Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig, so lautet eines der Achtelfinals in der Königsklasse. Wer zeigt das Hinspiel live im TV und LIVE-STREAM?

Jose Mourinho trifft auf Julian Nagelsmann, die Premier League auf die . Am Mittwochabend kommt es zum mit Spannung erwarteten Champions-League-Achtelfinale zwischen und .

Tottenham Hotspur glückte die Generalprobe für das Hinspiel gegen Leipzig dank dem Ex-Hamburger Heung-Min Son. Der Südkoreaner traf am vergangenen Wochenende in der vierten Minute der Nachspielzeit zum vielumjubelten 3:2-Sieg gegen Aston Villa. Dennoch: In der Liga liegt man satte 36 Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool. Nun aber soll der Fokus erst einmal RB gelten, wenngleich die Londoner am Tag vor dem Duell eine bittere Nachricht ereilte: Son hatte sich gegen Aston Villa einen Armbruch zugezogen und fällt aus - laut Mourinho sogar für den Rest der Saison.

Bundesligist RB Leipzig ist weiter in Top-Form. Am vergangenen Samstag ließ man Werder Bremen beim 3:0-Heimerfolg keine Chance. Die Woche davor wiederum holte das Team von Julian Nagelsmann einen Punkt in München. Man darf gespannt sein, wie Werner, Olmo und Co. nun gegen den Vorjahresfinalisten der Königsklasse aussehen werden.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Champions-League-Achtelfinales an diesem Mittwoch.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Das Achtelfinale der UEFA

Duell Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig Datum Mittwoch, 19. Februar 2020 || 21 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium, London (Großbritannien) Zuschauer 62.062 Plätze

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Die Champions League geht am Mittwoch in die nächste Runde. Am Dienstag wird der Startschuss für das diesjährige Achtelfinale abgefeuert, am Mittwoch spielen dann Tottenham Hotspur und RB Leipzig gegeneinander. Doch wo kommen die vollen 90 Minuten zwischen Tottenham und RB im LIVE-STREAM? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr es.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Fans von Tottenham oder Leipzig, die Kunden des Ismaninger Senders DAZN sind: Der Streamingdienst zeigt / überträgt am Mittwoch exklusiv die vollen 90 Minuten Tottenham vs. RB in der Champions League live. Das liegt daran, dass die Aufteilung zwischen Sky und DAZN dies ergeben hat. Beide Kanäle teilen sich in diesem Jahr nämlich die Übertragung der Königsklasse. Hier gibt's alle Infos dazu.

Nun aber werfen wir zunächst einen Blick auf die Übertragung von Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im Stream von DAZN. Welches Team schickt DAZN nach London und ab wann könnt Ihr einschalten?

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM von DAZN - alle Infos zur Übertragung:

Vorberichte : ab 20.45 Uhr

: ab 20.45 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Nun wisst Ihr bereits die Rahmendaten zum Champions-League-Duell zwischen Tottenham und RB, zumindest zum Hinspiel in London. Doch eines wisst Ihr noch nicht: Denn Ihr könnt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live und kostenlos auf DAZN schauen. Infos folgen.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig kostenlos im LIVE-STREAM mit dem Gratismonat

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig umsonst schauen? Das wäre etwas für Euch? DAZN macht's möglich! Der Ismaninger Streamingdienst hat nicht nur die Rechte an der Champions-League-Begegnung im Angebot, sondern bietet jedem Neukunden zudem einen einmaligen Service.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham gegen Leipzig kostenlos im LIVE-STREAM, wenn Ihr noch kein Kunde beim Sender seid. Denn jeder Neukunde erhält ausnahmslos einen Gratismonat.

Dafür müsst Ihr Euch einzig und allein neu anmelden und ein Konto anlegen. Dann habt Ihr 30 Tage Zeit, Euch ein Bild vom Sender zu machen, um dann zu entscheiden, ob Ihr denn weiter Mitglied bleiben oder wieder kündigen möchtet.

Um Euch vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu geben: DAZN zeigt / überträgt nicht nur ausgewählte Spiele der Champions League im LIVE-STREAM, sondern bietet noch viel mehr an: , , , die , internationale Spiele, andere Sportarten wie Darts, Tennis, Handball, die NBA, die NFL, die NHL, usw. Zudem wird auch fast jedes Freitagsspiel der Bundesliga live und exklusiv übertragen, dazu alle Montags- und die 13.30-Uhr-Sonntagsspiele. Alle Infos gibt's unten bei den Links, beispielsweise zum DAZN-Programm.

DAZN zeigt / überträgt die Champions League live im Stream: Alle Infos abseits von Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig wird am Mittwoch im LIVE-STREAM von DAZN gezeigt / übertragen, soviel steht fest. Doch wie sieht es generell aus, wie kommen die Spiele auf DAZN und wann überträgt stattdessen Sky?

