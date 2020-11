Portugal vs. Frankreich: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – alle Infos zur Übertragung der Nations League

Am Samstag tritt das Team um Cristiano Ronaldo gegen Griezmann, Mbappe und Co. an. Alle Informationen zum Spiel erhaltet Ihr hier im Artikel.

Am Samstag um 20.45 Uhr könnte sich das Duell um den ersten Platz in der Gruppe 3 entscheiden. Dann treffen Portugal und Frankreich im Estadio da Luz in Lissabon aufeinander.

thront aktuell auf dem ersten Platz der Tabelle in dieser Gruppe 3 der Liga A. Mit zehn Punkten ist das Team um Superstar Cristiano Ronaldo jedoch punktgleich mit dem Verfolger . Können die Portugiesen auf einen gesunden CR7 setzen, haben sie auf jeden Fall einen weiteren Trumpf in der Hand. Immerhin hat Ronaldo in der Nations League bereits sein Länderspieltor Nummer 102 geschossen.

Aber auch Frankreich muss sich keinesfalls verstecken. Der amtierende Weltmeister von 2018 steht nur wegen eines schlechteren Torverhältnisses hinter Portugal auf Rang zwei, denn auch die Franzosen haben drei Spiele gewonnen und ein Unentschieden erzielt. Das französische Team kann im Sturm vor allem auf das Ausnahmetalent Kylian Mbappé hoffen.

Mehr Teams

Alle Informationen zum Duell der zwei Teams bekommt Ihr hier im Artikel von Goal geliefert.

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel Portugal vs. Frankreich Wettbewerb , 5. Spieltag Datum Samstag, 14. November 2020 Anstoß 20.45 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Nations League

Möchtet Ihr die Nations League live sehen, dann seid Ihr auf jeden Fall auf DAZN an der richtigen Adresse. Nur hier seht Ihr alle Spiele in voller Länge und live. Eine Ausnahme bilden hier nur die Spiele mit DFB-Beteiligung, denn die laufen im ZDF. Abgeshen von dieser Ausnahme seht Ihr aber alle Top-Mannschaften und Spitzenspiele auf DAZN im LIVE-STREAM, so auch die Partie zwischen Portugal und Frankreich.

A final training session at the Stade de France last night before flying to Portugal today #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DhWUrXBQHb — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 13, 2020

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Los geht es pünktlich zum Anstoß um 20.45 Uhr mit dem LIVE-STREAM auf DAZN. Damit Ihr während des Spiels alle wichtigen Details mitbekommt, stehen Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Alexis Menuge zur Seite.

Übertragung: LIVE-STREAM auf DAZN

LIVE-STREAM auf DAZN Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Alexis Menuge

Möchtet Ihr das Spiel auf DAZN sehen, müsst Ihr ein Abonnement besitzen. Dazu erhaltet Ihr weiter unten im Artikel mehr Informationen.

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr das Spiel im TV

DAZN bietet alle Inahlte auschließlich per LIVE-STREAM an. Das heißt, im regulären TV-Programm seht Ihr das Spiel nicht. Satelliten-, Antennen-, oder Kabelempfang fallen damit raus. Ihr benötigt eine Internetverbindung, um das Spiel zu sehen.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Dennoch könnt Ihr das Duell auch auf Eurem TV-Bildschirm verfolgen. Möglich ist das am einfachsten mit einem Smart-TV, aber auch einen Laptop per HDMI-Kabel anzuschließen bringt DAZN auf Euren TV. Spielekonsolen und TV-Sticks sind eine weitere Möglichkeit. Interessiert Ihr Euch für alle unterstützten Geräte, dann schaut hier vorbei. Mit Smartphone, Tablet oder Laptop könnt Ihr das Spiel auch unterwegs verfolgen.

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

Einloggen, LIVE-STREAM auswählen und loslegen – so einfach geht’s! Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Ihr einen Account besitzt, um Euch anzumelden. Habt Ihr noch keine Login-Daten, dann könnt Ihr Euch auf der DAZN-Homepage registrieren. Dort erhaltet Ihr nicht nur Eure Zugangsdaten, sondern kommt auch gleich in den Genuss des Gratismonats. Damit könnt Ihr das volle Programm von DAZN zunächst für 30 Tage kostenlos testen.

Hier geht’s zum Gratismonat von DAZN - damit seht Ihr das Spiel Portugal vs. Frankreich kostenlos!

Nach dem Gratismonat könnt Ihr DAZN weiterhin nutzen, wenn Ihr Euch für ein Monatsabo oder ein Jahresabo entscheidet. Unterschiede sind die Flexibilität bei der Kündigung und die Kosten.

Monatsabo für 11,99 Euro/Monat – monatlich kündbar

Jahresabo für 119,99 Euro/Jahr – 12 Monate Laufzeit

Quelle: imago images / GlobalImagens

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Möchtet Ihr das Spiel völlig kostenlos verfolgen? Dann klickt Euch rein in den LIVE-TICKER von Goal. Hier verpasst Ihr keine Tore oder Statistiken und seid immer auf dem aktuellen Stand.

Den LIVE-TICKER von Goal zum Spiel Portugal vs. Frankreich könnt Ihr hier nachlesen.

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights der Begegnung

Habt Ihr das Spiel verpasst oder möchtet das Beste nochmals sehen? Mit den Highlights auf DAZN ist das kein Problem. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Zusammenfassung des Spiels auf Abruf sehen. Damit bekommt Ihr alle Tore und andere sehenswerte Szenen in kompakter Form als Clip zur Verfügung gestellt.

Portugal gegen Frankreich heute im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wer heute spielt, erfahrt Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekannt sind.