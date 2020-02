Tottenham Hotspur: Heung-Min Son fällt wochenlang aus und fehlt gegen RB Leipzig

Heung-Min Son von Tottenham Hotspur zog sich am Sonntag einen Armbruch zu und wird mehrere Wochen ausfallen - auch in der CL gegen Leipzig.

Offensivspieler Heung-Min Son wird in der am Mittwoch gegen (21 Uhr live auf DAZN) nicht zur Verfügung stehen, nachdem er sich am vergangenen Sonntag in der Premier League gegen Aston Villa den Arm gebrochen hat.

Wie die Spurs am Dienstagmittag mitteilten, muss sich der Nationalspieler aus noch in dieser Woche einer Operation unterziehen und wird laut Vereinsangaben mehrere Wochen ausfallen.

Son ist nach Stürmer Harry Kane damit der zweite hochkarätige Spieler, auf den die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho langfristig verzichten muss. Das Rückspiel gegen Leipzig in der Königsklasse findet am 10. März statt.