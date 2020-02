Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale der Champions League

RB Leipzig bestreitet gegen Tottenham Hotspur das erste Mal ein Spiel im Achtelfinale der Champions League. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

muss im Achtelfinal-Hinspiel in der beim englischen Vertreter antreten und will sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 10. März erarbeiten.

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

TOTTENHAM HOTSPUR - RB LEIPZIG Anpfiff 21 Uhr Tore: - Aufstellung Tottenham Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Winks, Gedson - Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn - Lucas Moura Aufstellung Leipzig Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku - Schick, Werner Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Damit ist eigentlich angerichtet für einen spektakulären Champions-League-Abend. Ein Favorit lässt sich nicht wirklich ausmachen - können sich die Leipziger also für das Rückspiel in eine gute Ausgangslage bringen?

Vor Beginn | Statt sich mit Vergleichen zu seinem Pendant auf der Trainerbank rumzuschlagen, hat José Mourinho ganz andere Probleme. Neben dem langzeitverletzten Kapitän Harry Kane und Moussa Sissoko steht dem Portugiesen nun auch Heung-Min Son nach seinem Armbruch nicht zur Verfügung. "Das bricht mir das Herz" - so Mourinho auf der gestrigen Pressekonferenz.

Mehr Teams

Vor Beginn | RB-Coach Nagelsmann, der heute übrigens zum jüngsten Coach im Champions-League-Achtelfinale avancieren wird, musste in den letzten Tagen häufig zu Vergleichen mit dem jungen José Mourinhos Stellung nehmen. Doch für den 32-Jährigen ist diese Thematik uninteressant: "Es ist ein Spiel Leipzig gegen Tottenham, nicht Baby-Mourinho gegen Mourinho."

Vor Beginn | Denn nun gehen die heutigen Hausherren mit einer Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage (drei Siege in Folge) in dieses Achtelfinalhinspiel der Königsklasse, während bei den Leipzigern aus den letzten vier Pflichtspielen lediglich ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche steht.

Vor Beginn | Doch die Leistungen aus der Gruppenphase spielen heute keine Rolle mehr. Damals waren die Roten Bullen aus Leipzig noch klarer Tabellenführer in der und die Spurs ringten nach dem Trainerwechsel von Pocchettino auf Mourinho nach ihrem Rhythmus. Heute stehen die Vorzeichen dagegen etwas anders.

Vor Beginn | Doch wir richten unseren Blick nach London, wo der Vorjahresfinalist um Trainer José Mourinho den Achtelfinalneuling um Julian Nagelsmann empfängt. Die Sachsen sicherten sich in einer ausgeglichenen Gruppe mit Lyon, und Zenit recht souverän das Recht im Rückspiel zu Hause ranzudürfen. Tottenham dagegen konnte im direkten Duell gegen den FC Bayern nur vom Gruppensieg träumen und musste sich vor Piräus und Belgrad mit Platz 2 begnügen.

Vor Beginn | Endlich wieder Champions League! Bereits gestern gab es den Aufschlag zur wohl schönsten Zeit des Jahres: die K.O.-Runde der Königsklasse! Bei den ersten Achtelfinalhinspielen legten am gestrigen Abend mit Dortmund (2:1 gegen Paris) und Atlético (1:0 gegen Liverpool) jeweils die beiden Heimmannschaften vor. Mal sehen, ob RB Leipzig im Duell gegen die Tottenham Hotspur diesem Trend entgegenwirken kann - im Parallelspiel empfängt zudem den .

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Die Spurs setzen auf folgende Aufstellung

Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Winks, Gedson - Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn - Lucas Moura

Bank: Gazzaniga, Vertonghen, Tanganga, Dier, Skipp, Ndombele, Lamela

RB Leipzig bietet diese Aufstellung auf

Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku - Schick, Werner

Bank: Mvogo - Haidara, Poulsen, Forsberg, Lookman, Wolf, Olmo

H U R R A ❗️ H U R R A ❗️



... die Leipziger sind da! 🔴⚪️👊 pic.twitter.com/xoGk021mhk — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 19, 2020

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Tottenham und Leipzig treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Leipzig trifft erstmals in einem Pflichtspiel auf ein englisches Team. Tottenham traf schon im Achtelfinale der Vorsaison auf ein deutsches Team und setzte sich in der Addition mit 4-0 gegen durch.

Das einzige Gastspiel einer deutschen Mannschaft im neuen Tottenham Hotspur Stadium endete mit einem 7-2-Sieg des . In den beiden Spielen zwischen Tottenham und Bayern in dieser Saison fielen insgesamt 13 Tore.

Vorjahresfinalist Tottenham steht zum 3. Mal in Folge in der K.o.-Phase der Champions League – zuvor war das den Spurs nur 2010/11 gelungen.

Leipzig steht erstmals in der K.o.-Runde der Champions League. Das letzte deutsche Team außer Dortmund und Bayern, das unter die letzten 8 kam, war 2015/16 der .

Tottenham kassierte in der Gruppenphase 14 Gegentore und damit die meisten aller 16 Achtelfinalisten. Die Hälfte davon setzte es bei der 2-7-Heimpleite gegen Bayern München.

Nur 1 von 21 Champions-League-Heimspielen Tottenhams endeten mit einem Remis (0-0 gegen die im März 2011).

In dieser Champions-League-Saison fielen im Tottenham Hotspur Stadium mehr Treffer als in jedem anderen Stadion (20 – 11 für die Spurs, 9 für die Gegner).

Leipzig verlor seine ersten beiden Gastspiele in der Champions League, ist seitdem aber in 4 Auswärtsspielen unbesiegt (3 Siege, 1 Remis) und traf dabei insgesamt 10-mal.

