die ZDF-Mediathek als App. Somit könnt Ihr das Spiel auch unterwegs via Smartphone oder Tablet ansehen.

Das Streaming-Portal DAZN zeigt heute Abend ebenfalls eine Menge Spiele der UEFA Nations League. Deutschland gegen Ukraine allerdings nicht.

Stattdessen könnt Ihr dort unter anderem gegen , gegen Spanien oder gegen im LIVE-STREAM anschauen.

Diese Spiele hat DAZN am Samstag im Programm:

