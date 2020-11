Didier Deschamps: Paul Pogba von Situation bei Manchester United "mental betroffen"

Bei ManUnited ist Paul Pogba derzeit nicht gesetzt. Wie Frankreich-Trainer Didier Deschamps erklärt, setzt dem 27-Jähriger dieser Umstand mental zu.

Paul Pogba von hat nach Angaben von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps derzeit Schwierigkeiten, seine Bestleistung abzurufen, was vor allem damit zusammenhänge, dass ihm seine Situation bei den Red Devils zusetze.

"Er ist natürlich nicht in seiner besten Form. Das wusste ich vor dem Spiel", erklärte Deschamps nach der überraschenden 0:2-Niederlage der Equipe Tricolore gegen : "Dieses Match sollte ihm Rhythmus geben. Er wusste, dass er nur eine Stunde spielen würde."

Deschamps über Situation von Paul Pogba: "Es is schwer, positiv zu bleiben"

Der Trainer des amtierenden Weltmeisters führte aus: "Es ist schwer, positiv zu bleiben. Offensichtlich befindet er nicht in einer seiner besseren Phasen." Dabei beeinflusse auch die sportliche Lage in Manchester Pogbas Leistungen.

So steht der 27-Jährige nach einer Vorsaison mit vielen Verletzungen nun mit United nach sieben Spieltagen in der Premier League mit nur zehn Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. "Wie alle Spieler, die eine negative Situation im Verein haben, ist auch er mental betroffen. Ich kenne ihn gut genug und das kann manchmal passieren", betonte Deschamps.

Didier Deschamps: "Paul Pogba hat den Spirit, um es seinen Kritikern zu zeigen"

Aufgrund seiner derzeitigen Schwächeperiode könne der 52-Jährige Pogba derzeit zudem keinen sicheren Startplatz für die anstehende Nations-League-Partie gegen (Samstag, 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) zusichern.

"Phasen wie diese können vorkommen. Er hat Erfahrung auf höchstem Niveau sowie den Stolz und den Spirit, um es seinen Kritikern zu zeigen“, sagte Deschamps: "Danach muss ich Entscheidungen auf Basis aller Aspekte im Vergleich zu den anderen Spielern treffen."

Nachdem Pogba in der vergangenen Spielzeit lange von Sprunggelenksproblemen zurückgeworfen worden war, konnte er sich in der laufenden Saison noch nicht in der Startelf von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer etablieren. In elf Spielen kam der Weltmeister von 2018 sechsmal von der Bank und war an drei Toren beteiligt.