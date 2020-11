Schweiz gegen Spanien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

In der triff die auf . Die Partie wird am Samstag um 20.45 Uhr angepfiffen.

Wenn die Schweizer in der Gruppe 4 der Liga A mit , Spanien und der noch eine Chance aufs Weiterkommen haben wollen, müssen sie heute die Spanier besiegen. Das Team um Kapitän Sergio Ramos ist aktuell auf Platz 1 mit sieben Punkten, Deutschland und die Ukraine haben jeweils sechs Zähler, die Schweiz ist Letzter mit zwei Pünktchen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schweiz gegen Spanien heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Vorab die erfreuliche Nachricht für alle Fußballfans: Die Nations-League-Partie zwischen Schweiz und Spanien wird heute live vom Streamingdienst DAZN aus Ismaning übertragen! DAZN zeigt die Partie über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Ab 20.30 Uhr melden sich Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch. Als Neukunde ist die Übertragung von DAZN für Euch kostenlos!

🇮🇹 @gianluigibuffon (176 caps)

🇪🇸 @SergioRamos (176 caps)



🧢 Two footballing immortals now share the record for the most caps by a European player. Congratulations, Sergio! 👏 pic.twitter.com/I4fX0VA9oZ