DAZN und Sky zeigen die Champions League in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM:

DAZN überträgt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien kommen bei DAZN im LIVE-STREAM, können aber auch per Smart-TV im Fernsehen laufen

Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, PSG und Co: B ei DAZN erlebt Ihr zahlreiche CL-Spiele der europäischen Top-Klubs live und in voller Länge

Sky zeigt alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM in der Konferenz (Infos folgen weiter unten)

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig auf dem Gerät Eurer Wahl

Ihr seid Euch sicher, dass Ihr Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig live bei DAZN schauen wollt. Dann entscheidet Ihr auch, ob Ihr das Achtelfinale im Internet oder auf dem Smartphone schauen wollt.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live bei DAZN in der kostenlosen App für die Geräte Eurer Wahl:

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: DAZN? Weitere Übersichtsartikel findet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im TV?

Tottenham Hotspur trifft am Mittwochabend im eigenen Stadion auf RB Leipzig. Das Hinspiel wird, wie Ihr oben bereits erfahren habt, live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Nun stellen sich natürlich viele Leute die Frage, ob die vollen 90 Minuten der Königsklassen-Partie auch live im TV gezeigt werden. Hier erfahrt Ihr es.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live auf dem Smart-TV

Zunächst einmal wollen wir beim Ismaninger Streamingdienst DAZN bleiben: Der Kanal hat die Begegnung Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im Stream im Programm und bietet zudem auch die Gelegenheit, das CL-Achtelfinale in voller Länge auf dem Smart-TV anzuschauen.

Was müsst Ihr tun, um die Begegnung auf Eurem TV-Bildschirm sehen zu können? Ganz einfach: Ihr braucht erneut ein Abonnement bei DAZN, das Angebot mit dem Gratismonat gilt für Neukunden aber natürlich weiterhin. Zudem ist ein Fernsehgerät mit Internetverbindung von Nöten.

Auf diesem müsst Ihr die kostenlose DAZN-App installieren, um Tottenham vs. Leipzig in voller Länge live sehen zu können. Es folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Euch, die Ihr einfach so durchführen könnt.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live auf dem Smart-TV mit der DAZN-App verfolgen - so müsst Ihr vorgehen:

DAZN ist also eine Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten von Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig live im TV ansehen könnt. Doch es gibt natürlich eine Alternative.

Wie Ihr bereits wisst, teilen sich DAZN und Sky in dieser CL-Saison die Rechte an der Übertragung der Königsklasse. Sky hat alle Begegnungen in der Konferenz im Angebot und zeigt eben jene Spiele live und in voller Länge, welche bei DAZN nicht zu sehen sind.

Somit haben wir hier bereits die Info, die Ihr sicher hören wollt: Sky zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig an diesem Mittwoch live in der Konferenz im TV. Die ganze Begegnung gibt es dagegen nur bei DAZN zu sehen.

Sky zeigt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig in der Live-Konferenz - alle Infos zur Übertragung am Mittwochabend:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Team : Sebastian Hellmann (Moderator), Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Sebastian Hellmann (Moderator), Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Kommentator bei TOT vs. RB in der Konferenz: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich weiteres Spiel in der Konferenz: vs.

Um die Konferenz live auf Sky im TV sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender. Ausführliche Infos zu den Paketen und den damit zusammenhängenden Preisen findet Ihr hier.

Zudem bieten die Übertragungsrechte von Sky die Option, die Begegnung Tottenham vs. Leipzig in der Konferenz live im Stream zu sehen. Dies geht entweder mit Sky Go (dafür braucht Ihr ein Abonnement bei Sky) oder mit Sky Ticket, einem Sonderservice.

Wird Tottenham vs. RB Leipzig live im Free-TV gezeigt?

Ganz kurz und schnell erklärt: Das deutsche Free-TV hat keine Übertragungsrechte an den vollen 90 Minuten zwischen Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig und ist deswegen nicht im Bilde.

Das bedeutet, dass die Champions League weder von der ARD, dem ZDF, RTL, Sport1, Eurosport oder sonst einem Free-TV-Sender gezeigt wird. Ihr müsst Euch bei DAZN die vollen 90 Minuten anschauen oder alternativ die Konferenz bei Sky wählen.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig?

Nun habt Ihr also schon einen Überblick über die vollen 90 Minuten Tottenham gegen Leipzig live im TV und LIVE-STREAM bekommen. Weiter unten gibt es eine tabellarische Übersicht, falls Ihr diese verloren habt.

Einen Punkt wollen wir Euch jedoch nicht vorenthalten: DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM und auch auf dem Smart-TV, soviel steht fest. Doch zusätzlich bietet der Ismaninger Streamingdienst einen weiteren Service an.

DAZN: Hier werden die Highlights von Tottenham vs. RB Leipzig übertragen

DAZN zeigt kurz nach Abpfiff die besten Szenen der Begegnung auf seiner Plattform und bietet obendrein allen Fans die Gelegenheit, die vollen 90 Minuten im Re-Live anzuschauen. Bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff im Tottenham Hotspur Stadium kommen die Highlights (Tore, Chancen, Platzverweise, Wechsel, usw.) auf die Plattform.

Voraussetzung ist, dass Ihr als DAZN-Kunde angemeldet seid. Ist dem nicht so, dann wird's gleich noch besser: Mit dem weiter geltenden Gratismonat könnt Ihr Euch kostenfrei anmelden und die besten Szenen der Champions League am Mittwoch nochmal Revue passieren lassen.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig? Die Champions-League-Übertragung am Mittwoch

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Der Teamvergleich in der laufenden Saison