Tottenham-Trainer Jose Mourinho kam zuletzt 2013/14 (mit Chelsea Aus im Halbfinale) über das Champions-League-Achtelfinale hinaus. Im Finale stand er zuletzt 2010, als er mit den Titel holte.

Tottenhams Heung-Min Son schoss bei seinen letzten 10 Champions-League-Startelfeinsätzen 9 Tore. In der K.o.-Runde dieses Wettbewerbs schoss Son bei 7 Startelfeinsätze für Tottenham 5 Tore.

Timo Werner (6) und Emil Forsberg (5) erzielten zusammen mehr als die Hälfte aller Champions-League-Tore in der Geschichte von RB Leipzig (55%, 11 von 20).

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig heute ... im TV Sky (nur Konferenz) im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions League steigt das Hinspiel im Achtelfinale. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo die Partie Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Tottenhams Heung-Min Son fehlt mit Armbruch gegen RB Leipzig

Offensivspieler Heung-Min Son wird Tottenham Hotspur nicht nur in der Champions League am Mittwoch gegen RB Leipzig (21 Uhr live auf DAZN) fehlen , sondern mit gebrochenem Arm wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Das teilte Spurs-Trainer Jose Mourinho auf der Pressekonferenz am Dienstag mit.

"Ich rechne nicht damit, dass Son diese Saison noch einmal spielen kann", sagte der Portugiese und betonte: "Wir werden ihn schmerzlich vermissen."

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER - Julian Nagelsmann im Interview: "Die Frage wäre ja, ob Pep mit Hoffenheim Meister geworden wäre?"

Julian Nagelsmann ist seit knapp acht Monaten Cheftrainer von RB Leipzig. Vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur ( 21 Uhr live auf DAZN ) erklärt der 32-Jährige im Interview mit Goal und DAZN , warum der Start in Leipzig für ihn nicht einfach war.

Nagelsmann begründet außerdem ausführlich, warum ihn Thomas Tuchel am meisten geprägt hat. Dazu beschreibt er, wie sich Jürgen Klopp weiterentwickelt und was ihn bei Pep Guardiolas Barca-Zeit besonders beeindruckt hat.

Auch ein Thema: seine ehrliche Art. Nagelsmann verrät, warum er immer sagt, was ihm in den Kopf kommt und was das für seine Spieler bedeutet.

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER - Nagelsmann trifft auf Mourinho: "Bratwurstsemmel auf der Tribüne"

Julian Nagelsmann will dem großen Jose Mourinho möglichst aus dem Weg gehen. "Ich hoffe, dass wir nicht allzu häufig an der Seitenlinie Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann", sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch bei Tottenham Hotspur: "Sonst sitzen wir beide auf der Tribüne und essen Bratwurstsemmel."

Im ersten Aufeinandertreffen mit "The Special One" könnte es also knallen - nicht nur an der Seitenlinie. Denn Leipzig ist bereit und will nicht einen Deut zurückweichen. Die Bullen sind auf Kampf programmiert und glauben vor dem ersten K.o.-Spiel der Klubgeschichte in der Königsklasse an ihre Chance. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft und können vielleicht für eine Überraschung sorgen", sagte Torwart Peter Gulacsi dem SID .

Trainer Nagelsmann weiß, dass sich seine Mannschaft in dem für über eine Milliarde Euro umgebauten Prachtstadion an der White Hart Lane vor allem selbst schlagen kann. "Es kommt in diesem Spiel viel auf Cleverness an, auf die Art und Weise, wie du da reinkommst in diesem großen, lauten Stadion", sagte der 32-Jährige, der deshalb von seinen Profis eine "gesunde Kopflosigkeit" fordert.

Seine Spieler haben durch den 3:0-Sieg am Samstag in der Liga gegen Selbstvertrauen getankt und wissen selbst, was guttut. "Wir sollten kein Gegentor bekommen", sagte Patrik Schick. Der Angreifer, der bei RB immer besser ins Rollen kommt, stand mit 2018 bereits im Halbfinale der Königsklasse, schied dort aber gegen den mit Teammanager Jürgen Klopp aus.

Gegen Bremen gelang den Leipzigern ein einfacher Sieg, bei dem sie nicht ans Limit gehen mussten. "Wir konnten wichtige Körner für Tottenham sparen", sagte Dauerläufer Konrad Laimer, der vor dem ersten Duell in London seinen Vertrag bei RB bis 2023 verlängerte.

Ausgerechnet zur Achtelfinal-Premiere muss Nagelsmann auf seinen gesperrten "Türsteher" Dayot Upamecano verzichten. Der erst 21 Jahre alte Abwehrchef zeigte zuletzt bärenstarke Vorstellungen und absolvierte seit Mitte September sämtliche Pflichtspiele. Eine Reaktion könnte sein, dass die walisische Chelsea-Leihe Ethan Ampadu ins Zentrum der Abwehr rückt.

Mourinho, der sich seit einigen Tagen mit kurzgeschorenem Haupthaar präsentiert, muss weiter auf Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko verzichten. WM-Torschützenkönig Kane fehlt wegen einer Oberschenkel-OP und wird den Londonern erst im April wieder zur Verfügung stehen.

Außerdem fällt der Ex-Leverkusener Heung-Min Son aus, der beim 3:2-Sieg am Wochenende gegen Aston Villa zwei Tore erzielte, dabei aber einen Armbruch erlitt und deswegen operiert werden muss. "Ich rechne in dieser Saison nicht mehr mit ihm", sagte Mourinho am Dienstagmittag. Auch zu Nagelsmann fand der Tottenham-Coach noch lobende Worte. Der Leipzig-Trainer habe bislang gute Arbeit geleistet und werde, wenn er so weitermacht, "als Trainer bald den nächsten Schritt machen", meinte Mourinho.

Quelle: SID

Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick